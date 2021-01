Une première historique à la Ville de Montréal: Bochra Manaï à titre de première commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Tahar Manaï5 min · Cathy Wong est avec Bochra Manaï. ·

J’ai l’honneur de vous annoncer que le comité exécutif vient d’entériner la nomination de Bochra Manaï à titre de première commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Une première historique à la Ville de Montréal, et surtout, une très belle nouvelle que j’avais hâte de vous annoncer pour démarrer l’année 2021.

Depuis le dépôt du rapport sur le racisme systémique de l’OCPM en juin dernier, je travaille d’arrache-pied (entre deux allaitements, trois siestes de bébé et quatre changements de couches…) pour mettre en oeuvre les 38 recommandations. Je suis heureuse de savoir que l’on pourra compter sur une alliée de taille, à compter de lundi prochain, le 18 janvier, pour mener ces changements transversaux au sein de la Ville.

J’ai toujours admiré le travail de Bochra Manaï, surtout sa grande capacité de mobilisation, notamment dans son dernier mandat au sein de Parole d’exclues à Montréal-Nord. Titulaire d’un doctorat en études urbaines de l’Institut national de la recherche scientifique, Bochra Manaï se spécialise notamment dans les enjeux d’immigration et dans les dynamiques d’exclusion et d’inclusion dans les quartiers urbains. Elle possède une analyse fine des enjeux de racisme systémique et une compréhension des transformations urgentes et nécessaires pour que Montréal soit une ville plus juste et inclusive.

Dans les prochaines semaines, nous avancerons ensemble sur plusieurs dossiers, notamment celui de l’inclusion en emploi à la Ville de Montréal. Nous sommes d’ailleurs dans les dernières étapes du Plan directeur pour la diversité, l’équité et l’inclusion en emploi, qui inclura des cibles contraignantes et ambitieuses. Bien hâte de vous le présenter! L’arrivée de la Commissaire marque un nouvelle étape importante dans la lutte au racisme à la Ville de Montréal. C’est avec fierté et espoir que je vous invite à vous joindre à moi pour lui souhaiter la bienvenue. Bon succès Madame la Commissaire, très hâte de travailler ensemble! #polmtl