..دأ. عادل بن يوسف:.  فارس آخر من تونس يترجّل: وداعا جيلبار نقّاش

فارس آخر من تونس يترجّل: وداعا جيلبار نقّاش
دأ. عادل بن يوسف
!ترجّل عشيّة اليوم 26 ديسمبر 2020 الكاتب والمناضل اليساري
التونسي جيلبار نقّاش عن سنّ يناهز 81 سنة. وبهذه المناسبة الأليمة رأيت من الضروري التعريف بمسيرة الرجل وخصاله وكتاباته…قرأت أثره الأدبي « كريستال « Cristal » (نسبة للسجائر التونسية) إثر صدوره ببضع أشهر وأنا طالب خلال سنتي الأولى بكليّة الآدب والعلوم الإنسانية بتونس العاصمة (شعبة التاريخ والجغرافيا) خلال السنة الجامعية 1983/1984. وفي السنة الثالثة من دراستي، قمت في ربيع 1987 بوصفي أشرف على نادي التاريخ رفقة بعض الزملاء يتقدمهم الزميل والصديق الراحل نجيب البرتاجي بدعوته لتقديم كتابه أمام الطلبة والاستمتاع باللقاء الفكريّ الذي حضره عدد من المثقفين والكتاب والمناضلين من خارج الجامعة تخلّله حفل موسيقيّ للصديق الراحل الزين الصافي بالساحة الحمراء للكليّة تخلّلته قراءات شعريّة لشاعر تونس الملتزم آدم فتحي…وبعد تخرجي ومباشرتي للتدريس في التعليم الثانوي انقطعت أخباره بسبب توتّر علاقته بنظام بن علي وإفلاس شركة النشر « صلامبو « Salambôo » التي أسّسها بعد خروجه من السجن في أعقاب محاكمة غير عادلة رفقة 102 من رفاقه المنتمين لحركة « آفاق « Perspectives » السريّة ليعيش منها بعد استحالة استرجاع وظيفته كباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس مكلف باللفلاحة…وبعد ثورة الحرّية والكرامة شاءت الصدف ان ألتقي به ثانية في كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة حيث قدم لحضور ندوة نظمها قسم الفرنسية حول « الالتزام والأدب الملتزم » في أواخر شهر فيفري 2015 ودعاه لحضورها الزميل والصديق الأستاذ نزار بن سعد… وبالمناسبة ألقى كلمة وشهادة جدّ مؤثرة أمام الزملاء والطلبة… وقد اغتنمت الفرصة لتغطية الندوة لفائدة أمواج إذاعتنا (إذاعة المنستير) تكلم خلالها لبضع دقائق واتفقنا على التحوّل في الأسبوع الموالي إلى بيته بالعاصمة لتسجيل شهادته كاملة ببرنامي « شهادات حيّة ».وفعلا تحولت رفقة الفريق العامل معي يوم 04 مارس 2015 إلى شقته الكائنة بحلق الوادي (قبالة الميناء) فاستقبلني رفقة الزميل والصديق التقني حمدي النقبي بابتسامته المألوفة العفوية ورحّب بنا أيما ترحاب رغم ظروفه الصحية الحرجة… وقضينا معه كامل الصباح و « ظفرنا » منه بشهادة مطوّلة عن مسيرته ونضاله ومواقف من عديد القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية… (حيث تعرّض بيته بضاحية باردو لهجوم من قبل بعض المتظاهرين تفاعلا مع أحداث غزة في صيف 2006 والاعتداء على ابنه الوحيد سليم بحجارة ضخمة تسببت له في ارتجاج على مستوى عظام قفصه الصدري، استوجب نقله إلى باريس على جناح السرعة ونجا من الموت بأعجوبة)… وكذلك الوضع السياسي في تونس وندائه في أكتوبر 2014 إلى كل من المترشحيْنِ للانتخابات الرئاسية، الأستاذ الباجي قائد السبسي والدكتور المنصف المرزوقي… الخ. وقد قمت ببث شهادته على امتداد 04 حلقات كاملة (كل يوم أحد من الساعة 13.00 د إلى الساعة 14.00 د) وذلك أيام 8 و 15 و 22 و 29 مارس 2015.