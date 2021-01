Nadia Kaboudi: Guerre civile en Tunisie !?

Guerre civile en Tunisie !?

Ils ne feront que Dalle .Le premier qui sifflera la fin de sa récréation aura l’appui de tout le monde , tous « rentreront dans les rangs » , les médias retourneront leurs vestes illico presto ,les vendus essaieront de se faire oublier et les plus impliqués prendront la poudre d’escampette , et pendant 2 années on aura un élan de cohérence et de sagesse où tous sauront ce qui convient le mieux !

Guerre civile !?Que dalle !!!

Plutôt paix et sérénité ! Qu’avons nous fait quand Ben Ali a destitué le grand Bourguiba et l’a séquestré 14 ans chez lui !? Que Dalle !

Qu’avons nous fait quand les » révolutionnaires » ont fait fuir Ben Ali et que des voyous et des charlatans de toutes sortes ont pris le pouvoir ? Que Dalle ! Ni guerre civile ni Ouelou ,nous sommes un peuple silencieux qui encaissons silencieusement tous les coups et s’y adaptons et ils le savent trop bien.

Voyez jusqu’où ils osent aller impunément , jusqu’à nous menacer de guerre civile , notre propre Président du parlement !

Et la guerre de qui donc contre qui au juste !?

Car si nous sommes un peuple de lâche et que notre seul ennemi soit la liberté puisque nous ne savons rien créer avec, nous ne sommes pas des tueurs . la mort, les guerres, le sang ,le chaos , leur grande littérature n’est nullement celle du tunisien , notre spécialité à nous c’est la fourberie et il suffit qu’un Homme signe enfin la fin de la récréation , que quelqu’un l’arrête rien que pour avoir proféré ses menaces , nous applaudirons tous alors , tout le pays !

Unis comme un roc ! nos corrompus de l’après révolution en premier , nos traîtres en premier , ses fidèles copains en premier …il sera lâché , vite fait …Qu’ont fait les fidèles de Bourguiba ,ou ceux de Ben Ali , tous se sont noyés dans la foule ..les siens le feront aussi ! Ni guerre civile ,ni Ouelou ! Qu’il se réveille donc ,il est en Tunisie !