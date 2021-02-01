تنبيه

أود أن أشير الى أني كتبت أكثر من مائة ورقة تحت هذا العنوان<< فلان ….كما عرفته >> لم أنشرمنها الا القليل. وتخص هذه الورقات أشخاصا تونسيين وأجانب من مفكرين وأدباء وشعراء وسياسيين في الحكم أو في المعارضة ومناضلين حقوقيين وصحافيين وغيرهم تعرفت عليهم في مرحلة من مراحل حياتي وتعاونت معهم لفترات طويلة أو قصيرة.

وما كتبته عنهم ليس فيه ما يتصل بحياتهم الخاصة أو بمهنهم أو اختصاصاتهم ولا بانتاجهم الفكري أو الأدبي

ولا أشك في أن الكثيرين منهم كانوا متميزين في ميادينهم وانما كتبت عنهم في علاقاتي بهم ولا شيئ غير ذلك.

Librairie Ombres blanches Toulouse

توفيق بن بريك كما عرفته …………………..بقلم أحمد المناعي

عرفت توفيق بن بريك لأول مرة من خلال مقال نشرته صحيفة لبارسيون الفرنسية تحت عنوان -(نظرات فنانين-) بتاريخ 26-2-1992 .كان المقال بتوقيع توفيق بن بريك وامرأة اسمها زراد علمت فيما بعد أنها زوجته. أبهرني المقال و قرأته أكثر من مرة واحتفظت به لأرجع له من حين لأخر. لم أكن أتصورأن صحافيا أو كاتبا تونسيا يقيم في البلاد يجرؤ على كتابة مقال يصورالواقع الأجتماعي والأقتصادي والفني التونسي بذلك العمق وتلك الدقة وبنقد ضمني للنظام لا يكاد يخفى حتى على البلهاء

بداية من منتصف التسعينات تعددت مقالات توفيق بن بريك في صحيفة لاكروا المسيحية الباريسية ثم بعد ذلك في وكالة سويس- أنفو السويسرية وفي الأنترنات بحيث اجتمعت له عند انفجار أزمته مع النظام ودخوله في اضراب عن الطعام يوم 3 أفريل 2000 ما يكفي من المادة لصنع كتاب.

قصة نشر الكتاب

تصورت يومها أنه من الواجب الدفع نحو هذه الغاية لأن الكتب المناوئة أو الناقدة للنظام لم تكن الى ذلك الحين سوى ثلاثة أولها لأحمد المناعي المعارض التونسي الذي يعيش في الخارج واثنان لكتاب وصحافيين أجانب وأن كتابا لصحفي تونسي يعيش داخل البلاد سوف يكون له وقعا كبيرا. واتصلت بمديرة الأعلام في دار نشر لادكوفرت الصديقة » بسكال ألتيس » وشرحت لها الأمر ودعوتها أن تطلع مدير الدار فرنسوا جاز. وبعد يومين اتصلت بهذا الأخير ووجدت أنه استطاب الأمر. ويبدو أن جان فرنسوا بواري الجامعي الفرنسي الذي كان على اتصال ببن بريك في تونس وتعرض للطرد من قبل السلطات التونسية في 1999 قد اتصل بفرنسوا جاز في الموضوع قبل ذلك بأشهر وأنه اقتراح عليه نفس الشيئ لكن مقترحه رفض لكون بن ابريك لم يكن معروفا في فرنسا.

وقد دعيت الى حديث في اذاعة فرنسا الدولية يوم 3 ماي 2000 تركز بالخصوص على قضية بن بريك وكيفية الخروج من مأزقها ومستقبل النظام بعد هذه الفضيحة المدوية..

Ahmed Manaï à Pierre Ganz de RFI, le 3 mai 2000 à 8h30

https://tunisitri.wordpress.com/2017/06/29/pierre-ganz-interview-avec-ahmed-manai/

وعلى اثر هذا الحديث اتصلت بتوفيق بن بريك في اليوم الثالث من اضرابه وأعلمته بفحوى الحديث ولأعرف حاجاته ورغباته وأحدد ما يمكن لي أن أعمله معه. ودعاني للأتصال بمنظمة مراسلون بلا حدود حيث أوفد أخته لتولي التنسيق مع المنظمة وأمينها العام روبير منارد.RSF

وفعلا اتصلت بكليهما وخاصة بروبير منارد الذي كنت على علاقة به منذ 1991 عندما كانت المنظمة في مدينة منتبولي. وبدى لي أن بن بريك قد أوكل أمره الى هذا الثنائي وأن القضية أصبحت في جزء منها عائلية. فتوقفت عن الأتصال بأي منهم وواصلت متابعة قضية اصدار الكتاب وما سينتهي اليه اضرابه عن الطعام.

