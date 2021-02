le 16 février 2021 dans Afrique, Energie, Moyen-Orient, A la Une

Rencontrez le lobby derrière le plus récent think-tank de Washington sur le Moyen-Orient par Julian Pecquet

A la fin du mois dernier, le top républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des Représentants a invité ses collègues à découvrir un nouveau groupe de réflexion consacré à la Tunisie, un minuscule pays d’Afrique du Nord qui a une influence considérable à Washington en raison de son statut de seule réussite du Printemps arabe.Dans sa lettre du 14 janvier, le représentant Michael McCaul (R-Texas) a décrit le Centre d’Etudes Stratégiques sur la Tunisie (CSST) comme une initiative américaine fondée « pour renforcer les liens entre les Etats-Unis et la Tunisie et positionner la Tunisie comme un modèle pour les autres nations qui cherchent à construire leurs propres institutions démocratiques ». Il a invité les membres du Congrès à un webinaire organisé par le CSST le 4 février pour discuter des « défis et des opportunités » des relations entre les Etats-Unis et la Tunisie et des « leçons apprises » depuis qu’un vendeur de fruits tunisien s’est immolé par le feu il y a dix ans, déclenchant des protestations anti-gouvernementales dans tout le Moyen-Orient. »Les pays dont les intérêts sont hostiles aux valeurs occidentales, comme la Chine et la Russie, exercent de plus en plus leur influence sur la Tunisie et les pays voisins, et les défis économiques et sociaux au sein du pays augmentent la fragilité et la vulnérabilité de la Tunisie », a écrit M. McCaul. « Des initiatives telles que le Centre d’études stratégiques sur la Tunisie peuvent contribuer à soutenir et à attirer davantage l’attention sur les efforts importants du Congrès pour aider à réaliser une démocratie inclusive, prospère et sûre à long terme en Tunisie ».La lettre ne mentionne pas l’ambitieuse Tunisienne à l’origine du groupe de réflexion – ou le cabinet de lobbying de Washington qui l’a aidée à le mettre sur pied. Olfa Hamdi, ingénieure de 32 ans, née en Tunisie et ayant fait ses études aux États-Unis, est la présidente et la fondatrice du think tank, ainsi que son image publique. Les registres de l’entreprise montrent qu’elle a enregistré la CSST à Washington en juillet dernier et un autre groupe appelé American Tunisian Partnership Project un mois plus tard.Diplômée de l’université du Texas à Austin, Hamdi a cofondé une entreprise appelée Concord Project Technologies en 2017. Elle a été nommée PDG de Tunisair, la compagnie nationale tunisienne en difficulté, le 4 janvier, après qu’Elyes Mnakbi ait été licencié l’été dernier sur fond d’allégations de corruption.L’ascension fulgurante de Hamdi a alimenté un débat animé en Tunisie et au sein de la diaspora américaine sur ses connexions politiques et ses qualifications pour ce poste de haut niveau. Alors que beaucoup ont applaudi l’ascension d’une jeune femme originaire de l’intérieur de la Tunisie, traditionnellement marginalisée, d’autres suggèrent que ses références professionnelles sont gonflées, en pointant du doigt les documents publics qui montrent que son entreprise a reçu l’année dernière un prêt de 12 500 dollars lié au Coronavirus, ce qui correspond à 60 000 dollars de dépenses salariales annuelles pour un seul employé.Hamdi n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée dans la boîte de réception du CSST.Elle a annoncé le lancement du groupe de réflexion dans un communiqué de presse du 28 janvier, après sa nomination à Tunisair, suggérant qu’elle a l’intention de le maintenir en place malgré son nouveau poste. »Alors que nous réfléchissons au 10ème anniversaire du Printemps arabe qui a commencé en Tunisie », a-t-elle déclaré, « le lancement du Centre d’études stratégiques sur la Tunisie et son programme d’une importance capitale ne pouvait pas être mieux choisi ». »La Tunisie reste la seule démocratie du monde arabe et un allié clé des Etats-Unis », a poursuivi Hamdi. « Cette initiative offre une occasion majeure d’assurer une stabilité et une prospérité durables dans une nation qui partage des valeurs modernes, notamment le respect des droits de l’homme, le soutien à l’émancipation des femmes et la soumission de l’armée à l’autorité civile. “Mais le lien du CSST avec un cabinet de lobbying de Washington, fortement axé sur le secteur de l’énergie, a soulevé sa propre série de questions sur l’objectif ultime et les bénéficiaires du think tank.Alors que son site web indique qu’il a été fondé par Hamdi pour « aider à renforcer la relation américano-tunisienne et assurer un