جرائم خطيرة ضد تراثنا/ graves délits sur notre patrimoine

النجدة

لم يعد من المقبول أن نشهد جرائم خطيرة ضد تراثنا وأن نكتفي بالمراقبة في صمت دون رد فعل ودون استنكار انتهاك أراضينا.

فاض الكأس ، إنه إجرام، إنه مخجل وخطير للغاية ما يحدث في جنوب غرب تونس.

توقفوا عن الصراخ بالمنادات بشعاراتك (الأكاذيب) والتحدث عن الكرامة وبدون التنديد بالمعتدين الذين ما زالوا يهبطون على متن طائرة ثالثة وصلت لتوها اليوم 8 جانفي إلى بلادنا كغزاة ومستعمرين بالمعدات. الصيد الجائر والمزيد من الصقور.

كيف يستخدم القطريون حاليًا في وادي السهيلي، غرب توزر ، التكنولوجيا الرائعة للبحث في المآوي والسهوب بكاميرات حرارية مثبتة على سيارتين تم طلبهما خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بتوجيه من كبار الفنيين الذين جاءوا خصيصًا من ألمانيا ، وعلى متن طائرة هليكوبتر للعام الثاني على التوالي ، لا شيء سوى رفع الطرائد من أوكارها التي ليس لها منقار ولا مخالب للدفاع عن نفسها.

دعونا لا نعتمد بعد الآن على رئيس يشتكي ولا على حكومة انتهازية ولا على صحفيين بجانب أولئك الذين يدفعون بسخاء.

صمتكم يقتلني.

متى ندافع عن تراثنا الطبيعي وبلدنا بكرامة حقيقية؟

أنا حزين جدا.

حتى وحيدا سأقاوم ولن أستسلم أبدًا.

كتبه مفرط في محبة الوطن لا يستسلم أبدًا لكرامة أولئك الذين ليس لديهم صوت.

عبد المجيد دبار

8 جانفي 2021.

Il n’est plus acceptable d’être témoin des graves délits sur notre patrimoine et de juste constater dans le silence sans réagir et sans dénoncer la violation de notre territoire.

C’est trop, c’est criminel, c’est honteux et c’est très grave ce qui se passe dans le sud ouest de la Tunisie.

Arrêtez de crier en utilisant vos slogans (de mensonge) et de parler de la DIGNITÉ et sans toutefois dénoncer les agresseurs qui débarquement encore sur un 3ème avion qui vient d’arriver aujourd’hui 8 janvier dans notre pays en envahisseurs et colonisateurs avec du matériel du braconnage et encore des faucons.

Comment les Qataris utilisent actuellement à Oued Shili, à l’ouest de Tozeur, la grande technologie pour fouiller dans les maquis et la steppe avec des caméras thermiques installés sur 2 voitures commandées spécialement des États-Unis, dirigées par des hauts techniciens venus spécialement de l’Allemagne, et sur un hélicoptère pour la 2ème année consécutive, rien que faire lever du gibier qui n’a ni bec ni ongles pour se défendre.

Ne comptons plus ni sur un président qui râle, ni sur un gouvernement opportuniste et ni sur des journalistes aux chevets de ceux qui payent généreusement.

Votre silence me tue.

Quand allons nous défendre notre patrimoine naturel et notre pays pour la vraie dignité ?

Je suis trop triste.

Même cavalier seul je resisterai et jamais baisser les bras.

Écrit par un con qui ne cède jamais pour la DIGNITÉ de ceux qui n’ont pas de voix.

Abdelmajid Dabbar

8 janvier 2021.