في أوائل سنة 1992 دعتني اذاعة فرنسا الثقافية الى حوار مع الرئيس الأيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر حول قضايا المشرق العربي والحرب على العراق والنظام الدولي الجديد والأسلام السياسي »أيامها كان الحديث عن الظاهرة الأسلامية » ..وأشياء أخرى في برنامج يسمى « صوت الصمت ».
La voix Du Silence »
وقد سعدت بلقاء « أبو الحسن « الذي كنت قد عرفته في نهاية ستينات القرن الماضي عندما كان في المعارضة الأيرانية يتزعم الطلبة الأيرانيين في فرنسا.. وقد رجع مع الأمام الخميني الى بلده ويعرف الجميع قصته بعد ذلك .
كان الطاقم الصحفي يتركب من الصحافيين الذين في الصورة ومن المشرفة على البرنامج والتي تحمل اسما بولنديا معقدا كتابة ونطقا ومن فني كان بعيدا عنا وهو المكلف بالتسجيل والبث….وبالصنصرة عند الحاجة.
وقد تركزت أسئلة الصحافيين في بداية الحديث على الحرب العراقية- الأيرانية الثي دمرت البلدين محاولين احداث فرصة خلاف بيني وبين « أبو الحسن » ولكنهما فشلا في ذلك,فقد كان موقفنا من هذا النزاع واضحا تمام الوضوح عب عنه كل منا بأسلوبه الخاص. والتقينا حول مسؤولية الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى في نشوب هذه الحرب. أبو الحسن بني صدر كان على جانب كبيرمن الدبلوماسية والهدوء والرصاتة في الرد على أسئلة الصحافيين والتعبيرعن موقفه, الزعيم الطلابي في الستينات تغير كثيرا وتحول بعد ربع قرن الى سياسي فذ بارع في فن المراوغة. ولا شك أن الثفاقة والتقاليد الفارسية قد سهلت عليه ذلك, شخصيا لم أكن قد بلغت هذا المستوى من الحكمة …ففد سئلت عن دور السعودية في مشاكل المنطقة وأجبت بكل تلقائية « بأن السعودية ومالها وبترولها ودبلوماسيتها هي ملك الولايات المتحدة واسرائيل » ونطقت بالمحضور..فقد وجهت مديرة البرنامح اشارة للفني وتلقاها الأخير بطأطأة رأسه وكانت الصنصرة. وهو ما لمسته عند سماعي للتسجيل الذي سلمتنيه المشرفة على البرنامج ذات الأسم البولندي المعقد عند توديعي
والرئيس بن علي:
في سنة 2000 هاتفتني هذه السيدة وسألتني بلا مقدمات « سيد المناعي ما هذه الحرب التي أعلنها بن علي على اللغة الفرنسية أيريد اجتثاثها؟ا
فوجئت بالسؤال لأني كنت أجهل تماما سبب انزعاجها. ولما سألتها روت لي بأن السلطات التونسية قد أقدمت على القيام بحملة على كامل التراب التونسي الغاية منها تعريب الواجهات لجميع المحلات العمومية والخاصة.
وحاولت أن أهدئ من روعها وذكرت لها أن تعريب الواجهات لا يعني ازالة العلامات الفرنسية وتعويضها بالعلامات العربية وانما احلال العربية محلها الطبيعي الذي تفرضه عروبة البلاد ويقره القانون. وسألتها عن موقفها لو كانت كل أو أغلب واجهات المحلات الخاصة والعامة في فرنسا تكتب بالأنجليزية؟ فقالت لي هذا لا أقبل به طبعا.
وذكرت لها أن التونسيين كثيرا ما يقدمون اللغة الفرنسية على العربية وينسوون أو يسهون عن كتابة واجهات محلاتهم بالعربية والأجراء الذي اتخذته الخكومة هو لأجل تصويب الأمور. وأضفت لها بعض المعلومات التاريخية عن وضع القرنسية قبل الأستقلال وبعده في التعليم وفي الحياة العامة,
ومع ذلك وعلى الرغم من مشروعية ما أقدمت عليه الحكومة يومها كتبت نص عريضة احتجاج على الحكومة,,,لكم تدمت على ذلك,
عتدما رجعت الى تونس وتجولت في مدنها وقراها ودخلت المحلات التجارية ورأيت مثلا أن أسماء وأسعار الطماطم والبصل وغيرها من الخضر والفواكه …او أي منتوج اخرفي أي محل تجاري يكتب بالفرنسية…أدركت أن اللغة العربية هي حقا في خطر في تونس,