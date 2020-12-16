المناضل النقابي محمّد شقرون في ذمّة الله بقلم الأستاذ عادل بن يوسف

:غادرنا فجر اليوم بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، المناضل النقابي محمّد شقرونعن سنّ 76 سنة بعد صراع مع فيروس كوفيد 19. وبهذه المناسبة الأليمة وتعميما للفائدة رأيت من الواجب التعريف بفقيد الاتحاد العام التونسي للشغل والطبقة الشغيلة للأجيال الحالية والوقوف على مسيرته المهنية والنقابية الطويلة والزاخرة بالأحداث والنضالات.ولد السيّد محمّد شقرون يوم 24 أفريل 1944 بمدينة باجة، وبعد مزاولة تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه انتقل إلى تونس العاصمة حيث زاول تعليمه الثانوي بالمعهد التقني بحمّام الأنف الذي تحصّل منه سنة 1964 على ديبلوم في الميكانيك. وفور تخرّجه انتُدب بشركة الكهرباء ثمّ بشركة « سوكومات « SOCOMET » وبشركة « المسابك الموحّدة » بمقرين « Fonderies Réunies » منذ سنة 1965 مع النقابي اسماعيل السحباني… وعديد النقابيّين من رموز الاتحاد.تقلّد الفقيد عديد المسؤوليات صلب المنظمة الشغيلة وهي تباعا:- كاتب عام النقابة الأساسية للمعادن منذ سنة 1970.- رئيس جامعة المعادن منذ سنة 1978.- كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الكبرى منذ سنة 1981.- كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس منذ سنة 1984.- عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 1981.وفي يوم 29 جانفي 1978 ومثل العديد من النقابيّين ألقي عليه القبض وتعرّض للتعذيب بقبو وزارة الداخلية ثمّ أحيل على المحكمة التي قضت بسجنه لمدة خمس سنوات أشغالا شاقة. و على اثر أحداث 27 جانفي 1980 بقفصة تمّ الإفراج عنه مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. في سنة 1985 ونتيجة محاولة الحزب الاستيلاء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب ما يعرف بـ « الشرفاء » نادى بمقاطعة مؤتمر « الشرفاء » المنصّبين من طرف السلطة فتعرّض للإيقاف ثانية. وعلى إثر احتواء قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف الرئيس السابق زين العابدين بن علي، آثر في سنة 1993 الانسحاب والتفرّغ لمتابعة الشأن النقابي والسياسي.ومنذ 14 جانفي 2011 عاد من جديد إلى الساحة للمشاركة في الندوات والملتقيات التي عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات… وفي 26 جانفي 2017 أدلى بشهادة علنية أمام « هيئة الحقيقة والكرامة » حول أحداث 26 جانفي 1978 أو ما يعرف بـ « الخميس الأسود » لكنه في المقابل رفض تقديم ملفّ للحصول على تعويضات مالية مقابل التعذيب الذي تعرّض له في قبو وزارة الداخلية والسنوات التي قضاها في السجون. وأسوة بصديقه ورفيق دربه، الأمين العام السابق للاتحاد، الأستاذ الطيّب البكوش، انخرط بحزب « نداء تونس » واقترب من الساهرين عليه وفي مقدمتهم الرئيس الراحل الأستاذ الباجي قايد السبسي. لكنه في سنة 2017 غادره نتيجة خيبة أمله في الصراعات التي عصفت به من الداخل.نال الفقيد عديد الجوائز وأوسمة الشغل والاستحقاق المهني والنقابي.وإلى غاية إصابته بفيروس الكوفيد، ظلّ الفقيد يتابع عن قرب الشأنين النقابي والسياسي ويستجيب لدعوات والصحفيّين والباحثين في التاريخ النقابي لتونس المستقلّة ولا يبخل عن تقديم المعلومة والنصيحة للنقابيّين كلما طُلب منه ذلك. ففي نوفمبر 2018 استقبلني ببيته بحمّام الشط رفقة الفريق العامل معي ببرنامجي الإذاعي بإذاعة المنستير « شهادات حيّة » حيث أدلى لنا بشهادة مطوّلة وعلى غاية من الأهمية قمت ببثها على امتداد ثلاث حلقات ونالت استحسان المستمعين بكامل أنحاء البلاد ومن مختلف الحساسيات السياسية والنقابية نظرا لموضوعية الرجل ودقة روايته وتحاليله لواقع تونس ماضيا وحاضرا.رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه والأسرة النقابية جميل الصبر والسلوان.