فانسان مونتاي او المنصور بالله الشافعي: بقلم الأستاذ بلقاسم بن جابر

فانسان مونتاي او المنصور بالله الشافعي

فانسان مونتاي او المنصور بالله الشافعي بعيدا عن تلك الروح التمجيديَّة المنتشية التي

تقدم لائحة بأسماء الاعلام الكبار من علماء أوروبا الذين دخلوا الديانة الاسلاميَّة فان هذا الرجل دخل بوابة الاسلام عقيدة وحضارة بعد عطاء جليل وشغف سكن عقله ووجدانه …نستطيع ان نقول إنَّه دخل الاسلام من باب الادب والشعر وقد لا نجازف كثيرا عندما نقول إنَّه دخله من باب الحلاج وأبي نواس وحافظ الشيرازي الذي قال عنه الشاعر الالماني غوته « رباه هل ما يقوله حافظ شعر أم وحي »كتب عنه الباحث مالك شبل وهو تلميذه الجزائري مقالا بعنوان » فانسان منصور مونتاي عالم لامع ورصين » فأوضح سيرة عالية لرجل صعب المراس معرفيَّا نتيجة تكوينه العسكري فالرجل خاض حروب فرنسا الكولونيالية حتى كتب سيرته العسكرية في كتاب » الجندي المحظوظ »كان اتصاله بالعالم العربي الاسلامي مهما قاده الى تعلم اللغات الساميَّة واللهجات المحلية ثم التعمق في العربية الفصحى ليقوم بأعظم انجاز كلفته به الاكاديمية الفرنسية وهو ترجمة مقدمة ابن خلدون التي اثبت علو كعبه وبراعته واتساع تكوينه المعرفي لقد اوجد فانسان منصور مونتاي موقعه مع كبار المستعربين الفرنسيين واللسانيين أمثال جون كانتينو وريجيس بلاشير وشارل بيلا وأدريان برتليمي ومارسال كوهين ووليام مارسي وغيرهم كثير وفي دراساته الانثربولوجية الثقافية كان كتابه « الاسلام الاسود » كشفا للمجتمعات الافريقية المسلمة وبحثا في طريقة الانتشار الواسع للاسلام جنوب الصحراء وفي بلاد السودان ولقد كان رد مونتاي على النظرية التي أرساها ارنست رينان حاسما فقد فند ما اعتبره رينان سببا لتخلف الشرق وأنَّه تخلف ابدي لا حل له « الا موت اخر اسماعيلي منبوذا في الصحراء الموحشة » وهو الدرس الافتتاحي الشهير لرينان في الكوليج دي فرانس في 23 فيفري 1862..وقد أورد مونتاي رده الحاسم في كتاب وسم ب « الفكر العربي »يروي ملك شبل أنَّ أستاذه المنصور أخبره أنَّ سبب اسلامه هو جكمة قالها الحسين بن منصور الحلاج قبل وفاته كانت جملة رهيبة هزت كيانه هي قول الحلاج وهو يساق إلى الموت وقد طلبوا منه اخر أمنية له قبل الذبح فقال » ركعتان في العشق لا يصحُّ وضوؤهما الا بالدم » لم يكن فانسان مثقفا متعاليا عن المواجهة فقد كان لا يخفي شغفه بالثقافة العربية وبقضايا العرب فدافع عن جبهة التحرير الجزائرية دفاعا مستميتا كلفه العزل من الجندية وكتب في دعم القضية الفلسطينية كتابا سيجلب عليه غضب اللوبي الصهيوني المتغلل في فرنسا نعني كتابه « ارهاب دولة اسرائيل » المنشور سنة 1978

وفي صحراء شنقيط وامام خيمة ومحضرة لشيخ صوفي موريتاني أعلن أكبر مفكري فرنسا ومستعربيها وتلميذ ماسينيون اسلامه جاثيا على ركبتيه باكيا ترفرف عليه روح الحلاج والسهروردي والشيرازي وكلمات القران الذي كان يتلوه في الكلية العسكرية عشيات الاحاد ليتعلم منه اللغة التي أحبها وفي سن التسعين دفن فانسان المنصور بالله الشافعي في مقبرة خاصة بالمسلمين في باريس فليرقد مطمئنا وليتغمده الله برضوانه

=======بلقاسم بن جابر

شكرا أستاذي الكريم على ما كتبته في حق رجل يستحق كل التقدير والأحترام ولقد عرفت المرحوم منصور منتاي في البداية من خلال كتابيه الاسلام الاسود »ثم كتاب « المسلمون السوفيات » ثم تعرفت عليه شخصيا في بداية التسعينات. مسيرته نحو الأسلام شبيهة بمسيرة روجي غارودي الذي عرفته جيدا وكذلك بمسيرة محمد أسد في « الطريق الى مكة » سأنشر مقالك وشكرا

أحمد المناعي