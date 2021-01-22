يوم الثلاثاء 22 جانفي 1952 في الوردانين

كان الوقت بعد منتصف النهار بقليل. رجعت من المدرسة ركضا أسابق الريح أرتعد من البرد وللحقيقة لم يكن لباسي الشتوي ليختلف عنه كثيرا في الصيف. نفس القميص ولا شيء من تحته ولا من فوقه يدفئني ونفس « البلوزة المشقوقة » من أمام أو البلوزة العربي عندما تحتاج الأولى إلى الغسيل وطبعا لا شيء في ساقي مما يسمونه « صباطا » أو نعلا أو حذاء. فجيلي في قريتي الوردانين لم يبلغ حينها هذا المستوى من التمدن والرقي. يومها كان عمري أقل من عشر سنوات بأسابيع والطفل لا يعرف البرد في ذلك العمر.
ما إن تجاوزت باب الدار حتى صحت: « طابش الفطور؟ » واتجهت صوب « النوالة » والنوالة لمن لا يعرفها هي المطبخ وإحدى ميزاتها أنها سوداء كالليل، تغطي جدرانها وسقفها طبقة سميكة من السواد من أثر الدخان المتلبد. ليس للنوالة شبابيك وتهوئة وربما يوجد أحيانا « طاقة » صغيرة أو طاقتين في أعلى الجدار وتحت السقف مباشرة للتهوئة وهي عموما بلا باب وفي أفضل الحالات تسترها « خيشة ». عندما دخلت النوالة لم أر شيئا سوى نار « الزحافة » وبعد أن فركت عيني، أبصرت أمي وهي تصارع الدخان. لم يحضر الفطور بعد فلجأت إلى ركبتها أستند اليها وأستنشق نصيبي من الدخان وشيئا من رائحة البرغل المتصاعدة من الطنجرة...
وفجأة انطلق صياح ونواح ونحيب وندب وتكثف واتسعت دائرته. في العادة عند موت أحد في القرية يكون الصياح والنواح مركزين في إحدى « الحوم » فقد كان لكل عرش حومته ونادرا ما يخرج المأتم من العرش والحومة لأنه نادرا أيضا أن نجد زيجات خارج العائلة والعرش والحومة طبعا. أما ومصادر العويل والنحيب من كل الجهات فلا شك انها الطامة الكبرى والخطب العظيم. قالت لي أمي اخرج يا وليدي شوف آش ثمة.
تلكأت قليلا ثم خرجت.
كنا نسكن وقتها في حومة بئر زعبار ودارنا المجاورة لديارأعمامي الأربعة تقع في آخر « مجر البئر ». نظرت يمنة ويسرة فلم أر أحدا فتشجعت ومشيت صوب البئر فلا أحد أيضا وكأن القرية قد خلت من سكانها وحتى من حيوناتها فلا كلب سائب ولا قط سائح أيضا.
عندما تجاوزت البئر ببضعة أمتار اعترضني رجل قادم من « الرحبة » ملتف في برنس أبيض ومتغمبز(غطى إحدى عينيه) وينادي بصوت متقطع وهو يلهث -الجهاد في سبيل الله،.. الجهاد في سبيل الله–
واكتفيت بذلك القدر ورجعت إلى أمي أنقل لها الخبروما رأيت وما سمعت . استمر الصياح والنديب لأكثر من ساعة ثم خفتت الأصوات وتحولت الى غمغمة دفينة..
وجاء بعد ذلك والدي من الجبانة وقص علينا تفاصيل ما وقع
وقعت مظاهرة في سوسة للأحتجاج على اعتقال الزعيم فاستشهد فيها الكثيرون ومنهم اربعة شبان من الوردانين. يومها دخلت مفردات جديدة في قاموسي كالشهيد والزعيم وتونس والمظاهرة والاستقلال وانضافت أسماء جديدة إلى قائمة
معارفي مثل قاسم الوسلاتي صاحب البرنس الأبيض الذي كان ينادي للجهاد وأسماء الشهداء الأربعة: بلقاسم بن أحمد خلف لله وحسن بن محمد القصير قريسة ومحمد بن الحبيب بن سالم ومحمد بن محمد العياري,
… ويومها خرجت مكرها من عالم الطفولة البريئة الى عالم جديد لا أدري ما ينتظرني فيه.
يومها كانت الشرارة الأولى لمعركة التحرير الوطني عشتها في الوردانين وعمري دون العاشرة وعرفت الكثير من تفاصيلها على المستوى المحلي وتعرفت فيها على الكثير من رموزها. منذ ذلك اليوم تغير كل شيئ من حولي تقريبا. وأهم مظاهر هذا التغيير ما حصل على مستوى العلاقات بين شبان الحوم والعروش التي تعيش في الوردانين. أيامها كان هناك خمسة حوم منها ما كان يسمى باسم العرش الذي يسكنها كالمناصرية والقريسيات(القعيمرة) والشتاوى والأثنين الأخريين تسمى بحسب موقعها الجغرافي الحومة القبلية وحومة بئر زعبار وكلها تصب في الرحبة حيث الجامع وزاوية سيدي الحطاب التي كانت تأوي « طلابا من الريف » والحمام وقهوة فطحيز.
قبل 22 جانفي 1952 كثيرا ما كانت تفع معارك منظمة بين شبان الحوم معارك بالحجارة كثيرا ما تتحول الى معارك بالزلالط. والزلاط عبارة عن عصى غليظة من خشب الزيتون تنتهي برأس مكور وثمة من كان يعمد الى ترصيع الرأس بالمسامير وفي هذه الحالة يصبح الزلاط سلاحا قاتلا. كان عندنا في الوردانين من يتفاخر بأن أقلامهم هي الزلالط.
وفجأة غابت الصراعات والمعارك دونما انذار. لا أذكر أن وقع الأعلان عن مصالحة بين الحوم والعروش أو أن وقع الأتفاق على نزع السلاح ولكن الجميع سواء من الكهول أوالشباب أو حتى الأطفال مثلي جمدوا عداواتهم القديمة وحولوا وجهتها الى عدو جديد لا نعرفه وقليل منا راه يسمى الفرنسي.
كانت الحوم فضاءات مغلقة محرمة على البراني وشيئا فشيئا زالت الحدود الأفتراضية وأصبح من اليسيرعلى الناس التنقل بين الأحياء بكل حرية ودون استفزاز أو اثارة الشكوك.
في الأشهر التالية دخلت عبارات وأسماء جديدة في قاموس الكبار والصغارومنها الثورة والتحرير والوطن والفلاقة والشبيبة الدستورية والكشافة…. وبلغ ذلك أوجه في اخر السنة وتحديدا يوم اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952
2021الوردانين في 22 جانفي
يوم 22 جاتفي 1952 كان يوم ثلثاء حسب غوغل.
جزيل الشكر للصديق ناصر حكيمة ورحم الله والدي وجميع شهداء الوطن