وبحكم تحوّله إلى باريس للعلاج وقضاء فترة قرب زوجته عزّة وابنه سليم مباشرة بعد التسجيل بأيام، فقد حرص على أن أرسل له رابط كل حلقة مباشرة ليلةبثها عبر صفحته على الفايس بوك… وعند عودته إلى تونس في شهر أفريل الموالي وبمناسبة المعرض الدولي للكتاب إلتقينا هناك وسلمته قرصا تضمن الحلقات الأربع وقمنا بجولة مطولة معا في أروقة دور النشر التونسية والأجنبية… وبقينا على اتصال عبر الفايس بوك.وفي 01 نوفمبر 2019 قام رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد مشكورا باستقباله بالقصر الرئاسي بقرطاج والاستماع إليه ولمشاغله ورؤيته للمشهد السياسي بتونس واستفسره عن وضعه الصحّي… ومنذ أسبوع علمت بتدهور وضعه الصحّي (إصابته بجلطة دماغية) بالعاصمة باريس ونقله على جناح السرعة إلى مصحّة لتلقي العلاج اللازم. وعلى فراش الموت أوصى زوجته وابنه بدفنه بمسقط رأسه تونس… وقد صدر منذ حين بلاغ نعي عن رئاسة الجمهورية تضمّن تعليمات رئيس الجمهورية بتسهيل نقل جثمان « فقيد تونس » من باريس إلى تونس العاصمة…وبهذه المناسبة الأليمة واعترافا بالجميل للرجل ونضالاته، رأيت من الواجب التعريف بمسيرته للقراء والأصدقاء الذين لا يعرفونه. كما رأت إدارة إذاعة المنستير ممثلة في شخص مديرها بالنيابة الصديق الأستاذ الحبيب العتروس ورئيسة مصلحة البرمجة، الأستاذة والزميلة فتحية جلاّد إعادة بثّ الحلقة الأولعى من شهادة المناضل جيلبار نقّاش غدا من الساعة 17.00 د إلى الساعة 18.00 د. على الرابطين التاليين: http://www.tunisvista.com/medias/radio-monastir-online.htmlhttp://www.radiomonastir.tn/streamplayer/ولم أتماسك عن وضع نصّ الكلمة التي خطّها عشية اليوم ابنه سليم نقّاش لجماله ودقّة تأثيره…استماعا رائقا للجميع.https://www.facebook.com/nac.cristal/posts/10221604183306188 مسيرة المناضل جيلبار نقّاش:هو من مواليد سنة 1939 بحيّ باب الخضراء بتونس العاصمة وسط أسرة يهودية من أصل أندلسي، استقرّت بالجزائر ثمّ بتونس بعد طردها من الأندلس من طرف الإسبان إبّان حروب الاسترداد المسيحي، اختصّت في مهنة النقش ومنها اشتقّ اسمها. في سنة 1943 فقد والده العامل بمقهى بالمرسى إثر غارة جويّة على الضاحية الجويّة للعاصمة أثناء الحرب العالمية الثانية بتونس وهو لم يتجاوز سنّ الرابعة من عمره، فعاش في كفالة والدته وإخوته الثلاثة الذين كان يكبرونه سنا.وفي سنة 1945 التحق جيلبار نقّاش بمعهد كارنو أين زاول دراسته الابتدائية ثمّ الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا في جوان 1956 ليلتحق إثر ذلك بباريس لمزاولة دراسته العليا بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية الذي تخرّج منه برتبة ديبلوم مهندس فلاحي.ومنذ دراسته الثانوية بتونس انخرط بالحزب الشيوعي التونسي وناضل صلبه. وأثناء دراسته العليا بباريس انضمّ إلى النواة الأولى لمجموعة « آفاق » اليسارية وذلك قبل الإعلان رسميا عن ميلادها في ديسمبر 1963.وإثر عودته من فرنسا في صيف 1963 انتُدِبَ مهندسا بوزارة الفلاحة في أوجّ التجربة التعاضدية بتونس لكنه لم يتجاوب مع المشرفين على التجربة فتمّ إلحاقه بمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية « CERES » بتونس كباحث في العلوم الفلاحية.