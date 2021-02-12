صاحبة الحقيقة والكرامة ,,,,,,,والأسناذ بلقاسم بن جاير

· كان المرحوم الباجي قايد السبسي يحذر الخليفة السادس قبل أان يسلم له العهدة من « هاك الوحيَّدة سهام بن سدرين ..ما تحشمش دخلت عليا في البيرو قاتلي باش نعاونك في الداخليَّة ونعاودو هيكلتها ..قلتلتها اشنوة هيا اخرج عليا يلعن مذهب بوك »..وكا الجبالي يهقهقه قائلا « عجب هكة قالت ما تحشمش اشمدخلها » هكذا ورد في تسريب صوتي من قناة نسمة وقع نشره على الانترنات لاحقا ..وفي زمن لاحق وبعد أن تبوأت بنت سدرين موقعها في « هيئة الحقيقة والكرامة » اكترت شاحنات من « سيدي البشير » لتحمل الارشيف الرئاسي من القصر عشية دخله الباجي قايد السبسي فاطردها حرسه الرئاسي كانت تمتلك قوة كافية لتفرض نفسها على الجميع وفي كل العهود ويقال أنَّ اسمها يتردد في كل زيارة رسمية لمسؤولين تونسيين الى الخارج.. المرأة التي توسم بالدفاع عن الحقوق والديمقراطية أطردت بجرة قلم كل من عارضها داخل الهيئة التي تملكتها بنفوذها الاسطوري الخارق ولكنَّ العجب لا يتوقف بمعرفة السبب وهو معروف بل يزداد عندما ترى القوى اليسارية والقومية والوطنيَّة المعادية للصهيونية والامبريالية والعمالة والتدخل الخارجي تتصدر في محفل « القهرمانة » في ما سمي بجلسات الاستماع العلنيَّةنعم يا سادة رأينا قامات عالية ما كنا نظن الدهر الخؤون يعميها أو يهز من صمودها وعنادها تتزلف لهذه الجاسوسة وتتقرب اليها وتمدها بالوثائق والشهادات وتدافع عنها دفاعا شرسا في كل موقع حتى توهمنا أنفسنا في ضيق من الدهر كائنات خارج سياق التاريخ سألت شيخا من الشيوخ القوميين المناضلين وقد التقيته في مقهى بوسط العاصمة « سيدي الكريم كيف تقدم ملفا لبنت سدرين العميلة المتصهينة التي طردت من العراق بسبب جوسستها ؟ » فرد علي « اعلم من أمرها أكثر مما قلت ولكن أردنا أن لا يضيع الحق التاريخي لفصيل معارض شئنا أم ابينا فهذه المرأة رئيسة هيئة حقوقية دستورية مكلفة بكتابة التاريخ وتوثيق المظالم » فقلت له » وما قيمة تاريخ مجيد يوثقه العملاء والخونة إنَّه شبيه بعقد من الجواهر على رقاب الخنازير »….وعندما رويت الحادثة لشيخ اخر قال لي « انه المال يا شيخ فلا تتعب رأسك القهرمانة ستعطي الذهب الذي تتحلب له الافواه « ويدور الزمن العجيب دورته لتتحول هذه « المناضلة » الى حيزبون مفسدة نهبت أموال الدولة وتورطت في اعظم مما تورط فيه خزندار ونسيم شمامة وبن عياد ومصطفى بن اسماعيل فكل ما نهبوه لا يصل الى عشر ما اهدرته من مال الدولة الذي قيل انه رقم فلكي يصل الى 3000 مليار من مليماتنا …… كم كنَّا نمتلك عقولنا يوم فتن الناس فتنة مظلمة ليلها كنهارها فالحمد لله على نعمة الوعي والعقل والثبات

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