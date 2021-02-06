أحمد قعلول ……..كما عرفته بقلم أحمد المناعي

أحمد قعلول رئيس جامعة التايكواندو هو عضو شورى حزب الاخوان في تونس.
أحمد قعلول….كما عرفته .
بتاريخ 31 أكتوبر 1991 جاءتني دعوة من منظمة اسمها » كفيات « مقيمة في لندن تخبرتي بتنظيمها جلسات استماع لضحايا التعذيب في تونس وذلك يومي 28 و29 نوفمبر 1991 وتدعوني للمشاركة في هذه التظاهرة الحقوقية التى ستسلط الضوء على الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الأنسان في تونس CAFEAT
والحقيقة أن الجهة المنظمة هي حركة النهضة وأن الجمعية المذكررة ليست الا واجهة وقتية وظرقية لها حيث أن لا أحدا سمع بها من قبل او من بعد هذه التظاهرة.CAFEAT.
يوم » الأستماع » كنت في وفد يتركب من يونس عثمان رئيس « جمعية تونس الديمقراطية الأن » التي تأسست قبل شهرفي باريس وفيصل الكعبي القومي الناصري ومجموعة من النهضاويين القاطنين بفرنسا على رأسهم عبدالرءوف بولعابي وصحافي لبناني – فرنسي جان دباغي الذي كان يعمل في مجلة « أرابي » الصادرة في باريس. Jean Debaghy – Arabies.
وكان هناك وفد اخر يتركب من المرحومبن محمد مزالي وأحمد بن صالح وصهر مزالي د.رفعت الدالي. ,.
محاكمةاستباقية
في تلك الفترة كانت عجلة المحاكمات تدور بسرعة فائقة في كل محاكم الجمهورية وعلى كل مستويات التقاضي. وكنت شخصيا معنيا مباشرة في ثلاث منها وهي على التوالي:
1) قضية ابنتي أميرة ذات 14 سنة والتلميذة في ثانوية الوردانين التي اعتقلت يوم 23-10-1991 بتهمة « المشاركة في الأحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » ».
2) قضية ابنى بلال الطالب في السنة أولى في كلية العلوم والذي اعتقل يوم 24-10-1991 في كليته بنابل وبنفس التهمة كأخته. وقد سبق لبلال أن عرف مأساة الاعتقال والسجن هو الأخر وعمره دون الخمسة عشر سنة وذلك في أوت 1987,.
3) والقضية الثالثة قضية الصديق صالح منصور النقيب المتقاعد من الجيش التونسي والذي اعتقل في شهر ماي 1991 وظل مغيبا عن أهله لمدة ثلاثة أشهر.
والأغرب في مثل تلك الظروف الحزينة أن اغلب المحامين كانوا يرفضون أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين ولا يقبلون الأنابة عنهم إلا بتعيين من المحكمة وقد جربت ذلك شخصيا مع صديق كان وقتها واحدا من كبار المحامين في تونس وطلبت منه الدفاع عن صالح منصور فرفص,
أن يقع تحرك في الخارج في شكل محاكمة للنظام ولو رمزية من شأنه أن يربك النظام وأن يعيد شيئا من الثقة والأمل لضحاياه في الداخل أو هكذا تصورت على الأفل. لكن مثل هذا التحرك هو رهين أصدائه في الصحافة وباقي وسائل الإعلام البريطانية. لم أكن انتظر أن تهرع القنوات التلفزية والإذاعات إلى تغطية الحدث..
لكن أن تتغيب عنه جميعها فذاك شأن مريب. فقد كان جان دباغي سالف الذكر الصحافي الوحيد الذي واكب التظاهرة من أولها إلى آخرها لكونه جاء على نفقة النهضة ومرتبط معنا بتذكرة السفر والإقامة. ولا أدري صراحة إن كان مدفوع الأجر أم لا وإن كنت اكتشفت فيما بعد أن النهضة تغدق بسخاء على الصحافيين العرب الذين يتعاطفون معها ويفتحون صفحات جرائدهم لشيخها..
