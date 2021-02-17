ليبيا: في الذّكرى العاشرة ل »نكبة فبراير بقلم الأستاذ الطاهر الثابتي « 

· ليبيا: في الذّكرى العاشرة ل »نكبة فبراير ».

مِن المفارقات العجيبة أنّ كلّ الإدّعاءات الّتي أسّس عليها الأطلسيّ تدميره لليبيا (وَتأكّد لاحقا بطلانها جملة وَتفصيلا) تحقّقت على الأرض بفعل نكبة فبراير2011 وَعلى نحو أشمل وَأقسى مِمّا طفح به الخيال في معرض تلك الإدّعاءات الكاذبة!!:

★ فرية قصف النّظام المطاح به أطلسيّا لبعض أحياء العاصمة بالطّيران المقاتل قابلها لاحقا ما تعرّضت له (فعليّا) وَعلى إمتداد عشريّة كاملة أغلب المدن وَالأحياء وَالقرى مِن دكّ بالطّيران الحربيّ وَالأسلحة الثّقيلة فضلا عن محاصرة وَتهجير الأهالي الأبرياء مِن قِبل « عصابات فبراير » المتناحرة.

★ فرية قمع النّظام لمسيرات « سلميّة » بالرّصاص قابلتها لاحقا سلسلة مِن عمليّات الإبادة الجماعيّة لمئات المحتجّين السّلميّين في الشّوارع وَالسّاحات وَحتّى داخل بيوتهم وَأمام أسَرهم مِن قِبل « عصابات فبراير ».

★ فرية إستقدام النّظام لمرتزقة مِن إفريقيا للدّفاع عن وجوده قابلها بعد نكبة فبراير2011 تواجد كثيف لآلاف المرتزقة مِن مختلَف الجنسيّات فضلا عن تواجد آلاف العسكريّين الأجانب بكامل معدّاتهم العمليّاتيّة المتطوّرة داخل ما يزيد عن عشر قواعد عسكريّة محدثة للغرض على إمتداد القطر.

★ فرية (أو مخطّط) « هروب » كثير مِن اللّيبيّين مِن بطش النّظام وَ »تحوّلهم »(أو تحويلهم) إلى خارج ليبيا ل »ضمان أمنهم وَمعاشهم » قابلها بعد نكبة فبراير2011 وجود فعليّ وَقاهر لما يناهز ثلث اللّيبيّين في وضع المهجّرين خارج ليبيا وَداخلها.

★ فرية فتح النّظام للسّجون بهدف إشاعة الرّعب بين المواطنين قابلها لاحقا -وفق عديد التّقارير المحايدة- تجنيد قسريّ مِن طرف « عصابات فبراير » لمئات الأسرى وَالمساجين داخل دهاليز الظّلام في ساحات الإحتراب وَالتّخريب.

★ أمّا عن فرية الإغتصاب الجماعيّ الّتي نُسبت إلى الجيش النّظاميّ فلا شيء قابلها بالملموس بعد نكبة فبراير2011 وَلا أحد يتمنّى -ضمن هذه المفارقة العجيبة- أن تتحوّل بدورها إلى حقيقة لا قدّر الله إلاّ أنّ الحذر واجب بإعتبار أنّ كلّ شروط هذا التّحوّل كانت وَلا تزال متوفّرة منذ حصول النّكبة وَتفشّي جرائم الخطف وَالإغتصاب الفرديّ الّتي تحوّلت تدريجيّا إلى نشاط شبه يوميّ ل »عصابات فبراير ».