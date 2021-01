Le TRIANGLE des BERMUDES TUNISIEN

Par Abdelaziz Dahmani

Grâce à la « Révolution El Moubaraka « , du « Printemps arabe « , et grâce à la main bénie du Morched sur nos têtes émerveillées , le Monde entier s est mis à l Unisson , pour nous admirer ou pour les méchants , à nous jalouser . En attendant que la Maison Blanche vienne s installer sûr les hauteurs de Gammarth , l’ Elysées a Hammamet , les usines Toyota à Kasserine , et la Silicon Valley à … Le Triangle des Bermudes , plus prompt , dans les initiatives , est déjà parmi nous ! .

Le Triangle des Bermudes ? C est ce triangle géographique , qui , dans l Océan Atlantique s étire entre la Floride , les Bermudes et Porto Rico . Un vrai Éden de beautés au bord de l eau azur . Mais qui depuis 1945 , est décrié pour le nombre de bateaux et avions disparus mystérieusement dans ce triangle des reves vacancières , de l ordre de 40.000 klm2 . Cela est devenu un mystère colossal , après une première disparition de 6 avions de la Marine américaine , et la dernière disparition , un bateau avec 20 passagers , remontant a début 2021 …l Histoire du Triangle des Bermudes est faite de vérités et légendes . De réalités et mensonges , de rumeurs folles , exagérées , et inquiétudes et faits réels . Et pour les les bons esprits , les Bermudes , pourtant lieux paradisiaques sont devenus « l Île du Démon « Et voilà , ce Triangle , devenu , tant inquiétant qui s installe … en Tunisie ! Avec ses trois pôles cardinaux :CARTHAGE …BARDO …la KASBA ! Et dans se triangle , le notre , les mystères ne cessent de s épaissir , avec des dossiers , qui disparaissent , des ministres , qui se noient , d autres qui se fracassent . Épiasses méfiances , entre ces trois pôles du pouvoir . L un des trois est accusé d avoir atterri dans la légende de Carthage ´ venant , extra terrestre , d une autre Planète . Un autre , Bardo , venu de derrière le Désert , tel Ali Baba , à la caverne pleine de trésors , qui s avèrent être des faux , comme les anciens bons du Trésor du Panama , monnayables …au Paradis . Le Troisième , Kasba , Apparatchik , naviguant , sans boussole entre les traquenards et les ecceuils . Entre partis et compétences neutres … Entre le besoin de plus de Social et les exigences du FMI… Une Tunisie accablée par tant de malheurs …. Dans ce Triangle C K B , ou B K C , ou K B C … selon les envies de dominer , s imposer des uns et des autres , tout va mal , et les intentions sont du genre assassines , éliminatoires , dominées par les méfiances , les suspicions . Derrière les sourires figés et les fausses bonnes manières . Alors que c est le pays en entier , sauf les profiteurs , et le poids négatif des indifférents et des passifs , qui est entrain de se noyer , sans grands secours .Menacé de couler , dans un long déclin , , comme ces bateaux , et avions , du vrai Triangle des Bermudes . AD