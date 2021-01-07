محمد بوغلاب: ما يفلت شيئ عن ……..الشريف الفرجاني

الحق نخاف م الحضبة ،الزحمة الي ريتها ع الراجل بعد ما مات تشير الشك ، كلها ولات تفتي في النضال والدفاع عن فلسطين ، ردوه شد الحبس 11عام ، والي استحضر معاناة الراحل وولدو، سماوه بالاسم
ايه كي تعرفو هذا الكل، علاش ما تكلمتوش قبل؟ مناش حاشمين؟ ولا لساناتكم ما تتسرح كان كي يموت الواحد
مشكلتي مع الاقنعة، نحي الماسك واحكي
انا سالت لو ماجاش جلبار نقاش ضد الصهيونية، هل كنا نحكيو عليه جملة؟
وكي قلت راهو ظل على عداؤو لبورقيبة ، مانيش نحاكم فيه او نعطي في رايي، كنت نوصف في وضعية ، نحكي على وقائع
جلبار نقاش مد يديه لسهام بن سدرين وكان اول من قدم شهادة علنية في جلسة استماع لهيئة الحقيقة والكرامة
هل خذا تعويضات؟ ما نعرش وما يهمنيش نسال، امورو ، اما نحكيو عليه كانسان موش قديس
ساند المنصف المرزوقي وقرب من راشد الغنوشي ، وكان من داعمي قيس سعيد م الانتخابات
جلبار نقاش كان يعمل في السياسة والي يعمل السياسة موضوع نقد، ماهوش مقدس لا هو لا غيرو
قداش من واحد يعرف الي هو كان في شبكة دستورنا ومن بعد خرج او خرجوه؟
هذا تاريخ ما ينجم حد يفسخو بدمعتين متاع ترهدين او STATUT ع الفيسبوك
حلبار نقاش كان ضمن جيل م التوانسة اختارو نهج غير نهج بورقيبة ، كانت عندهم رؤية مختلفة لمستقبل تونس ، دافعو عليها وتحملو مسؤولياتهم حبس واقامة جبرية وتعذيب وتمرميد
نحكيلكم اليوم على محمد الشريف الفرجاني
مولود في برج خليفة بن مفتاح حذا الناظر من ولاية زغوان
عائلتو م البدو الرحل
راني نحكي ع الاربعينات من القرن العشرين، مانيش في فجر الاسلام في الجزيرة العربية
كانت عائلتو تتنقل بين الشمال باجة وسهول المبطوح وحصايد ماطر وعين غلال والسباسب السفلى شيرة القيروان
حياة الشريف الفرجاني مقترنة بالعشة الي بقات لعام 84 التاريخ الي شرا فيه نص هكتار في منزل بورقيبة وعمل دويرة لعائلتو
ام الشريف هي ام السعد توفات عام 97 وبوه حسين غادر عالمنا في 2007
ماعاشو مع بعضهم كان 3شهور جابو الشريف وكل واحد مشى على روحو ، لا عندو لا خو لا اخت
البو كان غلاّم يربي في السعي، ام السعد ما كانتش قابلة حياة الرحل من عشة لعشة وهي تدور في البلاد رجعت لدار بيّها خليفة بن مفتاح كان شادد الخنقة في الناظور
كانوا ثلاثة باندية وقتها ، خليفة بن مفتاح وحسن بن عبد العزيز الورداني والعجيمي بن مبروك من جلاص
حسن بن عبد العزيز ولا من بعد ابرز قادة المقاومة المسلحة ضد فرنسا في الساحل
حسن الورداني هو الي حما كلودات زوجة الشريف الفرجاني وقت استقرت في تونس سنوات سجن راجلها وهي من غير اوراق مهددة بالترحيل في كل وقت
في جانفي 1958 دخل الشريف الفرجاني للمدرسة في البلاطة ماكانتش عندو عمرية، بوه ما قيدوش عام الي تولد يمكن عام 47او 48
جاو باش يدخلوه للمكتب باسم ولد عمو ، طلع مولود عام 46 ما يقبلوشي شارف، شنوة المشكل ؟ الستة نردوها 9 ودخل الشريف الفرجاني يقرا باسم الشيحاوي بن فرحات بن سليمان الفرجاني مقيد في السبيخة
