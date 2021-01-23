في ذكرى ملحمة 23جانفي البطولية الفدائية: بقلم الأستاذ بلقاسم بن جابر

لا نجد مدينة او قرية قامت بتمرد مسلح منظم شارك فيه جميع الأهالي شبيا وشبابا ونساء ورجالا مثلما قامت به مدينة طبلبة بالساحل التونسي في الثالث والعشرين من جانفي سنة 1952…
كانت انموذجا تونسيَّا للحرب الشعبيَّة التي اضطر فيها المستعمر الى اعتقال كل ساكنة البلد في معتقل واسع والتنكيل بهم بعد أن فوجىء بالتنظيم المحكم لعملية نوعيَّة استهدفت قوافله العسكرية ورغم بدائية السلاح (نوع من القنابل اليدوية البدائية المحشوة بالبارود تسمى العصبان وتستعمل لصيد السمك) فقد سقط جنودة صرعى في مداخل المدينة التي واجهه سكانها حيثما توجه وتعطب ألياته الثقيلة ولقي هزيمة شنعاء كان أشدها عدم وصول المعلومات إليه من عيونه التي لا تنام ومن موظفي مكاتبه الأهليَّةيروي المناضل عبد السلام بن صالح شبيل التفاصيل الدقيقة للاعداد للمعركة بعد انطلاق شرارة الثورة الوطنية المسلحة في 18 جانفي 1952 وهي شهادة نقلها المناضل عبد الحميد العلاني في كتاب ضخم ومهم اسمه » لم يناموا على الذل =شهادات شفوية لمناضلين ومقاومين من تونس والساحل والقيروان »(طبعة اولى من شركة الرسم والنشر والصحافة تونس 2006) ونجد في الكتاب شهادة مهمة للمؤدب المناضل الطاهر معرف وكذلك للمناضل محمد بن صالح الشبعان الطبلبيوعندما نتأمل هذه الشهادات ندرك أن العملية كانت عالية الدقة والبراعة سياسيَّا وتنظيميا واعلاميَّا وحتى مخابراتيَّا وحسبك ان السلاح كان محليَّا وقادما كذلك من طوزة ومن جربة وكان المجاهدون يتوقعون ردة فعل الاستعمار الغاشم فقسموا العمل وحرصوا على انشاء شعبة سريَّة وعلى تنظيم عملية الانسحاب والتخفي بل كانوا على درجة عالية من الوعي التنظيمي حتى انهم تصدوا لعمليات التشفي العشوائي ومن محاولات التحرك خارج الخطة المتفق عليها انها ملحمة نضالية شعبية معبدة بالدم والشهادة أربكت المستعمر الغاشم وقدمت انموذجا للحرب الشعبية تردد لاحقا في ديان بيان فو في الهند الصينية
..ان أهالي طبلبة يحتفلون كل عام بملحمتهم ولكنهم يواصلون عملهم ونضالهم وجهادهم الاكبر فلم يمنَّوا على وطنهم ولا اتخذوا تلك الملحمة وسيلة للتفاخر والغرور والتعالي والتفرقة وطلب التعويض لقاء النضال والجهاد …وتلك هي الوطنيَّة الحقة