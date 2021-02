Abdelaziz Dahmani: GHANNOUCHI SOUS L’EMPRISE , INTÉRÊTS COMMUNS , DU DIABLE !

GHANNOUCHI SOUS L’ EMPRISE , INTÉRÊTS COMMUNS , DU DIABLE ! ( AD )

Un espoir de Paix , renaît en Libye , avec la nomination d un nouveau Premier Ministre en Libye . Mais Erdogan , plus colonialiste que jamais est furieux ! . Il veut , contre toutes les évidences , envoyer encore , et encore plus de mercenaires , en Libye , ce qu il a dit hier , de préférences des syriens , pris parmi les ennemis du Pouvoir légitime de Damas . Et qui sont sous ses contrôles territoriaux , comme aussi occupations d autres régions de l Irak …. Non , Erdoghan , ne veut pas accepter que la Libye lui échappe comme futur protectorat ou colonie . Cela fait partie du “ puzzle “ de son futur Empire …. Erdoghan , est de plus en plus fou , respressif chez lui , à l approche , 2023 , du 100 eme Anniversaire , de la Fin de l Empire Ottoman . Centenaire qu il voudrait feter par l installation d un nouveau CALIFAT ou autre nom , , sous sa propre dévotion . Et dont la TUNISIE FERA PARTIE , selon ses délires ! … D ou l acharnement de ses OBLIGÉS TUNISIENS , qui veulent à tous prix rester dominants en Tunisie , au prix de détruire ce pays , le réduire , vers une sorte de région , misérable ou non , de l Empire . Tunisie deja “ 10 ans “ après , tellement appauvrie , presque en faillite , à vendre …Le plus Important , est que le malade , le fou , accomplisse son rêve mégalomane , revanchard . Le monde , entier , et les Nations Unis ont beau s inquiéter . IL s en moque ! Comme les grands malades ! Cela rend rend aussi fou son entourage directe . Et pas plus tard que hier , un de ses ministres a déclaré , qu il faudrait arrêter un des chefs de l opposition kurde , non l arrêter pour le juger , pour des crimes réels ou supposés , mais …pour « le couper en mille morceaux « physiques ! . Et que ceux qui pensent le contraire sont des laches … J écris tout cela ´ non pour rappeler des évidences , d un pays , la Turquie , par ailleurs de qualité , physique , humaine , historique , exceptionnelle , et qui est de plus en plus tombée , dans la démence de son Chef , Erdogan . Des victimes , dans son propre pays , sui se comptent par centaine de milliers de fonctionnaires démis , dizaines de milliers de prisonniers , des milliers , de juges , officiers ´ journalistes écartés . Ils déplaisent , et Lui , tel une pieuvre , voudrait avoir des mains de fer partout . Afrique , Moyen Orient , Maghreb , a l ancienne …Qu il se souvienne au moins de la Fin de Napoleon ! , après tant de conquêtes et triomphes . Qu importe les dégâts pour Erdogan , et notre effroi , est que l’ une de ses principales bases militaires est posée sur notre frontière sud … Et qu il veut a tout prix , renforcer par l arrivée de nouveaux mercenaires . Son refus , Erdoghan , d accepter que la Paix revienne en Libye , nous concerne en premier . Et notre paix intérieure , a nous , un retour à la normale , un pouvoir , aux intérêts exclusivement tunisiens , en dépend largement . La politique internationale est un réel enchevêtrement et composée de vases communicants d intérêts de puissance , d économies et d idéologies . Et le parti En Nahdha , et Satellites Salafistes et autres , se veulent dominants en Tunisie à tout prix ! . Certains médiocres ne voient que leurs petits intérêts ou contraints à composer …Ce parti , En Nahdha tant que sa direction restera à dominante Ghannouchi , sera invariablement impliquée dans cet engrenage , au delà de nos frontières .Ghannouchi lié bien au delà de la seule sympathie ideologique … Et quand Erdogan tousse ou crache à Istambul ou Ankara , nous rattrapons froid en Tunisie , sans compter le Corona , notre autre malheur . Pour justifier , ce que je dis , occupations , répressions , connues du monde entier , mais occultées seulement par ses sbires , ses obligés , ses mercenaires intellectuels , ou plus … J aimerais que le plus illustre d entre eux , dans notre Tunisie . Lui qui se veut , moral , éthique , se veut le « Président de tous « , reduisant les évidences du pouvoir à des symboles … Lui , qui , qui , ai le Courage , une SEULE FOIS de nous dire en mots , clairs , simples que ERDOGAN est un DICTATEUR …sans aller , je le lui concède . , par politesses , de dire « de la pire espèce « … Ghannouchi , NE LE DIRA PAS , NE LE DIRA JAMAIS , QUE ERDOGHAN EST UN DICTATEUR FASCISTO-ISLAMISTE , IMPÉRIALISTE , GANGRENÉ , PAR l AMBITION , de plus en plus maladive . IL ne le dira pas , non par manque de Courage , mais par intérêts liés , intérêts de « destin « , liés , alliés , vers une Aventure , déjà en Échec … l Échec a commencé , en Égypte , en Syrie , Jordanie , Yémen … Et du Coup la Tunisie , il LA veut , comme dernier et faux Espoir . Mais , voilà les Tunisiens , n iront pas au sacrifice pour la gloire d un Fou ! , commencent à relever la Tête … Femmes , drapeaux en tête … IL ne le dira pas , DICTATEUR … , par vanité d avouer l échec , et intérêts liés , enchaînés . L’horrible , est que Ghannouchi reste dans ce terrible entêtement de la destruction , en marche , de son propre pays , pour avoir vendu son âme , faussement religieuse , au DIABLE . AD