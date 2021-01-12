 عشر سنوات من حكم الهواة والغزاة :الأستاذ عميره عليّه الصغيّر

ظالم من يعتبر أنّ كل ما جدّ بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2020 وبعده ،كان مجرد « مؤامرة » وأنّ « الربيع العربي » كان شتاء مخطّطا له مسبقا.
ما حدث لعين بصيرة وموضوعيّة هو أنّ هبّة شعبية قوامها الشباب خضّت البلاد من شمالها الى جنوبها، سمّيها « ثورة ،تمرّدا، انقلابا، مؤامرة » لا يهم ،المهم ان نقرّ أنّ الناس تحركوا في اغلبهم ومن تلقاء أنفسهم ضد النظام القائم ينشدون الحرية والكرامة وضد الفساد والمحسوبية والتهميش حتى وان كان هنالك من اندسّ بينهم ليصطاد المتمرّدين ويصبّ النار على الهشيم وحتى وان كانت الدوائر الأجنبية تستغل الأحداث وتعدّ لانقلاب لإسقاط رأس السلطة وفتح الطريق للإخوان المسلمين ليحكموا البلاد مدعومين بأموال قطر وغيرها.
لذاك كانت الآمال كبيرة في دخول تونس صفحة جديدة راقية وحصول أهلها على حياة كريمة حقا، ولذلك بعد عشر سنوات من حكم الإخوان وتوابعهم كانت الخيبة بحجم تلك الآمال وأضحى أمل غالبية التونسيين أن يعود بهم الزمن لما قبل 14 جانفي اي لزمن بن علي، عليه الرحمة.
عشر سنوات من الخيبات المتتالية.صحيح أن تونس أضحى لها دستور جديد
وهيئات دستورية وانتخابات توحي انها في جمهورية ديمقراطية حقّا وأنّ « الثورة » مرّت من هنا وانها في « انتقال ديمقراطي » حقيقي وان هيأة الحقيقة والكرامة أعادت للناس المظلومين اعتبارهم وعوّضتهم، هذا الظاهر لكن حقيقة الأمور أن دستور 27 جانفي 2014 كان دستورا مفخّخا وصيغ على المقاس فيه الشيء ونقيضه فيه الدولة المدنية و فيه الاسلام فوق القانون الوضعي وفيه حرية الضمير وفيه احترام المقدسات وفيه الحريات وفيه التضييق عليها والأخطر فيه فصل السلط وتعطيل سيرها في آن.
صحيح كذلك أنّ تونس عرفت انتخابات متتالية ، حرة ونزيهة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة مغشوشة لعب فيها المال الفاسد والإعلام المظلل وخراب ضمائر عديدين من المشرفين عليها الدور الأكبر في منح السلطة لمن لا يستحقون، لا كفاءة ولا نزاهة ولا وطنية ولا ضمير ولا تمثيليّة حقيقية .
ديمقراطية ما بعد 14 جانفي أوصلت للسلطة من هم في اغلبهم هواة ومسترزقة أو مكلفين بمهمة. صحيح كذلك أن حيّز حرية التعبير والتنظّم اتّسع فتعددت قنواته ووسائله وخفّت يد الرقابة و المعاقبة عليه لكن مضامينه لم ترتق بل على العكس اضحى اغلبها ينشر الرداءة و الاسفاف وتضليل الرأي العام تتحكم فيه دوائر المال وحتى المافيات والخطر أن حيز الحرية هذا استغله تيار الظلامية الذي ارسى اوتاده بعد 2011 بالبلاد لنشر ثقافة الجمود و التزمت والكراهية ومعاداة الفكر الحر وكل قيم الجمال والابداع والفن باسم الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية للتونسيين وتطهيرهم من رجس « ثقافة التّغريب » التي غرسها « نظام بورقيبة الكافر » و »تابعه بن علي » كما يردّدون. كما أن حرية التنظّم اثمرت فوضى على المستوى السياسي اذ صار لتونس ربع مليون حزب سياسي تشتّت الارادة العامة وتسمح للجماعات الاسلامية ان تتصدر الانتخابات وتفوز فيها والأخطرانّ حرية التنظّم مكّنت المعادين للدولة المدنية وللحرية والديمقراطية والحداثة من التسلل وبعث عشرات الجمعيات والأحزاب الممولة من الخارج لتحارب دعاة الدولة الحديثة وتنشر عقيدتها وتكفر مخالفيها وتدعو حتى لقتلهم.
