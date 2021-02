Abdelaziz Dahmani: MIRACLE ! UN MORT-VIVANT VOUS CAUSE

MIRACLE ! UN MORT-VIVANT VOUS CAUSE ! ( AD )

Satané Corona , voilà presque deux Ans , que je ne suis pas retourné en Tunisie ! . Et bien sûr ni a La Marsa , nostalgie , de son âme profonde , populaire , Lahoueche … , et encore moins au Saf Saf ! ( photo ) . Mais , interrogation dans ma frêle tête , puis je y retourner ? , ayant appris , depuis deux semaines , que la CNSS , caisse de retraite , m a déjà déclaré mort depuis la fin de 2019 . À mon insu , et ne fut même pas invité à mon propre enterrement ! Merci Mariam B.S. volontaire , généreuse , d essayer de me réhabiliter ! Mais comme les administrations en général , imposent leurs lois , je me suis pincé , plusieurs fois , pour vérifier , si je suis bien décédé , à l insu de mon plein grès ! J ‘ ai même des jours de doutes ! Mais de nature souvent optimiste , j ai décidé de résister , de me considérer encore VIVANT ! Et , si la CNSS ne me réhabilite pas , vite , la Vie … Je reviendrais , un jour en Tunisie , mon fantôme ira au Saf Saf , ou j ai un tas d ami(e)s . J’ en choisirais deux , Qui ? , pour aller , à la CNSS , témoigner , que je suis encore de ce monde , cet univers qui un peu partout est en charivari ! Vivant ou ressuscité , afin que le fonctionnaire qui m à rayé de la Vie ne perde pas la face . Et si parfois , en Tunisie , on peut se payer de Grosses Têtes , attention , de ne pas se payer la tête d un bon … Je me auto censure ! Puis une fois admis , que la Vie est de retour , où irions nous fêter cette victoire ? Pas Simple ! Dans un pays souffrant , en difficultés de toutes sortes , ou même les Diplômes chômeurs pensent au suicides , horreurs , collectifs . Oui , mais quand , vais je revenir en Tunisie ? Débarrassée pas seulement du Satané Corona …. AD

