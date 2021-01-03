الشيخ الطموح والهدف السرابي…بقلم الأستاذ العربي عزوز رحمه الله
قصة من قصص اخر الزمان
الشيخ الطموح والهدف السرابي
الأستاذ العربي عزوز رحمه الله
في البداية عندما رأيت الشيخ الثمانيني يتعاملون معه بنوع من الشدة والاستخفاف اشفقت لحاله وساءني أمره وتمنيت ألا يكون حيث هو، فاحترام الشيوخ مبدأ اخلاقي، ولكن تفطنت بعد ذلك أنني كنت ساذجا كعادتي عندما رأيت الشيخ الذي كنت اتوقع منه شيئا من الرصانة وقليلا من الحكمة في إدارة المسؤولية الجديدة، اعتبارا لسنه ومركزه ولكنني لاحظت بدلا من الشيخ المحنك فتى اهوج، غليظ الطباع، مشاكس مثل طلبة الجامعة في سن العشرين….. انتقامي، يتملكه الحقد والضغينة على كل من يخالفه الراي. شخص حاقد على كل شيئ وفهمت أن الشيخ لا يهمه شيئ أمام مطامعه ومطامع من وظفوه وكلفوه بمهمة اخر العمر ( التمصميصة الأخيرة ) وعليه تادية التزاماته المالية والأخلاقية أمام من وظفوه حسب كراس شروط مضبوط….فالهدف الذي يطمحون إلى تحقيقه والذي تبناه الشيخ المتهالك بكل إرادة وتلقائية وغبطة وسرور هو من الأهداف التي توفر لصاحبها لذة كبرى يندر حصولها في حياة الإنسان هو هدف التمكين من الدولة التونسية العتيدة ذات الخلفية الحضارية الضاربة في القدم واذلالها واخضاعها لنظام البداوة ولمستعمر غاصب لطالما عانينا منه طيلة خمسة قرون…..
واليوم أخشى على هذا الشيخ من وقع صدمة الفشل الذي سيلقاه غدا بصفة حتمية. لان مشروعه لن يتم وهدفه لن يتحقق….هو لا يجيد الغوص في بحور هذا البلد والتواءاته وقدرته على هضم الاغبياء والغزاة …..ولا يعرف تونس لا تاريخا ولا حضارة شأنه شأن البدو والتركمان الذين وظفوه.
إبحار جيد، « سيدي الشيخ » ولكن بدون نتيجة وبدون لذة إلا إذا كان للفشل والفناء لذة لا نعرفها.
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