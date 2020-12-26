 محمد الغنوشي …….كما عرفته …بقلم أحمد المناعي 

فيفري 2011محمد الغنوشي يحاول معانقة راشد الخريجي والأخير يصده.
ألجزء الأول
عرفت في حياتي ثلاثة أشخاص يحملون لقب الغنوشي. كان أولهم محمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق في الحكومة التونسية الى شهر فبفري 2011 .وثانيهما محمد المازري الغنوشي أستاذ العربية والترجمة وثالثهما راشد الغنوشي الذي اكتشفت بعد خمسين سنة من لقائي الأول به أن اسمه الحقيفي هو الخريجي.
ومن الصدف الغريبة أني عرفت ثلاثتهم في شهر أكتوبر ولكن في سنوات متباعدة. فقد عرفت محمد في سنة 1955 في سنتي الأولى في المعهد الثانوي للذكور بسوسة والمرحوم محمد المازري في 1957 عندما كان أستاذي في مادتي العربية والترجمة في السنة الثالثة. كان مثالا للطف والتواضع ولا أذكر يوما أن رفع صوته على تلميذ أو نهر تلميذا أو عاقب تلميذا. كان بحق صديق وأخ أكبر لكل تلامذته ولم يكن ذلك بالمعهود في ذلك الزمن. هو الذي حببني في اللغة العربية وفي فن الترجمة على وجه الخصوص.
أما راشد الخريجي شهرالغنوشي فقد التقيته اول مرة في شهرأكتوبر في جامع باريس سنة 1968
عودة الى محمد الغنوشي
جيلي الذي هوجيل محمد الغنوشي عاش أحداثا تاريخية كبرى فيما بين 1955و1962 . فقد عشنا أواخر العهد الأستعماري ثم عشنا عودة الزعيم في 1 جوان 1955 ثم الأعلان عن الأستقلال في 20 مارس 1956 وعشنا الأعتداء الثلاثي الغاشم على مصرفي نفس السنة و حرب التحرير في الجزائر ثم معركة بنزرت- 1961- التي تطوع فيها عدد من تلامذة المعهد وعشنا الوحدة بين مصر وسوريا في 1958 ثم الأنفصال بينهما في 1961ثم عشنا استقلال الجزائر.في 1962.وكلها عوامل جذرت انتماءنا لوطن اسمه تونس مقاوم للأسعمار ومتواصل ومتضامن مع محيطه العربي والأفريقي. كان ذلك هو الأنتماء الوحيد الذي كنا نفخر به ولم يكن فينا شيوعي او اشتراكي او قومي او اخوانجي. فذاك سيأتي فيما بعد.كنا مسلمون ومعنا بعض المسيحيين واليهود تونسيين وفرنسيين ولم يكن فينا من كان يروج لديته.
قضيت سبع سنوات من سنة 1955 الى سنة 1962 في المعهد الثانوي للذكور بسوسة الجنب في الجنب والركبة في الركبة مع محمد الغنوشي.كنا معا في نفس الشعبة -الصادقية -وفي السنة الثالثة عندما يفترق التلامذة بحسب اللغة الثالثة(انجليزية أو ايطالية أو المانية) اخترنا اللغة الأيطالية كلغة ثالثة وفي سنة 1961 نجحنا معا في الجزء الأول من شهادة الباكالوريا واخترنا معا العلوم التطبيقية ونجحنا معا في الجزء الثاني من شهادة الباكالوريا سنة 1962.
علقت يذاكرتي صوركثيرة واضحة ودقيقة عن الكثبر من رفاقي في المعهد وبالخصوص عن الطفل والشاب محمد الغنوشي خلال تلك السنوات السبع. يمكن ان نصنف التلامذة انذاك بحسب مقاييس كثيرة وأهم شيئ عندي هي طبيعة العلافات مع الرفاق والأصدقاء والتصرفات فيما بينهم في قاعة القسم وفي ساحة اللعب.
محمد الغنوشي كان من التلامذة العقلاء. كان رصينا أكثر من اللزوم بالنسبة لعمره ولا أذكر أنه شاغب أو شاكس أحدا ففي حصة الراحة فلم يكن يبتعد عن قاعة الدرس.