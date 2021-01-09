حيرة النقابي الحزين ………بقلم الأستاذ بلقاسم بن جابر

منذ انطلق الحديث همسا أنَّ الاتحاد يعد لمبادرة حوار وطني عادت بنا الذاكرة إلى زمن السواد والدم غير البعيد جدا كانت البلاد تغلي غليان المرجل وكان الدم القاني طريا يزف محافل الشهداء وكانت علم « الدويلة الداعشية « يرفرف في المدن التونسية ويقوم بالمهام الأمنية وكانت مساجد البلاد منابر للتحشيد والتسفير وثكنات ووكالات أسفار..وكان التونسيون يرون بلادهم في طريق مفتوح إلى انهيار شامل واختراق خطير إن استمر مشهد غياب الدولة وضياع مكتسبات الأجيال… وفي أتون ذلك الوضع المجلل بالخوف والغضب والانتظار ورد خبر عظيم فقد انتفض شعب مصر وجيشها ومزَّق زمن الأكاذيب الربيعيَّة الثورجيَّة التي لم تكن إلا برنامجا لتصعيد تنظيم الإخوان الرجعي الإنتهازي المتصهين مهما وُضعت على وجهه مسوخ الحرية والديمقراطيَّة بهتانا وخرافة وتزييفا للوعي..لقد كان الحدث المصري مزلزلا حقا وما يزال لذلك وقع الضخُّ الاعلامي طيلة سبع سنوات لشيطنته وتسفيهه وتشويهه وتصويره إنقلابا على الثورة والشرعية والديمقراطيةوما يهمُّنا في الحدث المصري في 30 جوان 2013 أنَّه جعل الفرع التونسي للتنظيم الدولي للاخوان يرتعد رعبا فلم تخفه حشود باردو ولكنه خشي من اجتماع القوى الرافضة لوجوده التي تسعى لعزله في سيناريو شبيه لاجتماع كل القوى الوطنية والشعبية المصرية لتسند التغييرالجذري الذي لا يقع في البلاد العربية إلا بالجيوش الوطنية مهما انتفخت الدعاوي الفارغة ….ومن اعتصام باردو الذي صبَّ الاخوان غضبهم عليه تشويها وتخوينا تسللَّ الباجي إلى باريس ليلتقي بالغنوشي لتبدأ لعبة « الحاوي والأفعى » وهي لعبة أثيرة قديمة في السياسة الداخلية التونسيَّة التي ترسم الترتيبات الفرعيَّة السياسوية انطلاقا من ترتيبات دولية كبرى تضبط الخطوط الرئيسيةومما يروى أنَّ سياسيَّا واعلاميَّا تونسيا بارزا لما شاهد الحشد العظيم ليلة 27 رمضان في باردو التقى بزعيمين أحدهما يساري والاخر يميني واقترح عليها أن يقع تغيير موقع الاعتصام إلى القصبة ونصب 50 ألف خيمة حتى يسقط النظام الاخواني فرد عليه الرجلان في صوت واحد تونس ليست مصر وسنسقط الاخوان مدنيا وسلميا كما سقط بن علي فضحك الرجل وقال للذي على يساره « هذا ليس اجتماعا طلابيا على حجرة سقراط » وقال للذي على اليمين »هل هذا رأيك أم رأي جاكوب والس الذي اجتمعت به البارحة؟ »لقد كان الحوار الوطني الأوَّل حمارا قصيرا جدا ركبه تنظيم الاخوان للنجاة من واد جارف وكان عليهم أن ينتظروا قليلا ريثما تمرّ العاصفة بعيدا عن رؤوسهم ولكن شيئا لم يتغيَّر فقد كانت هدنة بسيطة لمدة ثلاث سنوات « خرج فيها القوم من الحكومة ولم يخرجوا من الحكم » فالذي يطالع مخرجات ذلك الحوار المعلنة يجدها حبرا على ورق ..