سي الشيحاوي من بعد بوه عملو عمرية وحدة اخرى في منزل بورقيبة باسم محمد بن فرحات بن سليمان
كي وصل الشريف للخامسة ابتدائي، بوه جاب زوز شهود وعملو عمرية باسمو الحقيقي
المعلم قالو نقصلو من عمرو باش يكمل قرايتو طويل موش مهني ولاو قيدوه مولود عام 1951
حفظ الشريف اربعة اجزاء م القران في الكتاب قبل ما يدخل للمدرسة
وكان وهو تلميذ في البلاطة يمشي 10كلم للسبيخة وين المكتبة العمومية باش يطالع لين كمل كتب المكتبة الكل
نجح في السيزيام ودخل لمعهد القيروان بيات
الدولة كانت تتكفل بكل شيء للي ما في حالوش، اللبسة والمبيت والمطعم المدرسي والادوات المدرسية
في الزمن هذاكة ، كانوا الاساتذة ملي يؤمنو برسالة التعليم، محاضرات ونوادي
الحمد لله مازالت الطينة هاذي لليوم، نقصت صحيح ، لكن المدرسة العمومية ما سكرتش لانهم موجودين
عام 67 توقف استاذ العربية والشريف يحضر في روحو لامتحانات الجزء 1م الباك
مشى لمدير المعهد سي حسن محجوب قالو سيدي تقرينا انت ؟
قالوا نقريكم اما نهار راحتي، كل نهار احد في الصباح بشرط تقنع صحابك الكل يوافقو
يتفكر الشريف الفرجاني سي حسن محجوب الله يرحمو
قاللهم مرة نحبكم تطلعو يا مؤمنين على قاعدة يا كفار على قاعدة
ونهار الي اكتشف حفظ الشريف الفرجاني للقرآن قال: ابعدكم عن الايمان احفظكم لكتاب الله
نهاية الستينات، برشة توانسة تميزرو بسبب فشل سياسة التعاضد الي ركبوا عليها اولاد بسم الله
بيّك حسين ما قعدتلو كان 7نعجات في عيلة ب14رقبة ورجع سارح بالغنم عند الناس الي استغناو م التعاضد الي المفروض تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية موش لتفقير صغار الفلاحين
احمد بن صالح مشى في بالوا احنا الشعب السويدي ما يعرفش خباثة سيدي العربي، يحفرو ما يلقاوش ماء، او يطلع مالح سبخة، يجيبو الماء من بلاصة اخرى ويعبيوه بالسيتيرنات
البطيخ والدلاع يجيبوه ويلصقوه في الجدر في الضيعات التعاضدية وهي ما ولدتش فجوغة
وبما انو الشريف الفرجاني ما يهنيش روحو وفي كل مندبة تلقاه، تتطرد من ليسي القيروان بسبب الاضرابات
سي حسن محجوب نصحو ياخو شهادة مدرسية قبل ما يطرد، وبيها مشى قيد في منزل بورقيبة وين خذا الباكالوريا عام 69 لكنو تحرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الامريكية وتمنع عليه الباسبور
اختار يدرس الفلسفة وقرى عام في تونس ، توقف مرتين في فيفري وجوان 1970
قي المرة الثانية كانت فترة امتحانات وهو عدى 15 يوم موقوف رصاتلو ما عداش
دبر بورص في الاتحاد السوفياتي وكان المفروض يسافر في اوت 70 لدراسة الطب
ما خذا الباسبور كان اكتوبر ولاّ غير وجهتو لفرنسا على اساس محطة وقتية ومنها يتعدى للاتحاد السوفياتي
كان عمرو 23سنة خرج من تونس في اتجاه برط مرسيليا ما فوقو كان 30دينار
في فرنسا قرى فلسفة حتى حصولو ع الاجازة عام 1973 ومرة اخرى تكشرلو الدنيا عن انيابها ويطرد من فرنسا بسبب مساندتو لاضرابات العمال المهاجرين الي كانوا يطالبوا بتحسين ظروف عيشهم
قضى عام في السرية 1973-1974 وتفرغ لمنظمة العامل التونسي برسبكتيف الي اصبح من ابرز قياداتها في فرنسا
وفي نوفمبر 74 رجع لتونس غبر الجزائر والتحق بقيادة برسبكتيف وكان على راس المشرفين على اصدار جريدة العامل التونسي ونشرية اسبوعية اخبار في خدمة النضال ونشرية للشباب فيفري 72
