الغنوشى ليلة رجوعه الى تونس -29 جانفي 2011الساعة 17

لم أضحك يوما في حياتي بمثل ما ضحكت يوم 29 جانفي 2011 عند قراءتي لتدوينة راشد الغنوشي التي أعلن فيها عن عودته إلى تونس وعن عزمه اعتزال السياسة ورفض كل مسؤولية سياسية..

ضحكت لأني أعرف الرجل منذ سنة 1968 وأعلم أنه مصاب منذ ذلك الوقت بفيروس السلطة… وأن أكبر طموحاته أن يصل إلى أعلى مراتبها بكل الطرق والأساليب وخاصة الأساليب الملتوية الانقلابية والتامرية والتمردية.

يقول الغنوشي أنه: « حرم من بلده لأكثر من عشرين سنة » وهذا كذب وبهتان. شخصيا التقيت الغنوشي يوم 18 ماي 1989 وقال لي أنه يسافر يومها الى ألمانيا ولكنه سافر من الغد إلى الجزائر في سيارة تشريفات الرئاسة. وقد منح الغنوشي جواز سفر صالح لعام وفي نهاية صلاحية الجواز كان متواجدا في فرنسا ومنحته السفارة التونسية في باريس تمديدا استثنائيا بعام أخر بتدخل من رئيس الجمهورية. وكان بإمكانه الرجوع إلى بلده خلال تلك السنة لكنه هرب ابنه الى السودان وباقي عائلته إلى الجزائر وبقي في انتظار بدء تنفيذ المخطط الانقلابي ويعرف الجميع إلى أين انتهى بنا.

لو رجع الغنوشي إلى تونس لما حدث فيها ما حدث على مدى عشرين سنة وما كانت تحدث اعتقالات ولا محاكمات ووووووولا تعويضات … لأنه لم يكن ليوافق على الدخول في مغامرة انقلابية وهو في تونس …

راشد الغنوشي مغامر كبير لكن ليس بحريته وسلامته أو سلامة أهله أما بحرية غيره وحياتهم فلا حرج.,

أحمد المناعي

ا لغنوشى ليلة رجوعه الى تونس -29 جانفي 2011الساعة

انا عائد الى بلدي الحبيب غدا ان شاءالله وكما صرحت في العديد من اللقاءات الصحفية

والتلفزيونية فاني لا أنوي الترشح لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية ولا أسعى لأي منصب وكل ما أريده أن أستنشق هواء بلدي الذي حرمت منه لأكثر من عشرين سنة وأن أصلي في جامع الزيتونة العريق وأن أسلم على كل ذرة تراب في وطني الحبيب من بنزرت الى تطاوين مرورا بمسقط رأسي الحامة…..اختصارا أن أكون مواطنا تونسيا عاديا.

هذه الثورة العظيمة ليست ثورة أي حزب سياسي أو شخصية سياسية بل هي ثورة الشباب والشابات الذين واجهوا الرصاص الحي بصدورهم العارية الشجاعة المليئة بحب تونس الحالمة بغد أفضل لكل التونسيين والتونسيات. وأنا أشاركهم حلمهم الجميل بتونس. لا فساد فيها ولا محسوبية ولا أكتاف ,تونس فيها فرص شغل لأبنائها وبناتها تونس فيها الحرية لكل تونسي أن يتعلم ويعمل ويساهم في بناء تونس بدون رقيب يملي عليها ما تلبسه ولا تلبسه ا.