في يوم 12 ديسمبر 2001 أعلنت زوجة علي السعيدي مليكة التي كانت تسكن في فرنسا أن زوجها قد اختفى في تونس منذ يوم 5 ديسمبر 2001.

يوم 30 ديسمبر 2001 وقع اكتشاف جثة علي السعيدي في حديقة منزل إحدي قريباته في قفصة.

علي السعيدي مواطن تونسي مهاجر في فرنسا منذ عقود وكان معارضا سياسيا للنظام التونسي فيما بين 1991 و2000. وقد قطع مع المنفى واللجوء السياسي ورجع الى تونس في جانفي 2001 وعين على رأس ادارة في وزارة الخارجية.

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رب صدفة خير من ألف ميعاد علي السعيدي كما عرفته

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التقيت بعلي السعيدي لأول مرة أواخر شهر جوان1991 في مقهى « الكلوني » بشارع « سانت مشال » بباريس. وقد عرفني به المازري الحداد وسعدت عندما أعلمني أنه وما إن علم بايقافي في وزارة الداخاية في تونس في شهر أفريل حتى أخبر وكالة الأنباء الفرنسية التي تفاعلت مع الخبر.

ما علمته منه في لقائنا الأول أنه كان يسكن في مدينة « أفرو » في « النرماندي » على بعد مئة كلم من باريس وأنه ينتمي للحزب الدستوري (التجمع وقتها) وأنه ناشط في مجال حقوق الأنسان ومنشغل بالوضع السائد في تونس آنذاك. وهو ما زاد في تقريبي منه ودعاني لزيارته في مدينته حيث يحظى باحترام كبير لكونه يسكنها منذ عشرين سنة وينشط في الحقل الاجتماعي حيث كان يدير »جمعية مساعدات غذائية…. » وله في هذه المدينة كثير من العلاقات ومنها مع منسنيور »جاك غايو » أسقف المدينة وهو الشخصية البارزة في الكنيسة الكاثوليكية.

ولكم فرحت بذلك لأن الأوساط المسيحية لم تكن بالغريبة عني فقد بدأت حوارا مع الطلبة المسيحيين منذ سنة 1966 في « نانسي » ولم ينقطع إلا مع رجوعي إلى تونس سنة 1969. لم يكن ذلك الحوار بين ممثلين أو علماء للدين الإسلامي والدين المسيحي والذي يشترط معرفة وعلما لم تتوفر لي، وإنما بين مؤمنين من أديان مختلفة.

وجاءت الفرصة في بداية شهر جويلية 1991 فقد كان الرئيس « متران » يتأهب لزيارة تونس… ورأى علي أن أغتنم الفرصة لأبعث له برسالة. عبر مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية في أفرو (1). ورتب لي موعدا معها وتم ذلك فعلا. بل زاد على ذلك أن رتب لي موعدين مع صحيفتين جهويتين أعطيتهما حديثين مطوليين.

https://tunisitri.wordpress.com/2017/12/06/un-opposant-tunisien-a-evreux-de-la-torture-a-lexil/

https://tunisitri.wordpress.com/2017/12/07/repression-un-opposant-tunisien-temoigne/

البنزين

في نهاية زيارتي لأفرو صاحبني علي بسيارته إلى محطة القطار. وبينما كنا نتحدث في الطريق عن نتائج هذه الزيارة وعن آفاق العمل قال لي يلزمنا « الأسانس ». كنا على بعد مئة متر من محطة بنزين فقلت له أدخل المحطة عبي البنزين. فضحك وقهقه كثيرا لأنه استعمل العبارة بالمعنى المجازي وكان يعني المال الكثير الذي يحتاجه هذا النشاط وليس كما فهمته.

علي كان رجلا عمليا صاحب مبادرة ما أن يحدد هدفا لنفسه إلا ويمشي في طريق تحقيقه بكل إصرار لا يهاب العراقيل مهما كانت كثيرة وكبيرة.

كان يعرف جيدا قوانين اللعبة السياسية في فرنسا ولم يكن جاهلا بدهاليز الإدارة ومسالكها فبادر في السنة التالية (1992) إلى تأسيس جمعية لمناهضة القمع وللدفاع عن الحريات العامة في تونس سماها:

Comité de Lutte contre la répression et pour la défense des libertés publiques (Evreux), fondé par Feu Ali Saidi en 1992

بينما انتظرت حركة النهضة وهي المعنية أكثر من أي منظمة أو شخص آخر بالدفاع عن المساجين وطلاب اللجوء والحريات شهر سبتمبر 1996 لتأسيس جمعيتها.

