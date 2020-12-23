  • Recherche: »
  • Accueil
  • »Chroniques»قصيدة ثورة التطبيع وقطيع الربيع »……..بلقاسم بن جابر
Poster un commentaire

قصيدة ثورة التطبيع وقطيع الربيع »……..بلقاسم بن جابر

Publié par Candide le 23 décembre 2020 dans Chroniques

Belgacem Ben Jabeur

 · قصيدة ثورة التطبيع وقطيع الربيع

بعد الثورة الزايفة جانا التطبيع **أشري والا بيع ** وغني يادرويش ما أحلاه الربيع بعد الثورة الزايفة جانا شالوم **في ايده مرسوم***قالوا سكرتو خلصوا مشروب الروموهذا الدين مقيده مسجل مرشوم** وعليه التوقيع** حجة عليكم ثابتة حقي ما يضيعبعد الثورة الزايفة جانا برنار*** زي دمية بازار***واقف عل الاثار بعد خراب الدارضحك وعوج رقبته وقدح النار**ووزعها توزيع** ساق البل السايبة وهرب سريعبعد الثورة الزايفة جانا ديَّان **الأعور والشيطان ** يستنى في نهارنا مدة وزمانبلا مدفع لا طايرة ناض الدخان **بفتن وتبديع*** زي من نقضت نسجها قبل التقليعبعد الثورة الزايفة جانا دافييد** ويحشد تحشيد *** من بغداد لفاس خلاها مهاميدهذي دبارة هايلة تجلي التنكيد**بلا حروب وترويع***خلي تاكل بعضها في بر وسيعبعد الثورة الزايفة جانا شارون** ورفيقه شمعون***اثنين ردفهم زادهم موشي يعلونقالوا يا مولاي يا ناصر صهيون*** لينا تكون شفيع***تخلي العربي وامته لشعبك مطيعبعد الثورة الزايفة جانا يعقوب ** مزروب ومكلوب ** فيده موس ذكير للشعب المنكوبلقاها ناقة هازلة بدنها مجروب ** لامرعى لا ربيع**نحرها وهي واقفة زاد التقطيعبعد الثورة الزايفة جانا جوزيف** علينا رفع السيف***ذبح شيوخ نجوعنا وهز سراعيفيا لولا خوانَّا أهل التقفيف *** وضماير للبيع ***ما يقرب لصيودنا خاين ووضيعتركنا وصية ربنا وقول البشير** النغار النذير*** وتبعنا لوهام ردمتنا في حفيريحسن ربي العاقبة ويدير الخير**يسقم بالترديع*** بجاه اللي في الاخرة مقامه رفيع=========

بلقاسم بن جابرالمنستير في 23ديسمبر2020

Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :