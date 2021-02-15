ذاكرة ماطر: الرئيس الجزائري في ماطرسنة ن1958

ذاكرة ماطر

الرئيس الجزائري في ماطرسنة 1958

نزل فرحات عبّاس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة صحبة لخضر طوبال القائد العسكري لمنطقة قسنطينة وبعض المسؤولين ضيوفا على مدينة ماطر ، وزار الرئيس المركز الاجتماعي المكلف برعاية الإخوة الجزائريين اجتماعيا والإحاطة بهم والموجود قرب حمام بنعلجية.وكان هذا الموقع ومن فيه يمثل مركزا متاخرا لجبهة التحرير مكلف زيادة عن الاعمال الاجتماعية والثقافية بجمع الأخبار عن العدو وجمع السلاح.ويذكر سي الهادي بن حُسين ان عم علي الصدقاوي كان ممثلا هو الاخر لجبهة التحرير في ماطر وان منزله الكائن بحي سيدي عبد الله مفتوح لجرحى الثورة القادمين عبر غار الدماء كما كان كذلك يجمع الأسلحة وينقلها نحو الحدود التّونسية الجزائرية أما سي عباس وهو جدارتي »gendarme » ينقل اخبار القوات الفرنسية لقيادة الثورة الجزائرية . ثم اتقل الوفد الى ضيعة مبروك درّيج السطايفي على بعد كيلومترات قليلة من مدينة ماطر ،حيث كان في استقبال رئيس الجمهورة المناضلون الجزائريون اللذين شدّوا أزر المجاهدين ودعموهم بالمال و الرجال والسلاح .وكان على رأس هؤلاء : المبروك دريج و محمد الحبيب اللمّوشي، وعلي الصدقاوي، وعلي الشايب الذي كان وقتها معلما في مدرسة « بسيس »، والخيِّر الصالحي ، وعوّة صلاح الدين ومحمد ميصار وغيرهم رحمهم الله جميعا وغفر لهم…حيث انعقد اجتماع كبير واقيمت على شرفه الرئيس الجزائري فرحات عباس مأدبة غداء .كما لا يفوتني أن اذكر هنا ان المرحوم أحمد بن بله رئيس الجزائر قد نزل ضيفا هو الاخر في تونس العاصمة سنة 1962 على عائلة ماطرية : محي الدين عوّه واخوه ونّاس وابنائه محمد وعمر وعائلة مِصَار .وهكذا ومن خلال هاتين الزيارتين لرئيسي الجزائر نحدد قيمة الدّور الذي لعبه الماطرية في الكفاح المسلح والثورة الجزائرية.عبدالحميد العياري