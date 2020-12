Houari Boumédiene (1932-1978)

Bâtisseur de l’Etat algérien .

Mohamed Ben Brahim Boukharouba, dit Houari Boumediène, est né le 23 août 1932 dans la localité d’Aïn Hesseinia à 15 km de Guelma, dans le Constantinois, à l’est de l’Algérie, au sein d’une famille pauvre. Il suit des études d’arabe à l’école coranique, et de français à l’école primaire. Il connaît, très jeune, les événements sanglants du 8 mai 1945 à Guelma. En 1949, il s’inscrit à la madrasa d’El-Kettania, à Constantine. Durant cette période, il adhère au Parti du peuple algérien (PPA). Il se rend ensuite clandestinement à Tunis à l’université de la Zaïtouna, et enfin au Caire à la prestigieuse l’université Al-Azhar.En 1955, il se retrouve dans la wilaya 5 (Oranie), à la tête de laquelle il est nommé en 1957. Elevé au rang de colonel, il se voit confier le commandement de la région d’Oujda, puis celui de tout l’Ouest, et enfin la direction de l’état-major de l’Armée de libération nationale.Il est élu vice-président du Conseil et ministre de la défense dans le premier gouvernement de l’Algérie indépendante présidée par M. Ahmed Ben Bella en 1962. Ne partageant pas les orientations politiques de celui-ci, il le destitue à la suite d’un coup d’Etat le 19 juin 1965, et devient président du Conseil de la Révolution et nouveau président de l’Algérie.Il réussit, en 1967, à faire évacuer la dernière base militaire française, Mers El-Kébir, près d’Oran. Il opte pour le modèle socialiste, et lance une réforme agraire et un vaste programme de construction d’usines et d’écoles. Le 24 février 1971, il décide de nationaliser les hydrocarbures et les moyens de transport.Cela lui confère une dimension internationale qui se manifeste deux ans plus tard, en septembre 1973, à l’occasion du Sommet des non-alignés qui regroupe à Alger les plus grands dirigeants du tiers-monde. Il apporte un soutien très actif aux différents mouvements de libération d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.C’est en tant que leader du tiers-monde que Boumediène se déplace en 1974 à New York pour prendre part à la 29e session de l’Assemblée générale de l’ONU, présidée par l’Algérie. Il y expose une véritable doctrine économique, appelant à la nécessité d’un nouvel ordre économique international. En 1975, il accueille à Alger le premier sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et permet aux membres du cartel de définir une politique pétrolière concertée.Dans le sillage de cette réunion, il parvient à sceller la paix entre l’Iran du Chah et l’Irak de M. Saddam Hussein. Sur le plan intérieur, il fait voter en 1976 une charte qui crée une Assemblée législative ainsi que le poste de président de la République, soumis au suffrage universel. A partir de l’année 1978, ses apparitions publiques se font rares. Il meurt le 27 décembre 1978

