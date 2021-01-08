« الأسد الديكتاتور ».. واحدٌ من القادة الرئيسيين على مستوى العالم.. ممّن سيشكّلُون أحداثَ 2021م!!..

-نشرت صحيفة « الجارديان » البريطانيّة تقريراً، للكاتب « سيمون تيسدال »، وهو محرّر الشؤون الخارجيّة في الصحيفة، يستشرف فيه أبرز الشخصيّات التي ستشكّل أحداث عام 2021م..

-يعتبر هذا الكاتب في تقريره، أنّ الرئيس بشار الأسد واحد من اثنتي عشرة شخصيّة، سوف تشكّل أحداث العام الحاليّ، ويتحدّث عن الحرب الكارثيّة التي حصلت في سوريّة، علماً أن صاحب التقرير يصف الأسد بأنّه « ديكتاتورٌ »، وبأنّه سوف يحاسب كأحد « مجرمي الحرب »!!..

-بعيداً عن موقف الكاتب المعروف سلفاً، إلا أنّه يضع الرئيس الأسد في المرتبة الثالثة، حيث قدّم عليه الرئيس الأمريكيّ الجديد، إضافة إلى « أردوغان » ودور « حزب العدالة والتنمية »، ثمّ يتوقف عند الرئيس الأسد..

-الغريب أنّ من أعدّ هذا التقرير، لا يتوقف عند قادة كيان الاحتلال، فهو يعتبرهم، أو هكذا نعتقد، بأنهم جزء من السياسات الأمريكيّة على مستوى العالم، كذلك فإنّه لا يذكر أحداً من « القادة العرب »، باعتبارهم جميعاً يدورون في فلك السياسات الأمريكيّة!!..

-كذلك فإنّ التقرير يتوقف عند دور الرئيس « بوتين »، ودور الرئيس « روحاني »، وهذه واحدة هامة تبيّن كيف أنّ الكاتب ميّز بين دور « روسيا » ودور « إيران » من جهة، ودور الرئيس الأسد من جهة ثانية..

-علماً أن التقرير يعتبر أنّ كلا من « روسيا » و »إيران » هما من قاما بحماية « نظام الرئيس الاسد »، لكنّه في الآن ذاته، من حيث يدري الكاتب أو لا يدري، يذهب للتأكيد على أنّ الرئيس الأسد، من أهم من سيشكلون أحداث عام 2021م..