في مارس75 توقف محمد الشريف الفرجاني
في سبتمبر 75 صدر حكم المحكمة بسجنو 6سنوات
في حبس 9افريل عمل مع رفاقو اضراب جوع لمدة 23 يوم للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات
فكتاوه هو وفتحي بلحاج يحي وحمة الهمامي في حبس الكاف كانوا 9 احتلو الحبس نهار كامل رفضو يرجعو للزنزانات
المطلب كان تجميعهم في حبس واحد مع رفاقهم
نهاية 76 تلمو الكل في برج الرومي
فتحي بلحاج يحي يوثق لحظات مهمة من تجربة العامل التونسي في كتابو » الحبس كذاب والحي يروح »
الكتاب ب13د ماهمش برشة باش تعرفو جزء من تاريخ ها البلاد، اقراو وافهمو واطرحو الاسئلة وما تألهو حد
الي كانوا في الحبس بشر ، ماهمش ملائكة، مروا باوقات ضعف وتحملو التعذيب ، بكاو وغناو وتوحشو وارتبكو ….، دخلو للحبس من اجل افكارهم وعملو مراجعات وهوما مرابيط وبعد ما خرجو
جلبار نقاش ونورالدين بن خضر خرجو م العامل التونسي وهوما في الحبس اما ما كانوش يظهرو خلافاتهم قدام السلطة
الشريف الفرجاني خذا مسافة من حمة الهمامي من عام 77 لكن بقى التضامن بيناتهم وقت الشدة واحنا والحمد لله بلادنا من شدة لشدة ، نفرحو نهار ونتسخطو اثنين
ديما الدولة طالبة منا نكبسو السنتورة والتضحية
مالا كيفاش نموت نموت ويجيا الوطن
يلزم جد والدينا يتنحى في الحبس ولا لبرة باش سي الوطن يعيش هو والجماعة الي ربات الريش م التعاضد ومن القطاع العام ، وكي باعت الدولة رزقها، وكل عهد عندو التماسح متاعو ، الطرابلسية عمرهم لا تقطعو في بر تونس
الي جمع البرسبكتيفيين، الايمان بالحرية بحقوق الانسان، كانوا ضد الانغلاق مهما كان المبرر لا اسلام ولا عروبة تخليك تعطي بالظهر للانسان
اشتركوا في مناهضة الاسلام السياسي ومواجهة السلطة من بورقيبة لبن علي
محمد الشرفي ولا وزير، خميس الشماري مشى للديمقراطيين الاشتراكيين، لكنهم ما باعوش بعضهم
في 3اوت 79 دفعة اولى م المساجين خرجت في عيد ميلاد ببورقيبة سراح شرطي
جلبار نقاش رشيد بللونة نورالدين بن خضر ، عزالدين الحزقي احمد بن عثمان الرداوي او احمد عثماني عبد الله الرويسي احمد كرعود …
وخرج معاهم الحبيب عاشور امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل الي تربط بعد احداث 26جانفي 78
دفعة ثانية خرجت في 1980 من بينهم النوري بوزيد
حسيب بن عمار كان نشر في جريدة الراي مقال جا في عنوانو انو هاذم عداو خمسة سنين في الحبس وقتاش باش يتسيبو؟
بورقيبة قال هاذم عداو اكثر مني في الحبس جيبوهم نحب نشوفهم
وبدات المفاوضات مع مدير الامن ثم مع وزير الداخلية ادريس قيقة
الشريف الفرجاني كان في القيادة الي حطت شروط المقابلة مع بورقيبة
يلزم يسمعنا، باش نحكيو ع التعذيب ونطالبو بحرياتنا، حرية التنظم وحرية الصحافة
ادريس قيقة قالهم راهو بوكم
قالولو لا هو الي حطنا في الحبس
الاحترام ما يحترمناش ما نحترموشي ، يسبنا نسبوه يضربنا نضربوه ، احنا في قلبو في قلبو
قبل ما نقابلوه نعملو ندوة صحفية ، هو الي طالب يشوفنا موش احنا ماشيين طالبين السماح
قبلت السلطة بكل شروطهم وزادتهم BONUS
بعد ما يخرجو ما ثماش اقامة جبرية وترجعو لقرايتكم وخدمكم وتاخذو باسبوراتكم
