Abdelaziz Dahmani

· QUAND ABIR MOUSSI , MET GHANNOUCHI …A NU ! …Et TROUVE UN CURIEUX « ALLIÉ , « SEIF MAKHLOUF !!! ( AD) Rassurez vous , il n y a aucun Streep tease , à la clé , . Mais nous vivons un monde de malades ! Abir MOUSSI , veut bien avoir la tête de Rached GHANNOUCHI , pour des raisons courageuses . Raisons Ghannouchiennes de sa négation profonde , non déclarée , de l ETat Tunisien , Indépendant , Républicain , non inféodé à son Islamisme politique , et à ses alliances avec d autres forces « familiales « , tels les Frères Musulmans , des Qaradhawi et Compagnie . Ce combat , de Abir MOUSSI , ne trouve pas beaucoup de soutiens parmi ses confrères et consœurs du Parlement , pour des raisons allant des intérêts particuliers , des peurs , de l ignorance de la Situation Internationale , notamment du monde Arabo-islamique , leurs infâmes guerres , et aussi , hélas même des attitudes de lâchetés . Ces lâchetés qui se réveillent en Tunisie dans les périodes de déclin . Et c est le cas actuel de la Tunisie … Mais Abir MOUSSI , a retrouvé ces derniers temps un « allié « , je vais vous étonner en la personne médiocre de … Seif Makhlouf ! Oui Lui ! Seif Makhlouf , malade , miné par des haines tenaces , de négations , victime de sa propre triste vanité , salafiste noceur , se veut , malgré tant de médiocrités , jouer les Premiers rôles politiques . En s aidant sur les maffias , ses « 80 voyages au Qatar , ( sic ) , l ´argent étranger , son alliance curieuse avec Qalb Tounes et bien sûr son parrain En Nahdha . Le Tout sous la main béni , protectrice , du Cheikh Rached Ghannouchi . Ghannouchi , pour garder , l aura du Sage , du Pondéré , de son vouloir être « Président de tous les Tunisiens « , a souvent lâché les chacals de garde , pour contrer celles et ceux qui s opposent à ses prétentions dominantes . Ainsi , il ne se salit pas ses propres mains …. Et Abir MOUSSI est devenue sa principale cible , à vouloir , la destabiler , par les menaces , les insultes , les provocations . Et voilà Seif Makhlouf , le plus volontaire pour jouer ce rôle médiocre de menaceur , insulteur , l envoyer à l enfer … Mais à force de se vouloir malin , Renard , intriguant cynique en cachettes , retord , le voilà Ghannouchi pris à son propre jeu ! Condamner ou ne pas condamner les agissements primaires , médiocres , imbuvables de Seif Maklouf . ! Terrible dilemme ! ** condamner les menaces , insultes du Seif , c est mettre SA majorité en péril . Aller même vers sa déchéance de Président du Parlement . Seif Maklouf est un malade , pris dans les filets de sa propre Vanité , et rappel d une récente déclaration où il a déjà accusé Ghannouchi de lui avoir « planté un poignard au dos « …pour avoir déjà versé du sang dans les travées « sacrées « du Parlement … Condamné , Seif est capable de toutes les attitudes revanchardes … ** Ne pas condamner les dernières folies Makloufienne , notamment sa derrière aggression contre Abir MOUSSI . Images d un agresseur qui ont fait le Tour du monde , et circulent en dizaines de milliers exemplaires dans médias électroniques . Ne pas condamner ce scandale de son allié , c est nous rappeler son vrai visage , ses vrais intentions du calculateur cynique . Pour qui , la marche , espérée , désespérée , vers le pouvoir , c est faire fi de la morale , de l éthique , et de ce personnage qui se veut « pondéré , équilibré , regard paternel , démocrate « . Mais en vérité , sans foi , ni loi . Et c est ce que dit au quotidien …Abir MOUSSI !!! D ou ses envolées dans les sondages . Ce qui jette un froid polaire parmi ses détracteurs et détractrices . Même Samia Abbou vient de lui trouver du « Charme « politique … Seif Makhlouf , agent inconscient de Abir ? C est l absurdité de la situation politique tunisienne actuelle ! . Et Tunisie , jamais dans son Histoire , depuis l Independance , n est tombée aussi bas ! En cette période des « fêtes « de ses Dix ans de la « R « . R , comme Révoltés dans la Rue , Ou R. Comme Ras le Bol de ces médiocres qui nous gouvernent !!! AD

05-02=2021