ولو أن محللا بارعا رفعت عنه حجب الغيب ليرى الخريجي الغنوشي رئيسا للبرلمان بعد أربع سنوات ومعه صبيته من لجان « حماية الثورة » يدعمهم صاحب « برسوبوليس » ويشيح بوجهه إلى ربوة قرطاج حيث يحكم رجل غريب عجيب لم يكن في العير ولا في النفير لاتهم هذا الخبير النطاسي عقله أمَّا إن شاهد الزعران يفاوضون الدولة وقبعاتهم خلف رؤوسهم الفارغة فسيجنُّ جنونه حقَّا.. فهل يتصوَّر عاقل ما الذي سيجري بعد حوار وطني جديد بنفس الأدوات والأطراف وبظروف أتعس وأوكس؟؟تحدث الأمين العام للاتحاد عن حواره الوطني في برنامج اذاعي فقال كل شيء ولم يقل شيئا فالذي يبدو أنَّ كلمة السرّ التي تسري بين مكوّنات تونسيَّة سياسيَّة شاركت في منظومة ما بعد 14 جانفي هي « ضرورة حوار وطني » دون أن يعلم الناس من مقدمات هذا الحوار ولا مضامينه ولا افاقه ولا حدوده شيئا فالمهمُّ هو خروج الحوار من حيز القوة إلى حيز الفعل وبعدها لكل حادث حديث فما أشبه الحوار بما قاله مدون ساخر جاد حين وصفه « بالحلقوم الديمقراطي »والذي وقع الاتفاق عليه هو الاقصاء أي منع « الاشرار » من الحوار والمقصود بهذا المنع هو الحزب الذي « لا يؤمن بالثورة المقدسة » أمَّا ما يسمى بالائتلاف فهو حاضر بأولي الامر وبالشبيبة التنسيقيَّة التي فرضها الرئيس الاخشيد…أمَّا مضمون الحوار فهو سر مكتوم مطلسم كل ما يقال حوله تخمينات لم تصح بعدُوالنقابي الحزين الحائر لا يملك إلا ان يأسف للدور الذي ارتضاه الاتحاد لنفسه وهو التحوَّل من قوة اجتماعيَّة وطنية تتصدى لكل ما يمس القوى الشغيلة والطبقات المسحوقة وتكشف أدوارالرجعيَّة التخريبيَّة وبرامجها اللاوطنيَّة وتقاومها سلميَّا عبر الضغط والتوعية ورصَّ الصفوف إلى وضعيَّة اطفائيَّة تمد في قوى الفساد والخراب والعبث وتمكنها من جرعة إضافية لتغير جلدها فقط وتلدغ هذه المنظمة نفسها. وقيادة الاتحاد تدفع بقوة الى هذا الحوار الوطني تحت ذريعة خطورة المرحلة ووجوب الحفاظ على المسار « الثوري الديمقراطي » وتجنب الاحتراب الأهلي وممارسة الوظيفة التعديليَّة والدور السياسي المضاف إلى الدور الاجتماعي وغير ذلك من الكلام الذي قيل عشية الحوار الأول ولم يكن إلا تجييرا لدور جديد أُنيط بمنظمة حشاد بعد أن دخلت « الحلقوم الديمقراطي الدولي » وتحصلت على هديَّة مسمومة مشؤومة هي جائزة نوبل للسلام التي تحولت من جائزة « متصهينة » مشبوهة إلى نيشان افتخار دولي حتى أصبحت المنظمة الشغيلة تنظم ملتقيات ومؤتمرات ومهرجانات تحت رعاية منظمات سوروسية ومتصهينة ومشبوهة تغدق ملايين الدولارات بلا منكر أو رافض او حتى مشكك في غايات هذه المنظمات
لايملك النقابي الحائر الحزين الا أن يتمسَّك بهيكله العتيد مثل بحَّار قديم يدرك أنَّ ربابنة السفينة يبحرون في أوج العاصفة منتشين بتجاربهم وخبراتهم ومجدهم