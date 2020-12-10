·الشكر الجزيل الموصول للصديق سامي بن عبدالله على ما جاء في هذه التدوينة التي عثرت عليها منذ أيام واني أبادلك الأحترام والتقديرلشخصك ولمسيرتك ولما عانيته …أتمنى لقاءك قريبا في باريس أو في تونس …والمهم في الحياة أن يظل الأنسان واقفا في وجه كل الأعاصير

أحمد المناعي

SAMI BEN ABDALLAH22 avril 2017 أحمد المناعي أحد الإستثناآت القليلة في تونس

عشيّة سبت ممتعة مع أحمد المناعي في باريس . أحمد المناعي جزء من ذاكرة تونس . من معركة بنزرت 1961 إلى أحداث الوردانين في 1969 ( فشل تجربة التعاضد في تونس ) إلى مواكبة ظهور الإتجاه الإسلامي إلى معارضة نظام بن علي وتجربة السّجن والتعذيب إلى القطيعة مع راشد الغنوشي بسبب تورّط النهضة في 2 محاولات إنقلاب (أحمد المناعي لم يكن إسلاميّا ولكنّ راشد الغنوشي كان صديقه ) إلى التنديد بالظلم الذي حصل بعد 2011 إلى السّفرفي بعثة مراقبة لسوريا ، بقيت ذاكرة أحمد المناعي قويّة ولم ينسى التفاصيل وتفاصيل التفاصيل .

قبل 2011 ، كان أحمد المناعي من الأشخاص القليلين الذين أحترمهم . كنت وصلت منذ 2005 لخلاصة وهي أنّ نظام بن علي قذر وأنّ أغلب قيادات المعارضين أكثر قذارة من نظام بن علي ؛ إنّ كلّ ما يقولونه هو من قبيل المُزايدة والثورجيّة وفقط و لا يكتسبون مبدأ واحدا و لن يأتي خير منهم ؛ وكنت أجاهر برأيي وكان ذلك يتسبّب لي في مشاكل عديدة

ولكنّني كنت أحترم صالح كركر ( قبل مرضه ، رحمه الله) وأحمد المناعي وقلّة آخرين من المعارضين . كان صالح كركر رئيس النهضة في 1987 ويعيش في إقامة جبريّة في فرنسا وكنت أتواصل معه من 2002 إلى 2004 ؛ كان يعترف بأخطاء كثيرة قامت بها النهضة و يُجاهرُ بإنتقاداته لمجموعة راشد غنوشي التي حاربته . و كان لأحمد المناعي أيضا تحفّظات و مواقف نقديّة كثيرة وكان يجاهرُ بتحفّظاته على أشباه المعارضين.

إنّ أغلب أشباه المعارضين الذين عرفتهم منذ 2000 » قلبوا الفيستة » بعد 2011 وتورّطوا إمّا في ظلم أو سرقة مال عام أو في التبندير للظالمين وللسرّاق وهو ما توقّعته قبل 2011 . لذلك ، نعم نظام بن علي قذر ولكنّ أغلب قيادات المعارضين أكثر قذارة من نظام بن علي ولن يأتي خير منهم . وما يقولونه اليوم في بلاتوهات التلفزات والإذاعات وما يكتبونه على صفحات الفايسبوك هو من قبيل الثورجيّة والمزايدة .

أمّا أحمد المنّاعي ( وقلّة آخرون ) فبقي ثابتا على نفس مواقفه قبل وبعد 2011 : » لا للظلم ، لا لسرقة المال العامّ » . ورغم تقدّمه في السنّ فإنّ أحمد المناعي بقي مصمّما على أن يبقى أحد الإستثناآت القليلة في ساحة سياسيّة تونسيّة مُتعفّنة وقذرة .

أنا عرفت أناسا كثيرين في حياتي ووجدتُ أنّ أغلبهم أناس حقيرون جدّا ولكنّي قبل وبعد 2011 ، إحترمت دائما أحمد المناعي وقلّة آخرين

سامي بن عبد الله ، 22 أفريل 2017

* شكرا لأحمد المناعي على إهدائك ، تعليق رقم 1

التونسيون وقضايا التحرر من الاستعمار في المغرب العربي