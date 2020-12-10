بيان إلى الرأي العام

إثر الإعتداءات المتكررة التي تتعرض لها كتلة الحزب الدستوري الحر و رئيسته عبير موسي. نحن المواطنون و المواطنات نعبر عن غضبنا و استنكارنا بشدّة لتفشي العنف ضد النساء بصفة عامة وضد رئيسة كتلة الدستوري الحر بصفة خاصة ومتعمدة ومتكررة لم تعد تحتمل التغاضي والتجاهل كما نأسف لتجذّر العنف في المنظومة السّائدة لمجلس النوّاب واستهداف الكتلة المذكورة بكل انواع الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد أفرادها أمام تغاضي بقية الكتل ورئيس المجلس ونائبته. ودون اعتبار لهيبة المجلس ضاربين عرض الحائط بحقوق الانسان وكرامة المرأة التونسية التي لا يسمح الدستور التونسي بالتعدي عليها. إن النائب الذي اعتدى في عديد المناسبات بكل وقاحة على رئيسة الحزب الدستوري الحر مازال مواصلا لتصرفه الكريه دون نيّة في كبح جماحه بل هو يتطاول بصفة متصاعدة وبكل استفزاز.إننا نحمل الدولة التونسيّة كامل المسؤوليّة فيما يحدث من تعدّي على المرأة التونسية وكرامتها وتهميش العنف الموجه ضدها تحت قبة البرلمان ونهيب بها أن تضع حدا لهذا التصرف المشين وان ترفع الحصانة على كل نائب يمارس العنف على نائب آخر مهما كان جنسه وانتمائه السياسي ، كما نطلب منها عدم قبول أي تبرير للعنف مهما كان مأتاه.الجينرال رجاء الشابيراضية بن عمار.. مجتمع مدنيفاتن السلامي.. مجتمع مدنيعميره عليّه الصغيّر استاذ جامعي مؤرخمنية دخيل ناشطة في المجتمع المدنيمنير شرفي مجتمع مدنيجمال صابر أستاذ جامعيصفية خياري… مدرسةزبيدة الفالحأسماء بن غزالة إطار بشركة طيرانLabidi Hubert George أستاذمتقاعديمينة محمود..إطار إداري حكوميهدى بن عمر أستاذة فرنسيةإقبال سعيديتركية شابيفيصل الشابي مدير فنيمحمد صالح بن رمضان محامينجيب لخضر متقاعد BNAحسن بالشيخ مدير متقاعدأمال الشابيخميس عودي إطار إداري متقاعدبكار شفيق رجل أعمالأمال كريشانأحمد مزغني متقاعدمنى زروق أعمال حرةفؤاد شرنين طبيببو راوي لمتيزهير بن الشاذليمحمد صالح سويلمبن محمد رشدي متقاعدزياد قرقوري متقاعدجميلة قلة موظفة وزارة الثقافةمنية حمزاوييوسف الشابييوسف بن يوسف، متفقد عام للمصالح المشتركة وزارة الطاقة و المناجم..سامي الورتانيلميا اليحياوي أستاذة تعليمرياض بن بلقاسم مدير لوجستيعثمان كرايعبد النبي الصكوحيعبد العزيز الهويمليشادية بن جميعزينب بكوريهندة عطية متقاعدةنور الدين القاسمي صاحب سيارة أجرةراضية فاسي أستاذة متقاعدةعواطف امير حسنألفة يحياوينوال عطيةسلوى حاج منصورنوران لنورألفة قربانية مترجمة و مرشدة إجتماعيةمنذر بابايطارق مسكي مهندسرجاء أمير حسنشادلي بن مسعودزهرة لبيضمنى وسلاتيسلوى ربوديأمال الشمتوريمنجي الكافي مدير عام بشركةايمن بوثليجةسلمى النجارألفة التكالي (تقني سامي في الاعلامية)إلي موافق يضيف إسموقريعةام الولاد بثینۃأمل اليعقوبيسمير بن بريكة محمد الطيب مهندس عام اختصاص طيران مدنيسنية عطاء الله على الخيرى فتحي الجلاصي العميد السّابق للمهندسين المعماريّيأحمد المناعي المعهد التونسي للعلاقات الدولية