رسالة_مفتوحة_الى_نورالدين_الطبوبي بقلم هند_بالحاج_علي

الى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الى قيادة اتحاد حشاد وقوافل النقابيين الأحرار وشهداء ساحة محمد علي،
من مناضلة ترعرعت في عائلة نقابية ووطنية حرة وخاضت معارك ساحة محمدعلي ايام الجمر كما يقولون ويعيدون،،
راجع حساباتك وانتصر لتونس ولشعبك قبل كل شيء، فأنت لست ملزما بهذا الحوار وخاصة على هذه الشاكلة، لا حوار مع من يهددك في عيشك ولا حوار مع من قوض أمنك ولا حوار مع من يهدد حياتك،
هل تتحاور مع مسدس مصوب نحو رأسك ؟؟
هذا ليس حوار هذا يسمى تسليم وتقهقرا و انتحار،،
لا تلقى بالمنظمة في الهاوية، فهذا ليس من حقك، المنظمة ليست ملك لأحد بل هي ملك الشغيلة الكادحة المهددة في حياتها وفي صحتها في كل ثانية، وصرح الشعب التونسي دفع فيه عرقه أنهارا وامواله مدرارا وحياته وصوته دون احتساب، وعليه فان حقنا عليها وفيها محفوظا بشرعية ما قدمناه لها، وما ضحينا به من أجلها،
قف لتونس ولا تحاور حتى لو منحوك الدرر..
قف ولا تدنس تراب ساحة محمدعلي الموشح بدماء حرة طاهرة وشريفة.
قف وتريث ولتزن كل خطوة واتجاه، حسبك أن تسقط وتسقط الكل بسبب العمى السياسي والانتهازية الحزبية المسيطرة على قيادة الاتحاد، المنظمة الشغيلة بتاريخها ومعاركها وانتصاراتها وتضحياتها هي آخر القلاع فلا تهدي آخر القلاع لمن رمو التاريخ المضيء بالقمامة، ولتعلم في الأخير أنك ميت وانهم ميتون وما باقية الى الأبد الا تونس.