لاحظت في اليوم الأول للتظاهرة حضور شخص باكستاني أو هندي صاحب نشرية انجليزية إسلامية لا أحسب أنها تروج خارج الحلقات الضيقة للإسلاميين. وحتى محمد الهاشمي الحامدي أحد القياديين الإسلاميين الأكثرحضورا و نشاطا على المستوى الإعلامي وصاحب صحيقة « المستقلة » كان غائبا. وتساءلت وسألت عن سبب غيابه فقيل لي أنه على خلاف مع شيخه لأنه اتهم النهضة باستعمال العنف.
. تعجبت لأمرتغيبه لاعتقادي أن النشاط المبرمج والقضية التي يراد التعريف بها تتجاوزالخلافات الشخصية وحتى الفكرية والإيدولجية.
في صباح اليوم الثاني حضر صحفي مشرقي يعمل في مجلة عربية في لندن واختفى بعد الظهر.
حضرت « دوناتلا روفارا » مسؤولة منظمة العفو الدولية عن المغرب العربي لحوالي الساعة وكذلك فرنسوا برقات الذي سيصبح أوفى المثقفين الفرنسيين لجماعة الأخوان في تونس والجزائر ثم سوريا وبقية العالم..
مكان « المحكمة »كان في فندق كئيب في منطقة صناعية موحشة زادها ضباب الشتاء قتامة.
الشهادات
أدلى يونس عثمان بشهادته عن القمع ولكنها شهادة نطرية تعتمد على تقارير أمنستي وبعض المنظمات الحقوقية الأخرى لأن يونس كان يعيش في فرنسا من سنوات عديدة وبعيدا عن الشأن العام.ثم جاء دوري فأدليت يشهادتي وأجبت على أسئلة القاضي وتحدثت عن وضعية غائلتي وخاصة بنتي أميرة وابني بلال وزوجتى وما كانت تتعرض له من ملاحقة طوال الوقت, .
والمضحك أن شخصا اخر كان من المفروض أن يكون حاضرا لأنه تعرض للتعذيب في سنة 1987 وحرص على مدى سنوات عديدة أن يوهم الجميع بأنه يعاني من اثار التعذيب.كان يتكئ في مشيه على عصى ..وما أن يغيب عن الأنظار حتى يضع العصى تحت ابطه. .يومها بعث بشهادة مكتوبة من المستشفى. هذا الشخص هو السيد الفرجاني.
وقد وجه القاضي دعوة للسفارة التونسية في لندن وقد حضر شخص قريب من النظام لحوالي الساعة ثم اختفى,
ما حضرته يومها وما سمي وقتها بمحاكمة النظام التي ترأسها قاضي المحاكم التجارية المتقاعد كانت مهزلة كبيرة أنفقت عليها النهضة مبلغ خمسين ألف جنيه استرليني حسب ALASTAIR BIGHAM ما علمت فيما بعد.؟
ولم تكن تلك مفاجأتي الوحيدة.
أحمدقعلول
في نهاية هذه « المحاكمة المهزلة » وقع اصطحاب الحضور الى الفندق في فوجين غير أني وجدت نفسي في فوج اقتيد الى شقة……. وهي شقة أحمد قعلول الذي لم أكن أعرفه من قبل.
دخلت الغرفة فوجدت أن راشد الغنوشي قد سبقنا اليها. كان جالسا على زربية يستمع الى شكوى أحد أتباعه من ظلم اخوانه. وقد استغربت الموقف فقد كان الشاكي (عرفت فيما بعد أن اسمه رضا الشايب المكنى بالفيلسوف) جالسا القرفصاء وركبتاه في حجر شيخه ….الوجه في الوجه.
ما أن دخل جمعنا الغرفة حتى أوقف الغنوشي الاستماع للشاكي ووقف على ركبة ونصف وتوجه إلى أصحابه يؤنبهم ويقرعهم ويحتج عليهم بصوت عال وعنف كبير لأنهم « لم يعملوا أبسط عمليات المقاومة والدفاع عن النفس وأنهم استسلموا لعدوهم » …كان في وضع هستيري ولا أحد يرد على « القائد العسكري « . والملاحظ أن كل العناصر النهضوية الحاضرة يومها لم يأتوا من تونس وانما كانوا في أوروبا أو جاءوا من الجزائر أو المغرب…مثل أحمد قعلول..
