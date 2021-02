Appel pour la levée des sanctions contre la Syrie »|: Signez et faites signer SVP

Le rapporteur spécial de l’ONU, le professeur Alena Douhan, tire la sonnette d’alarme et signale que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggrave massivement en raison des sanctions économiques en cours et de la pandémie COVID-19.Aujourd’hui, plus de 90 responsables religieux, politiques d’ONG et des intellectuels ont appelé le président américain Biden, la chancelière allemande Merkel, le président français Macron et le Premier ministre britannique Johnson à répondre à l’appel du rapporteur spécial des Nations unies Douhan et à lever leurs sanctions économiques qui portent gravement préjudice à la population civile syrienne.Veuillez soutenir les premiers signataires dans leurs efforts pour aider le peuple syrien en signant notre pétition adressée au Président Biden et le Président Macron.

SIGNEZ LA PÉTITION

Le 29 décembre 2020, le rapporteur spécial des Nations unies, le professeur Alena Douhan, a précisé une déclaration que les mesures économiques coercitives unilatérales des États-Unis et de l’UE « violent les droits de l’homme du peuple syrien ».Elle a ajouté que cela exacerbait la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19. L’aide, le commerce et les investissements nécessaires au fonctionnement du système de santé et de l’économie syrienne seraient bloqués.Aujourd’hui, plus de 90 dirigeants de haut niveau — représentants d’églises, d’organisations humanitaires, d’universités et des hommes politiques — ont rédigé une lettre ouverte appelant le président américain Biden, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson à répondre à l’appel du rapporteur spécial des Nations unies Douhan et à lever leurs sanctions économiques qui nuisent gravement à la population civile syrienne.Ils avertissent que le châtiment collectif de la population civile syrienne conduit à une catastrophe humanitaire sans précédent. La population civile est toujours la première touchée par un embargo ou des sanctions à l’encontre d’un pays.Pour que la demande de levée des sanctions économiques qui causent de graves préjudices à la population civile syrienne soit vraiment entendue, il est important que vous signiez notre pétition maintenant, et afin de vous joindre à la lettre ouverte.Signez la pétition adressée au président américain Joe Biden et au Président de la République Emmanuel Macron pour demander que l’aide soit rendue possible pour le peuple syrien et que les sanctions contre la Syrie soient levées95 personnalités, dont les patriarches Joseph I Absi (Eglise melkite), Ignace Joseph III. Younan (Église catholique syriaque), et Ignace Ephräm II Karim (Église orthodoxe syriaque), ainsi que des dirigeants d’organisations humanitaires telles que SOS Chrétiens d’Orient, Solidarité Chrétiens d’Orient, Christian Solidarity International (CSI), et l’International Fellowship of Oriental Christians (IGOC), avertissent que cette punition collective de la population civile syrienne conduit à une catastrophe humanitaire sans précédent. C’est, selon eux, un consensus qui se dégage au sein de la communauté associative et des droits de l’homme.« Il y a dix ans, avant la guerre et les sanctions économiques, la Syrie était le seul pays du Moyen-Orient qui était autosuffisant en termes de production alimentaire. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies affirme aujourd’hui que la Syrie est au bord d’une famine massive » indique la lettre ouverte.Si nous ne nous joignons pas aux premiers signataires de la lettre ouverte pour persuader le Président Biden et le Président Macron de lever les sanctions, « des millions de Syriens accablés se coucheront aujourd’hui le ventre vide et dans le froid ».Si vous voulez éviter que cela ne devienne le quotidien des Syriens, veuillez signer notre pétition adressée aux Présidents Biden et Macron.Ajoutez votre nom : rejoignez les 95 premiers signataires pour demander au Président Biden et au Président Macron de lever les sanctions contre la Syrie qui rendent l’aide humanitaire impossible !Le directeur du CSI Allemagne, le père Peter Fuchs, a également apposé sa signature sur le papier. Il a déclaré aux médias : « En tant que prêtre qui a visité la Syrie à maintes reprises au cours des dernières années de guerre et a pu se déplacer librement dans le pays, je connais la situation critique des petites gens. J’ai eu un aperçu du grand besoin des mutilés, des blessés, des orphelins, des malades chroniques, des bombardés et des déplacés, des pauvres et des personnes âgées ».Il a déclaré qu’il considérait comme une « injustice intolérable » le fait que les sanctions économiques aggravent « sans raison » les difficultés de la Syrie : « Les sanctions économiques étendues imposées par les Etats-Unis et l’UE empêchent la reconstruction de la Syrie, ce qui entraîne une famine dramatique et l’appauvrissement de toute la population », a-t-il déclaré, « Aucun être humain ne devrait rester inactif et assister à cette punition collective des civils syriens ».Face à ce drame, nous ne pouvons rester inactifs. Alors, s’il vous plait, agissez : Signez ici pour demander au président américain Joe Biden et à la chancelière allemande Merkel de permettre l’aide au peuple syrien en levant les sanctions contre la SyrieMerci pour votre engagement,Alexandre et toute l’équipe de CitizenGO