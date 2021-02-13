 الصفحة الرسمية للأستاذ مختار نوح……..معلومات……اعتصام رابعة

الصفحة الرسمية للأستاذ مختار نوح………………………….معلومات……………….وليست اراء…….

.في مؤامرة رابعة……..قلت هذه الكلمة في المجلس القومي لحقوق الانسان وانا عضو به….وما زلت….ان من الخطأ الكامل أن تسمي جريمة « رابعة العدوية » بأنها اعتصام…بل هي خطة وضعتها أمريكا في ذلك الوقت لكي تتمكن من التدخل في مصر تدخلا كاملا…وحينئذ ستضمن للاخوان الاستمرار مقابل ما تم الاتفاق عليه مع الاخوان مسبقا(التقسيم لمصر) ولم تكن مساعدة حماس لمرسي قبل حبسه الا لانهم جزء من الاتفاق بشأن غزة التي كانت ستنضم الي سيناء…ولأني اخاطب الأجيال القادمة فان من اطلق عليه اسم الاعتصام هي امريكا نفسها…ذلك أن الخطة كما علمت بهاهي قيام تجمع سلمي يحمل اسما سلميا حتي اذا ما زاد العدد يصبح تدخل القوات الدولية خلف ستار مجلس الأمن امرا واجبا وفق ميثاق الامم المتحدة….لانه صراع بين فريقين ..لكل منهما وجه في المشروعية …كما تعهدت امريكا بأن تحافظ علي قوة الدفع لما أسموه الاعتصام ……الي أن يجلس الجميع علي مائدة التفاوض..بعد التدخل الدولي طبعا….والجميع وفق مفهوم أمريكي…هم…الاخوان+ القوات المسلحة+ السلفية بأنواعها+ شخصيات عامة يختارهم الاطراف….وكانت الوصية بالبرادعي للاخوان..ولم يعلم بأمر هذا الاتفاق الا عدد محدود من مكتب الارشاد وكان من بينهم مرسي كرئيس للدولة والذي تم اغتصاب السلطة منه ( حسب تعبيرهم) علي أن يكون تمسكه الدائم بالشرعية ….وعلي هذا الأساس سوف يتم التدخل اذا ما زادت المدة الخاصة بما يسمي الاعتصام الي درجة اقناع المستوي الدولي بالتدخل ذلك أن مصر ليست كالعراق ( حسب تعبيرهم).. وقد كان بعض المستشارين للاخوان يجلسون معيلمحاولة تحييدي في هذه المعركة ولتحقيق الأهداف العديدة التي رأوها ومنها تغيير شهادتي في التحقيق الذي تم فتحه في النيابة العامة في تزوير نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وهو التحقيق الذي تم فتحه فجأة وتم حفظه أيضا فجأة..وقدمت الأدلة علي التزوير…..والشهود كذلك…وقتئذ ولم اتعجب أن رأيت ما اسموه بااعتصام رابعة يولد اعلاميا بقوة…..فتلك هي الخطة والمؤامرة…وكنت أطلق عليها هذا الاسم دائما ( المؤامرة)… ومن أجل ذلك لم أتعجب أيضا اذ علمت بوجود الأسطول الأمريكي علي سواحل مصر ولكني تعجبت من هتاف الناس المستخدمين في الاعتصام المؤامرة أن قالوا « الله أكبر » وهتفوا بها…مما جعلني اشك في أن تفاصيل الخطة الأمريكية قد تسربت الي العديد من الاخوان مثلما علمت انا بها وعلمت بها قواتنا المسلحة….وللحق اقول ان المجلس العسكري الموجود علي رأس البلاد وقتئذ والذي ادار الموقف من أول اعلان نجاح محمد مرسي….وعدم قبول ترشيح عمر سليمان وحتي ادارة مؤامرة رابعة العدوية. كان مجلسا في غاية ….غاية….غاية الذكاء..وحتي في قبوله لعزل المشير طنطاوي كان ايضا في غاية الذكاء…بل لا أبالغ اذا ما قلت انه كان ملهما من الله لكي يحفظ الله هذا البلد…وعندما تسرب لقيادة الاخوان الخاصة (٥ أعضاء + محمد مرسي) أن القضاء علي الاعتصام جدي لدي الحكومة خلال اسبوع علي الأكثر….رأي الاخوان اخراج السلاح من مؤامرة رابعة كنصيحة أمريكا في هذا الوقت وقد صدق الاخواني احمد المغير حينما ادان في فيديو خاص به قرار الاخوان باخراج الاسلحة من مربع رابعة العدوية كله..لانه كان يرىد قتال جيش مصر كله وكان يلوم علي الاخوان ان حرموه النصر ولك ان تراجع فيديو احمد المغير نفسه وبشخصه….ولأن الكثير من التابعين لما أسموه « الاعتصام » لم يكونوا من الاخوان مثل أعضاء السلفية الجهادية ومثل بعض اعضاء الجماعة الاسلامية الذين فضلوا ان يستمروا في رابعة دون النهضة… فلم يلتزموا بالقرار واحتفظوا ببعض الاسلحة مثل البنادق الالية والطلقات وغير ذلك….ومن هذه البنادق اطلقت اول رصاصة في قلب الضابط الشهيد الذي وقف يوجه المتواجدين بالمؤامرة ( الاعتصام) الي الطريق الامن….. فسقط شهيداومع ذلك خرج الكثيرون وبقي من خالف قرار أمريكا بالحفاظ علي شكل السلمية في المؤامرة( الاعتصام)….ولم يفلح مشهد ( الأكفان) في خداع العالم نظرا لاحتياج بعض الممثلين الي ان يحك أنفه أو ان يهرش أو ان يتحرك بسبب طول مدة التصوير….وفضحتهم كاميرات افراد ماسمي بالاعتصامولم توافق امريكا علي هذا الاخراج المسرحي وبالذات لان لون الدم المستخدم في تمثيل دور المصابين كان أقرب الي « الفوشيا » ولم يكن تمثيل الاخوان لمنظر الميت او المقتول مقنعا……كانت تلك بعض معلوماتي….وقد علمت ان القوات المسلحة تعلم أكثر منها……وأسباب فشل هذه المؤامرة تصل الي عشرين سببا …ولكن خذ مني ما أراه حول السبب الرئيسي في افشال هذه المؤامرة ودون ان اقلل من ذكاء قادة المرحلة من القوات المسلحة ودون ان أقلل من حجم غباء المتامرين من الاخوان وممن حالفوهم…ودون أن اقلل ايضا من غباء أمريكا في هذه الخطة……ودون كل ذلك …..فاعلم ياأخي من الجيل الحالي والقادم …..أن السبب كان وسيظل هو……………….قدرة الله ……وارادته………. ومشيئته….. ….. ………………في أن يحفظ مصر………..