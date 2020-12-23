قصيدة ثورة التطبيع وقطيع الربيع »……..بلقاسم بن جابر

بعد الثورة الزايفة جانا التطبيع **أشري والا بيع ** وغني يادرويش ما أحلاه الربيع بعد الثورة الزايفة جانا شالوم **في ايده مرسوم***قالوا سكرتو خلصوا مشروب الروموهذا الدين مقيده مسجل مرشوم** وعليه التوقيع** حجة عليكم ثابتة حقي ما يضيعبعد الثورة الزايفة جانا برنار*** زي دمية بازار***واقف عل الاثار بعد خراب الدارضحك وعوج رقبته وقدح النار**ووزعها توزيع** ساق البل السايبة وهرب سريعبعد الثورة الزايفة جانا ديَّان **الأعور والشيطان ** يستنى في نهارنا مدة وزمانبلا مدفع لا طايرة ناض الدخان **بفتن وتبديع*** زي من نقضت نسجها قبل التقليعبعد الثورة الزايفة جانا دافييد** ويحشد تحشيد *** من بغداد لفاس خلاها مهاميدهذي دبارة هايلة تجلي التنكيد**بلا حروب وترويع***خلي تاكل بعضها في بر وسيعبعد الثورة الزايفة جانا شارون** ورفيقه شمعون***اثنين ردفهم زادهم موشي يعلونقالوا يا مولاي يا ناصر صهيون*** لينا تكون شفيع***تخلي العربي وامته لشعبك مطيعبعد الثورة الزايفة جانا يعقوب ** مزروب ومكلوب ** فيده موس ذكير للشعب المنكوبلقاها ناقة هازلة بدنها مجروب ** لامرعى لا ربيع**نحرها وهي واقفة زاد التقطيعبعد الثورة الزايفة جانا جوزيف** علينا رفع السيف***ذبح شيوخ نجوعنا وهز سراعيفيا لولا خوانَّا أهل التقفيف *** وضماير للبيع ***ما يقرب لصيودنا خاين ووضيعتركنا وصية ربنا وقول البشير** النغار النذير*** وتبعنا لوهام ردمتنا في حفيريحسن ربي العاقبة ويدير الخير**يسقم بالترديع*** بجاه اللي في الاخرة مقامه رفيع=========