وشعرت بسرعة أني لم أكن في الموضع اللائق والمكان المناسب. فخرجت من الغرفة ومن الشقة ومن العمارة وبقيت أجوب الشارع قريبا من العمارة حتى انتهى الجمع من اجتماعهم بعد أكثر من ساعتين. وجاءني راشد يعتذر أن لم يتلهى بي.,
يومها ازددت قناعة بأن الجماعة قد هيأت لمحاولة انقلابية فاشلة وأن كل عملهم وقتها هو للتكتم عليها باختلاق الفرص للظهور في مظهر الضحية.
من المضحكات -المبكيات
حضر « المحاكمة » فيصل الكعبي وقد ذكر لي حادثا وقع أثناء مأدبة الغداء التي لم أحضرها وتمثل في أن أحد قيادات الإخوان في سوريا كان يرافق الغنوشي قال أن الناصريين مشركين كفرة لانهم يعبدون شخصا اسمه عبد الناصر وأيده الغنوشي في ذلك. احتج فيصل بشدّة على الغنوشي واحتدّ الخلاف بينهم وعلت الأصوات حتى تدخل محمد مزالي وأحمد بن صالح لتهدئة الاجواء.
أحد الحاضرين في هذه « المحاكمة » كان الدكتور رفعت الدالي…. صهرمحمد مزالي. في لقائنا في القاعة بادر باخراج « وثيقة السفر اللجوء » من جيبه وقال لي: لقد منحتها لي أعلى سلطة في فرنسا. قلت له … تعني مدير ديوان اللاجئين؟ فقال لي أعلى سلطة هي رئيس الجمهورية. الرئيس متراند…تمالكت نفسي من أن أصفعه.
بعد حوالي الشهر من هذه الندوة-المحاكمة وصلني …تقريرالقاضي ولكني لم أقرأ أو أسمع بأي صدى له في أية وسيلة اعلام.أما الجمعية التئ دعت لها فقد اختفت نهائيا ولم يورد اسمها بعد ذلك التاريخ,
–ابني بلال وبنتي أميرة حضرا 23 جلسة في المحكمة الأبتدائية
ومحكمة الأستئتاف بالمنستير خلال التسعة أشهر من يوم الأيقاف الى يوم مغادرتهم البلاد….وكان الحكم دائما بعدم سماع الدعوة وقد تولى الدفاع عنهما بكل اقتدار في كل المراحل الأستاذ نصر بن عامر فله جزيل الشكرى .
— أحمد قعلول
كنت أتبادل التهاني بالأعياد مع أحمد قعلول وشاهدته ذات صباح في برنامج في قناة الجزيرة يتحدث عن تجربته الماضية وعلاقته بتونس وبالنظام وفهمت من كلامه الهادئ واللطيف على ما حصل له من قبل أنه كان من المطبعين واتصلت به لكنه لم يرد علي. وقتها كان الغنوشي قد أفتى بمقاطعتي على اثر تصريحي يوم 12 جوان 2008 يأن النهضة قد خططت للنقلابين فاشلين في 1987 و ,1991 ..
أحمد قعلول الذي سيصبح وزير الشباب والرياضة في تونس هو من مواليد 1966. في سنة 1986 كان عمره عشرين سنة ولا شك أنه من الجيل الذي دربته النهضة على الرياضات العنيفة لمهاجمة قوى الأمن بالقنابل المسيلة للدموع التي جلبت منها 5000 قطعة من المانيا لتنفيذ محاولتها الأنقلابية في 8 نوفمبر.
ahmed gaaloul <ahmedgaaloul@hotmail.com>
mer. 19 déc. 2007 à 01:11
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فبمناسبة عيد الأضحى المبارك أدعو الله أن يعيده عليكم وعلى جميع أمة المسلمين باليمن والبركة والقوة، داعين الله أن يحررها من ربقة التخلف والاستعباد. والسلام عليكم ورحمة الله ركاته