Abdelaziz Dahmani: MÉFIEZ-VOUS des « ANGES « …

MEFIEZ-VOUS des « ANGES « … ( AD ) Bernard Kouchner ** à toujours été un grand donneur de leçons , sourcilleux sur la morale , pourfondeur des non Démocrates . Un des meneurs de la thèse que les « pays , forts , occidentaux , ont le devoir d intervenir … au non de leurs morales “ Le voilà ces derniers jours , louant « le courage « de sa fille Camille , 45 ans , qui le 7 Janvier ( 2021 ) , a fait paraître un livre « La Familia Grande « … Ou elle dénonce les viols incestueux commis pas son beau père Olivier Duhamel , un célèbre politologue , contre son frère jumeau Victor Kouchner , alors âgé , adolescent de 14 ans . Des viols , sus , connus qui auraient été cachés , comme de la poussière sale sous les beaux tapis . Et le viol incestueux de son frère a duré environ deux ans , sous couvert de la “ normalité “ ! Un beau père , par ailleurs “ gentil , adoré “ … Bernard Kouchner , l Humanitaire , le Célèbre “French Doctor “ , sac de riz sur l épaule …était alors marié à Isabelle Pisier , d ou naissances en 1975 de Camille et Victor . Puis séparation en 1981 , pour re mariages de l un et de l autre . Bernard Kouchner s est lié avec la très célèbres journaliste Christine Ockrent , et Isabelle avec le célèbre politologue , patron à Sciences Po , Olivier Duhamel … Tous , toutes des gens de l élite du Pouvoir et du Boulevard , côté riches , de Saint Germain …Donneurs de leçons , du haut de leurs magisters … Mais se taire , devant le violeur incestueux de son propre fils , encore adolescent , c est bien plus que de la lâcheté , et non du Courage des révélations de sa fille ! … Et voilà que me revient à l esprit , le soutien durant de longues années , du même Bernard Kouchner , soutenant un État , connu , aussi violeur , contre un État- jumeau ! ( comme Camille et Victor ) . État resté mineur à nos jours . Empêché de grandir , s épanouir , ramener la Paix , tant nécessaire , au Moyen Orient , sauf pour les marchands d armes , et des hiérarchies supérieures … Mais les Bernard Kouchner et compagnies , sont couverts par leurs prestiges , et la longueur trompeuse de leurs cartes de visite . Sauf … que parfois , la révolte d une bonne conscience , celle , ici , de Camille , ou hier de Mary Trump la nièce ..de Trump le Président . Autre livre paru à New York voilà quelques mois , et qui a dénoncé le frère , de son père , comme étant un mauvais politique , et un fraudeur de la pire espèce …. l Agression contre le Congrès US , d avant hier , en est un exemple du personnage d un Néron , genre XXI ems siècle … L affaire Kouchner-Duhamel , a donné naissance en France , depuis deux jours , Démocratie oblige , à plusieurs thèses . L une , dénonçant les hauts perches , Donneurs de leçons , l autre dénonçant , jalousies ! , les Riches ! …La Justice française , Elle , a demandé au Parquet de Paris , d ouvrir une enquête , comme quoi , les viols incestueux ,ne sont pas couvert pas , par la prescription de la coulée du temps , des ..secrets d alcôves … AD

** Bernard Kouchner , Un des fondateurs de “ Médecins sans frontières , ancien ministre des Affaires Étrangères …