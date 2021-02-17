بلقاسم بن جابر: هذه مصر فأين المغرب؟

هذه مصر فأين المغرب؟؟

هناك في الشرق الحزين بلد عربي عظيم ينهض كطائر الفينيق بلد حاولت الدعاية السوداء للجهاز الاعلامي الاخواني المستفيد من الدعاية الصهيونية وريثة الدعاية النازية أن تستره عنا بستار من التشويه والتحقير والترهيب وأن تقطعنا عنه وعن تاريخه فمصر من منظور الاخوان انتهت يوم هُزم مشروعهم هزيمة شنعاء بعد ثمانين عاما من الزيوف يخشى الكثير ممن يتدثرون برداء الحداثوية والديمقراطية والثورجيَّة البائسة أن يلقوا نظرة على ما يجري خارج السرداب الاخواني التونسي الذي سيطر بالكامل على الوعي والعقل والاعلام وأمعن في توجيه رأي عام ساذج سخيف

أمَّا مصر فمثار اعجاب العالم ومراكز الأبحاث والمتابعين أمَّا المشككون فأمعنوا في التجديف والعبث والدعاية السوداء حتى فتحوا أعينهم الضيقة على مشروع عملاق وقع انجازه في عام واحد هو مشروع قناة السويس الجديدة التي حققت في العام الماضي دخلا يناهز 40مليار جنيه مصري وكتت الصحف العالمية عن رقم قياسي في العبور فقد سجلت القناة يوم 5 جوان 2016 عبور 61 سفينة وناقلة من الاتجاهين وفيما العالم يراقب هذا النهوض المصري كانت اليد البانية تشرع في تحد اخر هو انجاز قناة شرق بورسعيد التي بنيت في 100 يوم فقط ( 15 نوفمبر 2015 – 24/2/2016 ) وتم حفرها بطول 9.5 كيلو متر وعرض 250 مترا وعمق 18.5 متروكانت المشاريع الزراعية العظمى تجري على قدم وساق وتسهم هذه المشاريع فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10 % ، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪ .

ومن مدينة الفرافرة بالوادى الجديد أطلق » الرئيس عبدالفتاح السيسي » فى 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء للمرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذى يأتى ضمن خطة شاملة لاستصلاح أربعة ملايين فدان.. وفيما كانت المنظمات الزراعية العالمية تدرس جدوى هذه المشاريع كانت صوامع القمح تفيض بالخيرات وتتجاوز قدرة الاستيعاب ليقع الاذن ببناء عشرات الصوامع الجديدة

اما المشروع الذي جعل صحف العالم تشير الى ان المارد المصري العربي استفاق فهي المدن الكبرى الجديدة الخمس (العاصمة الادارية /مدينة الجلالة /مدينة العلمين الجديدة/ مدينة الاسماعيلية الجديدة/ مدينة شرق بورسعيد)ولكن المشير عبد الفتاح السيسي لا يهدا فهو يريد تحديثا جديدا لوسائل النقل والبنية التحتية لتنطلق مشروعات الطرقات السيارة الضخمة التي تسير على قدم وساق ومن المفارقات الكبرى أني كنت أشاهد على قناة مصرية مهندسا مصريا يحلل مشروع العين السخنة بجبل الجلالة على مياه البحر الاحمر الفيروزية وهو مشروع متكامل لقرى ومنتجعات ونزل ومراكز استشفاء وتذكرت ان العين السخنة موجودة ايضا في تونس في الجنوب التونسي وقد شهدت صراعا قبليا داميا انتهى الى تطويقها وجعلها منطقة عسكرية محظورة وجعلت أردد قول الشاعر الاندلسي علي بن موسى بن سعيد هَذهِ مِصْرُ فَأينَ المغْرِبُ؟

مذ نَأَى عَنِّي دُمُوعي تُسْكَبُ فارقتْه النفسُ جَهْلًا إنَّما يُعْرَفُ الشيءُ إذا ما يَذْهَبُ

أَيْنَ حِمْصٌ؟ أين أيامي بها؟ بَعْدَها لم ألْقَ شَيْئًا يُعْجِبُ

كَمْ تقضَّى لي بها مِن لَذَّةٍ حيث لِلنَّهْر خريرٌ مُطْرِبُ

وحَمَامُ الأَيْكِ تَشْدو حَوْلَنا والمثاني في ذَرَاها تَصْخَبُ

أيَّ عَيْشٍ قَدْ قطعناهُ بها ذِكْرهُ مِنْ كُلِّ نُعْمَى أَطْيبُ

وَلَكَمْ بالمرج لي مِن لَذَّةٍ بَعْدها ما العيشُ عِنْدي يَعْذُبُ

بَلْدةٌ طابت وربٌّ غَافِرُ لَيْتني مَا زِلْتُ فِيها أُذْنِبُ

=======بلقاسم بن جابر