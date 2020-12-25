زيارة غير معلنة من رئيس أركان الجيش الأمريكي لتونس
سكوب أنفو- تونس
أدّى رئيس الأمريكي الجنرال جايمس ماك كونفيل، زيارة لتونس الأسبوع الماضي، وتباحث خلالها القضايا الأمنية الثنائية مع مسؤولين تونسيين، وفقا لما أكّدته السفارة الأمريكية في تونس في منشور على صفحتها الرسمية على الفايس بوك يوم أمس.
ووفقا للسفارة، فقد قام الجنرال كونيفيل بزيارة المقبرة الأمريكية لشمال إفريقيا في مدينة قرطاج والتي تُعدّ المثوى الأخير لأكثر من 2800 أمريكي ساهمت تضحياتهم في تحرير شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.
و لم يسبق الإعلان عن الزيارة و لم يتم تغطيتها إعلاميا و مرت في كنف السرية التامةـ إذ لم يُعلن عنها من قبل السفارة إلا بعد انتهائها إذ لم يُكشف عن تاريخي انطلاقها و لا انتهائها.