والخطير كذلك في حصيلة العشر سنوات هذه من تاريخ تونس وسيطرة الإخوان المسلمين( النهضة)على الحكم منذ انتخابات اكتوبر2011 ضمن الترويكا اومن خلف واجهة « حكومة التكنوقراط » او « الوحدة الوطنية » هو الخراب الذي حصل على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي، اذ لم تعرف تونس ومنذ القرن التاسع عشر حالة تأزم كما تعرفها الآن اذ هي في حالة افلاس غير معلن ومرتهنة للخارج لثقل ديونها(94 مليار دينار) وكل مؤشراتها حمراء او سلبية اذ نسبة نمو دخلها القومي الخام لا تفوق 1% وكل الموازين الأخرى عاجزة ( عجز الميزانية ، عجز الميزان التجاري ، عجز ميزان الدفوعات، شح الرصيد من العملة الصعبة، هبوط في قيمة الدينار بأكثر من الضعف منذ 2010)، وهي مؤشرات تثبت أنّ من يحكمون البلاد منذ 2011 هم ليسوا فقط هواة بل تعوزهم الوطنية في أغلبهم وانهم يتصرفون فيها كغرباء أتوا في غزوة للانتقام من أهلها (لأنهم لم يساندونهم أيام محنتهم) و يتقاسمون فيئها وهو ما فعلوه فعلا من استنزاف مدخراتها والاستحواذ على الأموال الطائلة التي منحت لتونس منذ 2011 وقد وزعت تعويضات لمن لا يستحقون وكتصحيح لمسارات آلاف من « الموظفين » الذين حشت بهم النهضة دواليب الدولة كاتباع و لتمكينها من احكام السيطرة على مفاصلها
.هذا الفشل في ادارة اقتصاد البلاد بمنطق الغنيمة والجهل المقدس ادى الى تدهور عام للحالة الاجتماعية للتونسيين ،الا القلة من ممتهني الاقتصاد الموازي والتهريب والمستفيدين من الفساد والصفقات المشبوهة، حيث تدهورت القدرة الشرائية لعامة الشعب وانتشر الفقر و استفحلت البطالة وتدهورت كل الخدمات من الصحة للتعليم و النقل و الثقافة…كما تدهور الوضع الأمني للتونسيين نتيجة اضعاف الدولة المقصود واستشراء الجريمة من فئات هي في حد ذاتها ضحية التهميش والبطالة والاهمال والاحاطة خاصة وانّ نسبة من تلفظهم المدارس في ازدياد مطرد وأخطر منه انغراس الارهاب في البلاد منذ حلول الاسلاميين و احتضان دعاة التكفير والجهاد فعرفت تونس في العشر سنوات الاخيرة ما لم تعرفه حتى في عهد الاستعمار من جرائم ارهابية ذهب ضحيتها أبرياء كثيرون وخاصة من رجال الأمن والجيش ،لأن خطاب المجاميع الاسلامية بما فيهم النهضة تعتبرهم طواغيت يحرضون على قتلهم و يتسترون على القتلة ويعطلون تتبعهم و محاكمتهم.
عشر سنوات من الفشل والتفقير والتجهيل وتفكيك الدولة والفساد جعلت عموم التونسيين يكفرون بكلمة « ثورة » ويتمنون العودة بعجلة الزمن الى الوراء أو الهروب لعالم أرحب أو اغراق احباطاتهم في المسكنات والمخدرات ،لكن من الإحباط يمكن أن يلد الأمل ومؤشرات أخرى نعاينها تنبئ باستفاقة حقيقية ورغبة على توحيد صفوف التونسيين تحت راية الوطنية وتكريس قيم العدالة الاجتماعية والدولة المدنية الضامنة للحرية وكرامة البشر والمنقذة لتونس.
الأستاذ عميره عليّه الصغيّرمقالي الصادر اليوم 12/01/2021 بجريدة الشارع المغاربي