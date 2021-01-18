هند يحي = كفى كذبا ======اللجنة_التونسية_لصد_العدوان_على_سوريا

اللجنة_التونسية_لصد_العدوان_على_سوريا

شهادة للتاريخ وكواحدة من مؤسسي اللجنة التونسية لصد العدوان على سوريا

هند يحي = كفى كذبا

شهادة للتاريخ وكواحدة من مؤسسي اللجنة التونسية لصد العدوان على سوريا

في ماي 2012، وكواحدة من المساهمين في كل التحركات المساندة لسوريا الأسد والمناهضين للمؤامرة التي حيكت بعض خيوطها في تونس، ومثلي وقبلي عشرات من الرجال والنساء لن أذكر الأسماء حتى لا أظلم أحد منهم وهم يعرفون جميعا أنهم يسكنون القلب الى الأبد، لما اقتسمناه معا من قهر ولوعة وألم على سوريا ومن ايمان بانتصارها واصرار وثبات في فضح المؤامرة وكسر الطوق الاعلامي المظلل والطامس للحقيقة ودعم القيادة والجيش والشعب السوري معنويا. أشهد أن حركة الشعب لم تكن أبدا في هذه التحركات وأنها عكس ذلك تبنت موقفا معاديا بكل وضوح من القيادة السورية وأرادت الركوب على ما يحدث في سوريا حتى تجد لها مكانا تحت شمس الأمريكان والاخوان المتصهينين،، لذا لا فائدة في شراء عذرية جديدة الآن،، حركة الشعب لم تكن أبدا مع سوريا وفقط الآن غيرت موقفها بعد أن تغيرت المعادلة على الميدان وأيقنت أن القيادة السورية برآسة القائد بشار الأسد انتصرت واللعبة انتهت وحلم الربيع العبري والشرق الأوسط الجديد ذهب في مهب الرياح بفضل صمود سوريا وحلف المقاومة الأبية… التاريخ لا يكذب بل من يتحيل على التاريخ هم الخونة والانتهازيين ومن يزيف التاريخ،، على الأقل كونوا رجال وقولوا غلطنا كيف بن علي،،في الأثناء تحية اجلال واكبار للسادة : أحمد المناعي وأحمد الكحلاوي ومرشد دريس وحاتم الفقيه وصلاح المصري وطارق العربي وعبدالله البدروشي، ولمن رحلوا ولم يعيشوا لحظة الانتصار مثل أنور ورشيد وغيرهم ممن كانوا دائما في الخط الأول، ولن أنسى طبعا اللبوة فافاني ولا مبروكة قاسمي ومنيا الشابي وغيرهن كثيرات من نساء بلادي،،#هند_يحي

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التنسيقية التونسية لدعم الثورة السورية

Coordination Tunisienne pour le soutien a la révolution Syrienne

أسماء ممثلي الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية التونسية المشاركة في التنسيقية

مختار اليحياوي : المنسق العام

الاعضاء :

° المنصف المرزوقي : المؤتمر من أجل الجمهورية

° سمير بالطيب : حركة التجديد

° محمود بالسرور : التكتل

° محمد القوماني : حركة الاصلاح والتنمية

° أحمد الخصخوصي : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

° خير الدين الصوابني : حزب الطليعة العربي الديمقراطي

° أحمد بوعزي : الحزب الديمقراطي التقدمي

° نورالدين البحيري : حركة النهضة

° ضياء الدين مورو : جمعية المحامين الشبان

° سمير بن عمر : الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

° لمياء الفرحاني : جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية ـ أوفياء ـ

° صوفية الهمامي : صحافية مستقلة

° عدنان منصر : أستاذ جامعي مستقل

° الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

° زياد الهاني : صحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين