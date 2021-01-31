جريدة الانوار: التنظيم السري لحركة النهضة يستفيد من جهاز استخباراتي داخل الدولة

جريدة الانوار

· التنظيم السري يبتلع الدولة كشفت جريدة الانوار ان التنظيم السري لحركة النهضة يستفيد من جهاز استخباراتي داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام وأخذوا موقعا في مصالح حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلامية التي تُعد في قلب منظومة الانتخابات في تونس إلى جانب مكاتب الضبط المركزي لسائر الوزارات والمؤسسات العموميةوأضافت أن وزارة التجارة التونسية اضطرت في صيف 2018 إلى تغيير طاقم مكتب الضبط المركزي عندما اكتشفت أن بريد الوزارة يوجه آليا إلى مقر النهضة بـ«مونبليزير» بالعاصمة «تونس» قبل إطلاع الوزير وكاتب الدولةوأشارت إلى أن وزير الداخلية التونسي الأسبق لطفي بن جدو اعترف أن إخوان تونس يمتلكون أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد .. وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4000 مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل على متن سيارات مغلقةو بينت أن المدعو مصطفى خذر الذي يعتبر الصندوق الاسود للتنظيم السري قد ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المنحرفين في إقليم تونس الكبرى تتضمن هوياتهم وأرقام هواتفهم وهو ما يبين حصول عمليات تجنيد واسعة للمنحرفين لفائدة التنظيم