الى السيد راشد الغنوشي: استقالتك ورحيلك ورحيل حلفائك الفاسدين أخف الحلول ضررا

لقد أفسدت ولم تصلح وهانت عليك تونس الفوضى ظاهرها انفلات أمني، وباطنها انتفاضة عليك وعلى حلفائك الفاسدين ــلست في حاجة لأذكرك بواقع البلاد البائس والتعيس، والذي ينذر بكل المخاطر، ولكن الكرسي والغنيمة وخدمة أجندات أجنبية تهدف إلى إلغاء الوطن، وجعل تونس أرضا رخوة لكل الفعل المخابراتي، وموطنا للخونة والعملاء، طمعا في ثروات البلاد ومقدرات الشعب… كل ذلك جعلك ترى بؤس أفراد هذا الشعب ورديّا… وتحدّث نفسك كذبا بأنك ديمقراطي، والحال أنك تحالفت مع الفساد لتنال رئاسة البرلمان رمز الديمقراطية في البلاد… منذ دخولك وحزبك إلى حلبة الحكم، وتونس تغرق يوما بعد يوم، في وحل الفقر والإفلاس واهتراء الأوضاع الاجتماعية، وتغلغل الأجنبي بمخابراته وحشوده من العملاء، للاستيلاء على السيادة والثروة… وتنسب نفسك كذبا للثورة، والحال أنك تتزعم الثورة المضادة، وكل مواقفك وأعمالك وأقوالك منذ 2011 تشهد أن بينك وبين الثورة دهرا، وأن ليس في مقدورك أن تكون ثوريا مناهضا للفساد وللخيانة وللعمالة وللتطبيع مع الصهاينة… إن ما يحدث اليوم في تونس من نهب وتخريب على يد جيل من الشباب تربى في ظل حكمكم، ظاهره انفلات أمني، وباطنه انتفاضة عليك وعلى حلفائك الفاسدين، وعلى نظام الحيف والفساد الذي أسستموه بمعية أدعياء سياسة وتجار دين… إن الأحداث التي يشهدها الشارع التونسي اليوم، وما يصاحبها من عنف وحرق ونهب وتخريب، شبيهة بتلك التي وقعت في أواخر أيام حكم بن علي وفساده واستبداده، وانتهت بخلعه وهروبه… ولك في التاريخ عبرة… لقد أفسدت ولم تصلح وهانت عليك تونس، وأصبح من الحتميات استقالتك ورحيلك ورحيل حلفائك الفاسدين، ولعمري ذاك أخف الحلول ضررا على الشعب التونسي… وإذ ناديت لحوار وطني كما دعا الفاسدون، لجعله فرصة لكم لتبييض صنائعكم الوسخة، والتهرب من تحمل المسؤولية، وطمس حقيقة جرائمكم في حق تونس، وتمكين الفساد بشكل رسمي من حكم البلاد… أو كما صرحت بأن الإقتتال هو البديل عن الحوار، فإني أقول لك، أن أفراد الشعب وأحزابه عزل لا يملكون أسلحة للإقتتال، وليس في مقدورهم أن ينقلبوا إلى أمراء حرب، وقد فهمت مقصدك من تصريحك، فاعلم أن الله سيحدث أمرا كان مفعولا فيكم، بما جنت أيديكم على العباد والبلاد، وما الله بغافل عما تعملون.