????أحمد المناعي : ما رأيكم في رسالة مفتوحة الى الرئيس الأمريكي الجديد بايدن

الأعزاء والعزيزات
بالأمس بعث لي الصديق والسفير الفرنسي السابق مشال رمبو رسالة تعتزم بعض القيادات المسيحية السورية جمع التوقيعات عليها وارسالها الى الرئيس بايدن للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا.
وقد بعثت له بالتوقيعات التى وصلتني منكم ويبقى للمبادرين السوريين حق التصرف فيها.
هذه المبادرة أوحت لي بفكرة:
تذكرون بلا شك الرسالتين المفتوحتين الموقعتين من مئات العرب والمسلمين التي بعث بهما رضوان المصمودي الى الرئيس يوش الأبن–2006– ثم فيما بعد الى الرئيس أوباما –2009–يطلب منهما دمقرطة بلداننا.
لا أحسب أن واحدا منا يعتقد أن ما أقدمت عليه أمريكا من احتلال بلداننا وتدمير دولنا وتخريب مجتمعاتنا وتقتيل الملايين منا جاء استجابة لهذه الرسائل ولكن لابد من الأقرار بأن هذه المبادرة الخيانية قد ساهمت في اعطاء التدخل الأمريكي في شؤوننا الداخلية شيئا من الشرعية.
أنا أقترح عليكم كتابة رسالة الى الرئيس الأمريكي الجديد نذكره فيها ببعض ما جنت به علينا الدمقراطية الأمريكية ونطالبه بايقاف حروب بلده علينا وكذلك بالجلاء عن قواعده العسكرية بدأ بقاعدة بنزرت وبرفع العقوبات المسلطة على شعوبنا بدون استثناء …وندعوه الى الأهتمام بشؤون بلده وشعبه واصلاح دمقراطيتها ونعرض عليه مساعدته في كل ذلك ان اقتضى الأمر بتمكينه من كبار خبرائنا في أسرار الدمقراطية من المنظرين رضوان المصمودي ونائبه صلاح الين الجورشي الى شيخهما الغنوشي.
رسالة خفيفة نظيفة أعلم أن الكثير ممن أعرفهم قادرون على صياغتها وتنطلق من تونس ونحشد لها من كل البلدان العربية التي وصلتها نعم
الدمقراطية الأمريكية.
tunisielibre@yahoo.fr مع خالص التحية
https://tunisitri.wordpress.com/2014/05/31/lettre-ouverte-dintellectuels-arabes-et-musulmans-au-president-bush-26-septembre-2006/
https://tunisitri.wordpress.com/2014/12/07/mille-traitres-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b3%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%aa/