بعد شهر من الأضراب عن الطعام رفعت السلطات التونسية منع السفر على بن بريك وأمكن له السفر الى فرنسا يوم 4 ماي 2000,

من الصعب على الذي لم يواكب تلك الفترة أن يتصورما وصلت اليه شهرة الرجل في العالم فقد كان اسمه في بداية النشرات الأخبارية لكل القنوات التلفزية في جل أنحاء العالم الغربي وفي الأذاعات والصحافة المكتوبة والألكترونية…في تلك الأسابيع القليلة أصبح بن بريك أشهر من أي رئيس دولة وأي نجم سنمائي وأي فنان وأي نجم رياضي…

وما أن نزل مطار أورلي حتى بدأ يتخبط في تصريحاته …يريد مقابلة جاك شيراك الرئيس الفرنسي ويريد مقابلة تلك الفنانة الجميلة والشهيرة .اجامي ..وبما أنه يواصل اضرابه عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح أخيه فقد نقل مباشرة الى مستشفى ( بيتيا لاسلباتريار) بباريس.

من الغد 5 ماي زرته في المستشفى. وجدته جالسا في فراشه بالقرب من نافذة مفتوحة وطبق الأكل في حجره يأكل حينا ويدخن بين لقمتين ويجيب على أسئلة الصحفية » فلورانس أوباس » صحفية في جريدة ليباراسيون والتي ستعرف الشهرة خلال مغامرة مؤلمة في العراق في سنة 2005 .

أعرف ذلك المستشفى منذ سنة 1995 حيث كنت أعالج -ولازلت الى حد اليوم- بانتظام لعدة أمراض مزمنة وأعرف أن أكبر المحرمات هناك هو التدخين ولكن بن بريك كان يدخن وكان يأكل على الرغم من استمراره في اضراب الجوع من أجل أخيه…ولمست أن شهرا من اضراب الجوع لم يؤثر عليه كثيرا فصحته عال العال. لم أطول وسلمت وخرجت. في الباب قالت لي فلورنس أوباس أنها ستتصل بي…كنا نتواصل منذ بداية التسعينات.

تواصلت تصريحات بن بريك في الصحافة والقنوات التلفزية وفي كل تصريح يسقط الرجل قليلا في عيون الناس …كان الكتاب لازال تحت الطبع فاتصلت ذات يوم بفرنسوا جاز ونصحته بأن لا يسحب سحبا كبيرا من الكتاب فرد علي بأن قضي الأمر وأن حلت الكارثة,

بعد أيام اتصلت بي بسكال ألتيس ودعتني للحضورعندهم حيث أنهم اتصلوا بالكتاب من المطبعة وأن توفيق بدأ يوقع الأهداءات لأصدقاء دار النشر وهي عملية تقليدية لدى كل دور النشر.

كانلبن عل توفيق وقد كتب في نسختي » الى أحمد المناعي الأول الذي حرث لنا الحديقة السرية لبن علي »

شكرته وقبلته واغتنمت الفرصة لأطلب منه التوقيع على عريضة لفائدة صحافي تونسي مقيم في بريطانيا اسمه نورالدين العويديدي هو الاخر مضرب عن الأكل للمطالبة بتمكين أخته من اللحاق بزوجها في الخارج. كانت هذه المرأة قد حاولت الهروب من تونس خلسة عبرالحدود الجزائرية في بداية التسعينات وفشلت محاولتها واعتقلت وسجنت.

….رفض بن بريك التوقيع وهو المضرب على الطعام والذي تجند لفائدته العالم لنصرته. كانت الصدمة لي وأيضا لبسكال ألتيس التي كانت تراقب حديثنا. ألححت عليه وذكرته أنه هنا في باريس نتيجة هذا التضامن …وأصر على موقفه. فكرت بأن موقفه راجع لنتماء الشخص للنهضة؟ فقال لي لا أبدا ولكني لا أحب توقيع العرائض. فرفض أمام استغراب مسؤولة الاعلام باسكال ألتيس.

ذكرت لي بسكال في لقاء اخر أن بن بريك رفض أن يشكر ج.ف.بواري ولو في جملة واحدة وهو الذي راجع وأصلح المقالات وجعل منها كتابا وهو الأمر الذي اضطر دار لادكفارت لتقديم الشكرباسمها.

Ombres blanches تقديم بن بريك في طولوز

هذه المكتبة التي تحمل اسم أول فلم ناطق ظهر في سنة 1928 في أمريكا هي أكبر مكتبة في كامل الجنوب الغربي الفرنسي اذ تمسح 1600مم. وهي تستقبل سنويا مئات المؤلفين والأدباء والمبدعين من أصحاب الجوائزالأدبية الكبرى.

توسطت دار لادكفارت لدى ادارة المكتبة كي تدعو بن بريك لتقديم كتابه في فضائها وتم لها ذلك على الرغم من أفول نجم الصحفي التونسي… وطلبت مني شخصيا أن أقدم بن بريك …سافر بن بريك الى طولوز على نفقة لادكفارت وسافرت أنا على نفقتي …فذاك جزء من النضال.

عندما دخلت مع بن بريك قاعة المحاضرات في الطابق العلوي استقبل الرجل بعاصفة من التصفيق. كان هناك ما لا يقل عن مئتي شخص ..أحسست أن الرجل لم يكن في حالة طبيعية وفهمت أنه جاء » مشنشنها ».