ناقص السلطة تكمل تعرسلهم
4 مشاو لمقابلة بورقيبة في قصر قرطاج
محمد الخنيسي فتحي بلحاج يحي الصادق بن مهني ونورالدين بعبورة
وسيلة استقبلتهم في باب القصر « سي الحبيب راهو بوكم ما يسالش كان بدا ياخو ويعطي ما تاخذوش عليه خوذو بخاطري راهو باش يسيبكم«
في 1جوان 1980ذكرى عيد النصر خرج الشريف الفرجاني ورفاقو من حبس 9افريل الي عداو فيه عامهم الاخراني
اول ما خرجو مشاو لجريدة الرأي
حسيب بن عمار زار الشريف الفرجاني وعدى نهار معاه في العشة
يقول الشريف الفرجاني على حسيب بن عمار: كان رجلا عظيما
قرّى الشريف الفرجاني الفلسفة في ليسي الوردية
شكري بلعيد كان من تلامذتو
ومرة اخرى يتشد بسبب التحركات النقابية ويتوقف شهرين عام 1983
كان وقتها اطلق مبادرة لتجميع قوى اليسار، كان المشروع حزب عمالي كبير كيما في البرازيل
نفس المشروع الي خدم عليه شكري بلعيد قبل اغتيالو
اغتالوه هو ومات مشروع الحزب اليساري الكبير
والشريف الفرجاني في الحبس تصرف احمد نجيب الشابي في المبادرة وحولها للتجمع الاشتراكي التقدمي
عام 84 فهم الشريف الفرجاني انو باش يقعد طول عمرو استاذ متعاقد
قرر يرجع لفرنسا، ومع هذا تحكم عليه غيابيا 6شهور حبس عام 86
في فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساتو العليا ماجستير ودكتورا في العلوم السياسية
اشتغل استاذ في جامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الاسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية
واسس المعهد العالي لدراسات الاديان والعلمانية
خرج تقاعد في 2016 لكنو مازال مستمر في مشروعو في الدفاع عن حقوق الانسان الكونية
في 2002 وبعدمرور جون ماري لوبان لاول مرة للدور 2 من الانتخابات الرئاسية، شارك الشريف الفرجاني في تاسيس جمعية الصداقة اليهودية العربية بليون
عرب ومسلمين صوتو للوبان معاداة لليهود
ويهود صوتولو شماتة في العرب والمسلمين
كان ضروري ازالة سوء التفاهم بين العرب واليهود لمواجهة اليمين المتطرف الي هو في الاصل عدو لليهود وللعرب المسلمين مع بعضهم
في جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الامير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب
تبرع بالجائزة لمدرسة البلاطة وللجمعية الي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة
الشريف الفرجاني البدوي الرحل الي قضى جل حياتو في عشة ، لا خو لا اخت لا ولد
ماعندوش ابناء طبيعيين لكن برشة يعتبروا انفسهم اولادو، ابناء فكرو الحر، في تونس ومصر والمغرب والاردن وسوريا وعمان واندونيسيا ووين ما وصل صوت الشريف الفرجاني او كتاباتو
يقول الشريف الفرجاني الي ينقصنا هو خلق مواطن يرفض الخنوع لانو امتلك التفكير النقدي
ورغم كل العذابات يعتبر الشريف الفرجاني نفسو ابن المدرسة البورقيبية فيها قرى وتعلم واكتشف نفسو والعالم
في بلاد فيها محمد الشريف الفرجاني يتم اختيار كادوريم شخصية العام
عندي سبب
ع الاقل سبب، يخليني نهج م البلاد من غير ما نتلفت ورايا اذا ما عطاونيش رخصة كشك في حدائق قرطاج او المنارات والمنازه
نخليها واسعة وعريضة لصحافة كادوريم ، والبلاد الي باش يعاود هو يبنيها، ما نحبش نكون من مواطنيها