وبالتوازي مع العمل والبحث وبسبب حلّ الحزب الشيوعي التونسي وجميع الأحزاب منذ جانفي 1963 نشط جيلبار نقّاش صلب تنظيم « آفاق » السري مع عديد المثقّفين اليساريّين من موظفين وأساتذة وطلبة بالجامعة التونسية… الذين كانت لهم مواجهات دامية مع البوليس إبّان حرب جوان 1967.وفي مارس 1968 وقبيل اندلاع ثورة ماي بفرنسا في شهر جوان من نفس السنة، تمّ اعتقاله رفقة 92 من عناصر التنظيم وإحالته على التحقيق والمحاكمة التي قضت بسجنه لمدة 16 سنة بتهمة « النشاط صلب تنظيم سرّي غير مرخّص له » و « التآمر على أمن الدولة » و العمل على « قلب نظام الحكم »…وبعد 11 سنة قضّاها بسجون برج الرومي و 9 أفريل والإقامة الجبرية بكل من قفصة وبوسالم تمّ في أواخر سنة 1979 الإفراج عنه.وأثناء سنوات السجن ألّف كتاب « Cristal » الذي كتبه على أوراق علب السجائر المعروقة « كريستال ».وفور خروجه من السجن ونتيجة فصله من الوظيفة العمومية بعث في سنة 1981 بالتعاون مع أحد رفاقه دار صلامبو للنشر.وفي سنة 2003 وعلى إثر إفلاس دار النشر وبعض الصعوبات الصحية والمضايقات من قبل نظام بن علي، غادر تونس للاستقرار بباريس حيث تفرّغ للكتابة دون أن يقطع علاقته ببلده الأصلي تونس.له عشرات العناوين بين مؤلفات ومقالات وخواطر في القصّة والسيرة الذاتية وأدب السجون والشأن السياسي والثقافي العام… من أهمها:- كريستال، منشورات صلامبو، تونس 1982، 329 صفحة.- Cristal, éditions Salammbô, Tunis, 1982.- السماء فوق السطح: قصص جديدة وأشعار من السجن وخارجه، منشورات سارف، باريس 2005.- Le Ciel est par-dessus le toit : nouvelles, contes et poèmes de prison et d’ailleurs,éditions du Cerf, Paris, 2005.- ماذا فعلت بشبابك ؟ مسار معارض لنظام بورقيبة (1954 ـ 1979) متبوع بحكايات من السجن،منشورات مو باسّان، المرسى- تونس، أفريل 2009، 488 صفحة.- Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Itinéraire d’un opposant au régime de Bourguiba (1954-1979), éditions Mots passants, La Marsa, Tunis, avril 2009, 488 pages.وبعد ثورة الحرّية والكرامة عاد جيلبار إلى تونس ليظهر في عديد القنوات والمنابر الاعلامية ويقدم شهادته عن نضالاته خلال سنوات الجمر وعن تونس زمن فترة حكم بورقيبة وبن علي. ولم يتردّد في توجيه رسالتَيْنِ للمترشِحَيْنِ في الانتخابات الرئاسية: الأستاذ الباجي قائد السبسي والدكتور محمّد المنصف المرزوقي على صفحتيهما بشبكة التواصل الاجتماعي، قدّم لهما فيها عديد النصائح وأبدى انتظاراته منهما لتصحيح المسار الثوري ورؤيته لملامح الجمهورية الثانية في تونس. وفي 17 نوفمبر 2016 قدم شهادته لهيئىة الحقيقة والكرامة التي بثت في جلسة استماع علنيّة للعموم على القناة الوطنية مباشرة من فضاء علّيسة.وكما يقول المناضل الشيوعي اللبناني عصام جميل مرُوّة: « الثوريون لا يموتون أبداً.. المناضلون يتشابهون عندما لا ينهزمون »، أضيف « المناضلون الحقيقيّون يموتون في صمت … وبعض المزيّفين تقوم من أجلهم الدنيا ولا تقعد » !!+9
فارس آخر من تونس يترجّل: وداعا جيلبار نقّاش