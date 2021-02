Abdelaziz Dahmani

TUNISIE … QUAND L INSTITUTION DÉLIRE ! ( AD ) Rached GHANNOUCHI , après avoir réduit le Président de la République . Kaies SAIED , a un poste SYMBOLIQUE , voilà peu de jours …. Le Voilà , LUI , Ghannouchi de se prendre , son auguste personne , pour une INSTITUTION !!! . Propos , accordés , hier ou avant hier , a la Chaîne Al Jazeera , souvent la , pour ses déclarations sérieuses , sélectives , Ghannouchi a dit : « Des députés sont en train de se réunir , chercher une majorité pour présenter une motion de Censure POUR DESTABILISER l INSTITUTION PARLEMENTAIRE . A bien comprendre , ce n est pas le Rached Ghannouchi , qui est visé , par les parlementaires , pour mauvaises gestions de la direction du Parlement , pour certains . Pour complicités étrangères suspectes , et mêmes liées au terrorisme international , pour d autres , notamment Abir MOUSSI . Non la Censure vise plus haut , L´ INSTITUTION ! , personnifiée en sa personne ! Et qui dit Institution , pense à l éternité de ces Œuvres de l Histoire , devenues tant respectables , au fil des décennies et mêmes des Siècles . Siècles ? LUI ! Se sent il , un LOUIS XIV qui dans sa splendeur , a dit : « l ´ ETAT , c est MOI « du haut de son siècle des Lumières . LUI ? , Ghannouchi , 2021 pense t il autrement ? En pensant encore tout bas que l ETAT lui revient !. Personnellement , je LUI , souhaite qu il ne lui arrive pas le sort , d un autre Louis , le 16 eme … Louis XVI , victime de la Révolution Française … Mais notre Révolution Tunisienne , elle , a débuté dans le Mensonge , lorsque Ghannouchi , se l est accaparée , et en a fait la sienne ! , au son des Bendirs , et des louanges religieuses . Alors que ce n était que la Révolution d un peuple , voulant Libertés et un mieux Vivre , dans un pays Propre , avec une vraie justice , équilibre entre Régions , et des richesses mieux réparties … Dix ans après , c est misères , injustices , corruptions , un libéralisme de malpropres et un moral de la Nation au plus bas ! Ghannouchi , qui s est voulu , l architecte de la Révolution , son maître à penser , son inspirateur , le parrain de la Constitution , faisant et défaisant , Piètre Président , chefs du parlement et gouvernements , doit assumer ! Et au bout des Échecs répètes , des chemins sans issus , le voilà Institution ! Visé t il les Pleins pouvoirs ? Dans sa logique , froide , cynique , calculée , sûrement . Et le Voilà dans sa tête , c est programmer , marcher dans l allée conduisant vers des pouvoirs suprêmes . À ses côtés un Président élu ( a 72 %! ) , tenant un arrosoir pour rafraîchir les chrysanthèmes . Et à sa gauche , un Chef de Gouvernement , tenant serviette en beau cuir , aux ordres … C est Sympa , d avoir de Grands Rêves . Mais quand ces Rêves d un faux écouté , d un faux béni des Dieux , deviennent des Cauchemars pour l essentiel , encore , saint d esprit , d un Peuple . IL est temps , que nous tous , on se réveille , de ce cauchemar ! Nous , tous , ou à 80 % , au bord d un sordide précipice , pour les communs de nos citoyens . Et aussi la veille du « Titanic « , soirée luxueuse , pour nos classes « supérieures « , élégantes , raffinées … Et dans ce Titanic Tunisien , devenu presque Épave , y a pas beaucoup de Radeaux de sauvetage …