avenir brillant à sa Tunisie natale », le groupe de réflexion est hébergé dans les bureaux de Cornerstone Government Affairs, un cabinet de lobbying très présent au Texas. Le cabinet fait du lobbying pour plusieurs clients nationaux du secteur de l’énergie ainsi que pour le géant marocain de l’exploitation des phosphates OCP.Entre-temps, quatre des cinq experts américains cités comme fournissant au groupe de réflexion un soutien en matière de communication et de politique sont des employés de Cornerstone :- Jack Belcher, un directeur du bureau de la firme à Houston qui a été directeur du personnel de la sous-commission de l’énergie et des ressources minérales de la commission des ressources naturelles de la Chambre des représentants américaine ;- Brent Greenfield, vice-président et conseiller du cabinet, qui a une expérience au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, également basé à Houston ;- Paul Looney, un autre directeur du bureau de Houston qui a servi d’assistant législatif au représentant Ed Royce (R-Calif.) dans les années 1990 ; et- Morgan McCord, associé principal au bureau de Washington du cabinet.Un membre de la communauté tuniso-américaine a déclaré à Foreign Lobby Report que Hamdi semblait être « une porte d’entrée pour un groupe de lobbyistes qui veulent la voir à un poste plus élevé afin d’obtenir certains contrats ».L’émergence de ce think tank est particulièrement surveillée car le gouvernement tunisien ne retient aucun lobbyiste de son propre chef.BCW (Burson Cohn & Wolfe) a cessé de travailler pour le parti islamiste tunisien Ennahda le 31 décembre, selon un nouveau dossier de lobbying. BCW – anciennement Burson-Marsteller – avait aidé le parti à « atteindre les médias et les parties prenantes » depuis 2014, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes des États-Unis concernant le parti inspiré par les Frères musulmans et son rôle dans la politique tunisienne. Mais la représentation du BCW a également profité au gouvernement tunisien de manière plus générale en encourageant le soutien des États-Unis à la démocratie naissante.L’équipe d’experts du think tank est complétée par Mitchell Weisberg, professeur de gestion à l’université Northeastern de Boston, que Hamdi a nommé à son conseil consultatif chez Tunisair dans une de ses premières actions.Greenfield a déclaré à Foreign Lobby Report que Hamdi a « personnellement » retenu Cornerstone en avril 2020 pour fournir un « soutien organisationnel » au CSST.Il a également reconnu que la firme « a facilité les communications entre la direction du CSST et le député McCaul avant sa déclaration ». Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent que M. Looney a contribué à hauteur de 2 500 $ à la campagne de réélection de M. McCaul le 2 octobre 2020.Dans la déclaration, M. Looney a indiqué que son employeur était Cornerstone Energy Solutions, le secteur d’activité de l’énergie que Cornerstone a annoncé en janvier 2019.Greenfield a insisté sur le fait que la nature de son travail ne nécessitait pas de s’enregistrer en tant qu’agent étranger auprès du ministère américain de la justice en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA). »Ce soutien, qui comprend des conseils en matière de politique et de communication, la recherche et la sensibilisation stratégique des leaders d’opinion, ne nécessite pas l’enregistrement du FARA », a-t-il déclaré.Il a poursuivi en disant qu’il n’y avait « aucun lien » entre Cornerstone et Tunisair et que la nomination de Hamdi à la tête de la compagnie « n’a pas eu d’impact sur notre travail au nom du CSST ».L’aide de Cornerstone s’étend à la rédaction des documents du groupe de réflexion axés sur les affaires.Belcher a rédigé un article en septembre 2020 qui exhorte les Etats-Unis à investir dans les ressources énergétiques fossiles « largement inexplorées » de la Tunisie. Et Greenfield a écrit un article en octobre appelant les États-Unis à augmenter l’aide au pays et à en faire un pilier de la loi sur la fragilité globale, que le Congrès a adoptée en 2019 pour établir une initiative globale de fragilité inter-agences afin de stabiliser les zones touchées par les conflits. »Compte tenu de l’histoire et de l’importance géostratégique de la Tunisie pour les États-Unis et le monde occidental – et du coût élevé de l’inaction – la Tunisie doit être au centre de la stratégie de fragilité globale de l’Amérique et des efforts visant à prévenir davantage d’extrémisme dans la région au sens large », a écrit M. Greenfield. « Les enjeux sont énormes pour l’Europe voisine, la région Moyen-Orient-Afrique du Nord et la stabilité mondiale, et il est temps d’agir maintenant ».