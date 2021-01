Abdelaziz Dahmani:LE PARADIS des MONSTRES … ( AD )

LE PARADIS des MONSTRES … ( AD )

Apprenez Chers Compatriotes , que Sidna éch Cheque **, qui veut amener notre troupeau au Paradis , est en train de nous tester par un passage à travers Dix Enfers ! . Et que dans le réel vrai , notre cauchemar , n’est que artificiel , n a aucune raison d être . La Tunisie , selon LUI , à réussi sa Révolution bénie , Liberté retrouvée , Paroles libérées et la Chance inespérée de nous trouver menés par sa Grandeur , don de Dieu , qui ne récompense que les Peuples vaillants Ne croyez pas que les malheurs actuels de la Tunisie sont réels ! Non ce ne sont que des tests de laboratoires ! Que notre Bonheur reel , n’a été que artificiellement , endormi , pour savoir , si nous méritions de sa grâce ou non ! IL , veut soumettre notre Résistance , notre Ténacité , notre capacité à supporter tous les malheurs collectifs . Une Tunisie en déroute , pour que , en finalité , de nos traversées , et de ses déserts pleins de traquenards , vipères et serpents venimeux , nous soyons dignes de sa bienveillance . Notre patience testée , approuvée , par sa Sainte Cour , nous nous trouvions devant la porte , bien que encore fermée de son Paradis . En attendant son visa définitif … Puis entrée , tapis verts , au son des Bendirs , accueillis par le super Chef des Ennuques , le gardien de la pureté des Houris , drapé dans sa Karama , nous emmenant chacun dans son Harem , non Haram , privé …. Je délire ? Sûrement ! Mais j ai eu une révélation hier , en regardant , via Tele-Paradis , la triste journée des dupes au parlement pour approuver ou non , le Nouveau gouvernement . Ma révélation ? , j ai vu furtivement , image d une seconde , qui a échappé au censeur ! Un Seif Makhlouf , jovial , rieur , belle cravate , bien portant , yeux pétillants du bon tour sur joué … Et moi , naif , qui a pris au sérieux , sa récente déclaration disant qu il “ a été poignarde au dos par Rached Ghannouchi , “ , son allié , son mentor , son protecteur . Cette vision d une seconde , m a révélé , me réveillant du Cauchemar , d une Tunisie malheureuse …Que tout cela est de l artificiel , comme à la levée du jour après une nuit au Paradis des drogues dures ! Oui le Cheikh , un vrai faux Chèque , je le savais depuis longtemps … , continue à nous droguer , à vouloir nous amener à Son faux Paradis Artificiel , ou , nos traversées des déserts et malheurs terminées , nous nous trouvions , avec quelques cousins , parents , directs ou indirects a lui , des Daesh , des Talibans , des Qaydistes , Salafistes des dix branches , sans masques anti corina , tous FRÈRES , suivants , dans un bel amphithéâtre l ‘ enseignement d El Qaradhawi . Sgrandissime Doctour , recordman du monde avec ses 2534 fatwas … Dont quelques unes , accordant , grâce du Ciel , et libertés aux soldats américains d aller tuer , assassiner en Irak ou Syrie . De fermer les yeux et les cœurs pour toutes les maltraitantes collectives des Palestiniens .Sauf en paroles douces , endormantes Oui , compatriotes , votre cauchemar actuel , n en est pas un ! Ce n est qu un test , pour mériter de SON paradis des monstres . Pas l Autre …. AD ** Un Cheique , a nombreux Zéro , bien alignés , de moins en moins disciplinés !