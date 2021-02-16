⇒ Navigateالرئيسية أخبار العالم – عربي – دولي أخبار تونس – وطنية – جهوية اقتصاد وتكنولوجيا رياضة ثقافة متفرقات إعلام المرأة ستايل صحة

تفاصيل احداث “جدار المراقبة” الالكتروني على الحدود التونسية الليبية

كاب نيوز – تونس – متابعات – قامت وكالة عسكرية أميركية بالتعزيز ، من قدرة شريط الحدود الإلكتروني، المختص في كشف محاولات التسلل للإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية. ويمتد على طول 258 كيلومترا.

و ذكر موقع “أفريكا إنتليجينس”أن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز للمرحلة الثانية ،من إتمام مشروع الشريط المسمى بـ”جدار المراقبة”، وهي نقل إدارة وصيانة النظام إلى الحكومة التونسية. كما يتقوم بتركيب معدات الكشف عن الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية على الأبراج في الوقت الحالي.

وأضاف الموقع الأميركي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع بأفريقيا، أن وكالة “الحد من التهديدات الدفاعية” التابعة للبنتاغون هي من أطلقت نظام المراقبة.

وانطلق المشروع منذ سنة 2015، على يد شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” الهندسية الأميركية العملاقة، ومولته كل من واشنطن وبرلين، ونفذت أولى مراحله في العام 2017 بطول 195 كيلومترًا ،بين رأس جدير الحدودية على ساحل البحر و الذهيبة.

وفازت شركة “يو آر أس” التابعة لمجموعة “أي كوم” في جانفي المنقضي، بعقد جديد قيمته 12 مليون دولار لمواصلة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الذهيبة إلى بير زار على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا. وانطلق العمل في هذا الجدار بشكل عاجل عقب هجمات باردو وسوسة الإرهابية في مارس و جوان من سنة 2015،، و بعد هجوم بن قردان في 2016 سرعت تونس خطواتها لحماية حدودها مع ليبيا.

وأعلن وزير الدفاع الوطني الأسبق فرحات الحرشاني ، سنة 2015 أمام لجنة الدفاع و الأمن بمجلس نواب الشعب ضرورة اقامة الحاجز الأمني الدفاعي، على الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا لحماية البلاد من الاعمال الارهابية والتهريب.كما كشف الوزير عندها أن تونس لن تمول بناء الجدار الإلكتروني المزمع تشييده على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط ،وحتى برج الخضراء جنوبا، لأن التمويل ستتولاه دولة من دول مجموعة السبع،ولم يكشف عن هوية البلاد.