Sayah Ourimi
….. لنتحمل مسؤولياتنا
بقلم الأستاذ صياح الوريمي
…بعد عشر سنوات من بداية الحدث, لم يتشكل لدى التونسيين وعي جمعي يوحدهم حول ما حدث. البعض يقول انتفاضة, البعض الاخر ثورة لم تكتمل, آخرون يكيفونها انقلاب او مؤامرة… كذلك، اختلف التونسيون حول اهمية كل تاريخ من التواريخ الهامة لهذه العشرية. فبعضهم يرى في 17 ديسمبر تاريخ الحدث الاهم, البعض الاخر يجده في 14 جانفي وهروب الرئيس بن علي. اخرون يرونه في 23 اكتوبر (الثورة التأسيسية). اختلف التونسيون ايضا حول ملاءمة تكييف الحدث بتاريخه. فالانتفاضة يراها البعض في 17 ديسمبر. بينما تجلت المؤامرة في 14 جانفي. يرى البعض الآخر الثورة الفعلية في 23 اكتوبر وتريد الثورة المضادة الانقلاب عليها, بينما يرى آخرون ان ما ارسته 23 اكتوبر هي الثورة المضادة بذاتها… وهكذا دواليك. فاذا سايرنا التوانسة في مخيالهم لن نقف الى هذا الحد… لا غرابة، فلا حدود لمكونات الشكشوكة التونسية…اليوم و حتى لا نكون اضحوكة امام العالم بعدما ابهرناه, علينا جميعنا تحمل مسؤولياتنا مهما اختلفت قراءاتنا لما حدث.لا نزال نعتقد ان ازمة تونس لا تزال ازمة سياسية بالأساس القت بظلالها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية التي تأزمت بشكل متفاقم, حتى بدا للملاحظين ان الازمة التي تتخبط فيها تونس هي اساسا ازمة اقتصادية, في حين أن هذه الاخيرة ماهي الا استتباع للازمة السياسية المستفحلة الى درجة بات معها وجود الدولة ومؤسساتها في خطر. ولأدل على ذلك أن الأزمة السياسية لا تزال متواصلة برغم المجهود الذي اثقل كاهل المجموعة الوطنية (حوالي 9 محطات انتخابية طيلة عشر سنوات، دون اعتبار المؤتمرات والحوارات الوطنية…). ومنطق الأشياء يقول لا تزول الازمة الا بزوالها!!!بقطع النظر عن العدد المهول للاحزاب السياسية، يوجد عمليا في تونس ثلاث أو أربع عائلات سياسية لا اكثر ، على هذه العائلات أن تلتقي حول المشترك الجمهوري كما حدده الدستور وطبق المبادئ الأساسية للجمهورية و الدولة المدنية.* على العائلة المحافظة او اليمينية ممثلة أساسا في حركة النهضة أن تقوم بمراجعات حقيقية تصب في النهر الجمهوري، بأن تقطع مع الخطاب الديني، فلا أحزاب جمهورية تتأسس على اساس ديني أو عرقي، لا يمكن تمييز الأحزاب بالدين لأنه دين كل الشعب لمن أراد. الأحزاب السياسية مدعوة لممارسة السلطة في الدولة طبق القواعد الدستورية و القانونية للدولة، فتاريخ الجماعة الاسلامية، ثم الاتجاه الإسلامي، فحركة النهضة ، الاسم الذي اضطرت له الجماعة بغاية الحصول على التأشيرة في السنوات الأولى لحكم بن علي… كلها عوامل تجعل الحركة بعيدة جدا عن المشترك الجمهوري خاصة وأن ارتباطها بتنظيم الاخوان لا يزال حديث الساعة، يدعمه رفضها القاطع القطع معه.* ما يؤاخذ على العائلة اليسارية والقومية والاجتماعية التقدمية عموما كالجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار … أنها لا تزال مسكونة بهوس الثورة وكأن الزمن توقف في اللحظة الثورية ولم يتغير. صحيح أن هذا الانطباع يختلف من فصيل الى آخر . وأن الفصيل الأقل تشددا يخشى من مزايدة الفصيل الأكثر تشددا باتهامه بخيانة الثورة.على هذه العائلة أن تقترب بدورها من النهر الجمهوري، لأن هذه العائلة هي صمام أمان البعد الاجتماعي للدولة . وأن وجودها ضروري كعامل تعديلي لدور الدولة في حماية الفئات الاجتماعية الهشة.* اما العائلة الدستورية فعليها أن تعود لتنهل من ارثها الفكري العالمي والوطني:- ينبغي ان لا يفوت هذه العائلة وانصارها بأن الليبرالية الدستورية هي التي مهّدت الأرضية للديمقراطية الحقيقية ، لتتأصل تلك الثقافة في النظام التربوي والاجتماعي والسياسي ويصبح منهجا وأسلوبَ حياة عوضا عن اختزالها في أدواتها وآلياتها الشكلية من تصويت وانتخاب وصناديق اقتراع كما هو حاصل عندنا . ليبرالية الثقاقة هي مقدمة طبيعية لدمقرطة السياسة وليس العكس، لتنصهر الطوائف والمذاهب والأعراق في بوتقة المواطنة التي أسستها الثورة الفرنسية ، والتي قامت على مبادئ حقوق الإنسان والمواطن ، ودولة المؤسسات والقانون التي تؤمّن كرامة الانسان من خلال المساواة واحترام الحريات .- اما ارثها الوطني فيتمثل في عمقها التاريخي داخل المجتمع التونسي، فالحزب الدستوري هو الذي قاد معركة التحرر الوطني، فمعركة بناء الدولة الوطنية في مجتمع لا يزال تنخره مظاهر التخلف من جهل وصراعات عروشية وقبلية وجهوية…. الأمر الذي جعله حسب الزعيم بورقيبة لا يغامر بالانفتاح على الديمقراطية الليبرالية لأن مجتمع تونس ليس مجتمع نشأة المبادئ الليبرالية.اليوم على العائلة الدستورية أن تكون وفية لارثها الفكري وأن تدخل فضاء الحريات والحقوق الليبرالية والدستورية حتى لا تقتصر الديمقراطية على شكليات صندوق الاقتراع دون ثقافة ديمقراطية حقيقية…على كل عائلة إذن أن تقترب من المجرة الجمهورية حتى ينتهي الصراع الأيديولوجي المقيت وتتنافس الأحزاب والعائلات على إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين مع احترام ترسانة مبادئ الجمهورية وقيمها.
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