وما أن جلسنا وبدأت بتحية الحضور لتقديم المؤلف الشهير حتى فتح الأخير علبة السجائر وأخذ منها سيجارة وأشعلها…. وبسرعة البرق دبت حركة انسحاب الحاضرين في الأول كانت انسحابات فردية ثم انسحابات جماعية وخاصة نسوية وقبل أن أنهي تقديم بن بريك لم يبق في القاعة الا التونسيين وبعض الفرنسيين الملتزمين معنا في أنشطة حقوقية منذ نهاية التسعينات.

أكملنا ذلك اليوم في ضيافة هلين دوبنت وهي أستاذة متقاعدة تولت قضية نزار الشعري الطالب النهضاوي الذي كان يدرس في طولوز والذي اعتقل حال رجوعه الى تونس(راجع الورقة الخاصة بها Helene Dupont ).

وقد أحضرت لنا بربكيو في حديقة فيلتها جمعت حول بن بريك بعض التونسيين من طلبة وأساتذة مقيمين في طولوز أمثال منصور الصياح و… وأحسب أن هذه السيدة المسيحية القريبة من منسانوير قايو لن تنسى تلك السهرة قبل زمن طويل,

كتاب بن بريك كان كارثة على الناشر فقد اضطرالأخير لأعدام تسعة أعشار ما سحبه منه وحتى المعهد التونسي الذي اشترى منه خمسين نسخة لم يبع منها الا بضعة نسخ ولكن بن بريك توصل الى التعاقد مع دار لوساي لأصدار كتابه الثاني وبمبلغ هام ما خلف مرارة لدى الناشر الأول

في يوم 7 سبتمبر 2001 رجع بن بريك الى تونس في حماية وفد كبير من البرلمانيين الأوروبيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين وخلف وراءه في باريس جموع الذين ساندوه وعرفو بقضيته ورفعو اسمه في قمة الشهرة من الفرنسيين خاصة يتساءلون ؟؟؟؟

Regards d artistes Libération Jean francois poirier26 février 1992

Cher Ahmed, J’ai eu quelques soucis de santé, deux opérations rapprochées, mais je vais mieux. Je pourrais te dire de même que tu ne donnes pas non plus souvent de tes nouvelles… Ben Brik, il y a terriblement longtemps de cela… J’avais été rémunéré pour moitié par La Découverte et pour moitié par RSF. Ne me demande pas combien j’ai touché ni le temps que ça m’a pris, je ne m’en souviens pas le moins du monde, j’ai fait mille choses depuis… J’avais proposé à François Gèze le livre en novembre 99 (c’était un manuscrit assez informe et il y avait loin jusqu’à ce que cela donne un livre publiable) et Gèze l’avait refusé parce que personne ne connaissait ici Ben Brik et qu’il y avait un travail éditorial considérable à fournir, il est venu vers moi en février 2000, par ce que tout le monde le connaissait. Le livre est sorti en juin 2000 et a fait un flop, car à ce moment-là tout le monde connaissait Ben Brik… mais en mal ! Il avait multiplié les sorties ordurières, les provocations vulgaires et les propos de pochtron, si bien que les Français, d’abord bienveillants, en étaient venus à se demander si Ben Ali n’était pas préférable à ce genre d’énergumène. Moi-même… Donc la reconnaissance n’appartenait pas forcément à la palette de sentiments dont dispose ce genre de garçon, elle n’appartenait, il faut le dire à sa décharge, non plus à celle qui aurait pu orner la personnalité de l’upper-class tunisienne dans son ensemble (avocats, professeurs de médecine, de philosophie, journalistes, éditeurs, agronomes, affairistes bourguibistes devenus démocrates après le 7 novembre, souvent parce qu’on leur avait fait les poches et non par une fréquentation assidue des œuvres d’Alexis de Toqueville, et autres droit-de-l’hommistes qui espéraient bien se constituer une rente viagère dans la patrie des droits de l’homme ou chez le voisin germain soucieux de rattraper son retard en la matière). J’espère que tu te portes bien et et que tu regarde avec sagesse l’évolution de la Tunisie et de ses voisins qui m’apparaît comme un naufrage. Amitiés, Jean-François

Ah oui, il voulait intituler son ouvrage d’un titre éminemment benbrikien, « Du rififi à Carthage », c’est moi qui l’avait persuadé de reprendre le titre de d’un de ses articles, pour le volume, qui me semblait bien donner le ton de ce qu’était la Tunisie à l’époque : « Une si douce dictature

Ce n’était pas de l’hostilité mais de la mégalomanie ordinaire, du narcissisme infantile, il voulait être le seul auteur de ses œuvres et ne rien devoir à personne. Puis quand il avait demandé à avoir des actrices célèbres à son chevet à l’hôpital où il poursuivait sa grève de la faim, je lui avais dit que c’était un combat politique qu’il poursuivait et qu’il ne fallait pas transformer cela en Barnum. Il avail été vexé.

توفيق بن بريك