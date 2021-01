Montréal: La réplique d Arber Fetiu aux propos du ministre Legaut

Arber Fetiu

Université de Montréal

En qualifiant d' »erreur » la désignation par la Ville de Montréal de Bochra Manai comme commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, Legault révèle les subtilités d’un racisme systémique qu’il nie systématiquement. La pression du gouvernement central sur la municipalité et son ingérence infrapolitique dans le processus montre une tendance de « policier » la pensée. J’ai vécu dans des endroits où ce genre de tendance a commencé au ralenti et a fini par devenir la norme. L' »erreur » selon Legault (et beaucoup de ses partisans) consiste dans le fait que Bochra, comme beaucoup de citoyens de la province, était contre la loi 21, qui, pour rappel, était une loi qui ne pouvait être imposée et appliquée qu’en menaçant de recourir à la « clause nonobstant », c’est-à-dire en utilisant une clause qui permet d’échapper à la Charte canadienne, par laquelle elle aurait difficilement passé (si ce n’est par l’utilisation non conventionnelle de la clause qu’elle contient). Plus important encore, cette réaction de Legaut et son raisonnement révèlent l’impulsion du gouvernement actuel à opérer ce contrôle subtil de la pensée via, dans ce cas, le domaine de l’emploi, qui est ironiquement au cœur de la question du racisme systémique qu’il nie systématiquement. En d’autres termes, si un.e citoyen.ne est contre la décision d’un parti politique, cela est censé le rendre potentiellement non-employable. Cela signifie également que beaucoup d’entre nous qui ont été contre la loi 21 et d’autres politiques de ce gouvernement, vont être potentiellement discriminés dans le domaine de l’emploi lorsque ce gouvernement ou des personnes pensant de la même manière, ont un rôle à jouer dans le processus d’embouche. S’opposer à cette nomination pour de tels motifs signifie également que les personnes racialisées et les opposants au gouvernement sont censés s’autocensurer, car sinon leurs perspectives d’emploi dans certains secteurs seraient conditionnées par leurs opinions politiques. En d’autres termes, votre opposition à une politique gouvernementale particulière ajoute une note de bas de page supplémentaire à votre CV. Bref, être militant et être employé dans une telle position ne fonctionne pas selon les logiques du gouvernement. Cela semble familier! On peut juste anticiper le genre de réactions qu’un scénario alternatif, comparatif, comme celui qui suit, engendrerait dans cette province : un gouvernement libéral interférant avec les nominations de Legault (dont beaucoup sont des choix très partisans, comme Valérie Noël-Létourneau, Stéphane Le Bouyonnec, Denis Dolbec, etc) sous prétexte que ces nominés ont exprimé leur opposition à une législation particulière du gouvernement fédéral poussée par le Parti Libéral.

Dans ce scénario imaginaire, Trudeau aurait été crucifié de concert. Je suis convaincu que ce genre de « voix » du gouvernement fédéral serait considéré comme scandaleux et antidémocratique, on peut même dire d’une tendance hégémonique.Voici maintenant la grande ironie de ce gouvernement, qui fonctionne comme un syllogisme paradoxal : 1. pour être nommé au poste de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, il ne faut surtout pas s’opposer aux politiques ce gouvernement, mais2. si on est d’accord avec ce gouvernement, cela signifie qu’il n’y a pas de racisme systémique, donc3. pour être nommé à ce poste, le poste ne doit pas exister du tout