الحقيقة أن مفهوم الدفاع عن الحريات بالطرق السلمية والقانونية غريب عن النهضة فهي لا ترى تحقيق ذلك أو غيره الا بالقوة والعنف والصراع المادي والتدافع الأجتماعي وقد بقيت حبيسة مخططها الانقلابي الأصلي الذي كان يحمل شعار « فرض الحريات » ومنطق الغنوشي القائم على « صباص او صكاص ».Ca passe ou ca casse

ومن ناحية أخرى تساءلت كثيرا إن كانت النهضة حريصة حقا على الدفاع عن هؤلاء وراغبة في تسريح المساجين وما استفدته من أدبيات الغنوشي أنه يرغب في ملئ السجون لأن ذلك من شأنه أن يسرع باسقاط النظام. وهو موقف مريح جدا لمن يعيش في بحبحة وأمن وسلام في الضواحي المرفهة لباريس أو لندن.

ولعلها أوكلت ذلك الأمر للذين تدفعهم ضمائرهم للقيام بهذا الواجب من أمثال علي السعيدي أو لأنها ببساطة عاجزة ؟

علي السعيدي كان عصاميا لا أدري أين درس ولا أعرف مستواه التعليمي ولم أسأله عن ذلك أبدا. كان يتكلم الفرنسية بطلاقة ولكن قضية الكتابة وتحرير النصوص والبيانات والعرائض يتطلب مستوى وقدرات أخرى. وهنا جاء دورالرجل الذي عرفه في تلك الفترة وهو منذر صفرالذي كان المحرر لكل نصوص البيانات والعرائض والبلاغات التي صدرت بالفرنسية بتوقيع علي السعيدي (وعبد العزيز اليعقوبي) على مدى عقد من الزمن ومن المؤسف أن لا يذكر ذلك أبدا. وسيأتي ذكر منذر صفر لاحقا.

في تلك الفترة 1991-1992 ساهم علي السعيدي في التعريف بمحمد مزالي وأحمد بنور لدى بعض الشخصيات الفرنسية كالأسقف « جاك غايو » أو « بيار موروا » رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق والذي كان وقتها رئيس بلدية مدينة ليل.وقد رتب السعيدي لقاءات لهما في « أقرو « مع

الأسقف جاك قايو و في ليل مع رئيس الحكومة الأسبق بيار موروا.

محاكمة المنصف بن علي

عرفت نهاية سنة 1992 في باريس محاكمة المنصف بن علي شقيق الرئيس التونسي في قضية تهريب المخدرات وغسل الأموال وتكوين عصابة….. وهي قضية زعزعت أركان النظام التونسي. وقد لعب فيها علي السعيدي دورا كبيرا حيث جاء بشاهد إدانة كان قد تعرف على المتهم في سابق الأيام في تونس وهو منير بلطيفة. وأعتقد أن هذا الدور الذي لعبه في هذه القضية وفي الحكم الصادر فيها على علاقة مباشرة بقتله بعد عشر سنوات من ذلك. أما منير بلطيفة فقد ظل يعاني من ويلات إدلائه بتلك الشهادة ومن ملاحقة الأمن التونسي المتعاون مع الأمن الفرنسي حتى 2011.

صحيفة « لو بروقري دي ليون »

علي السعيدي من الذين ينطلقون في الطريق ويقول لأصدقائه أتبعوني. في شهر أوت 1993 اتصل بي هاتفيا من مدينة ليون وقال لي إنه رتب لي موعدا مع رئيس تحرير صحيفة « لو بروفري دي ليون » وهي من كبريات الصحف الجهوية الفرنسية والتحقت به من الغد وكان الحديث الذي أعلنت فيه نيتي الترشح للانتخابات الرئاسية وأحدث زوبعة في الجالية التونسية في المنطقة ولدى القنصلية التونسية في ليون. لكن الذي تحرج من مبادرتي أكثر من غيره هو راشد الغنوشي الذي بعث لي بعامر العريض يسألني عما دفعني إلى ذلك. فقلت له: « إنه أحسن من التخطيط للانقلابات. »

https://tunisitri.wordpress.com/2013/08/25/tunisie-il-y-a-20-ans-le-candidat-des-droits-de-lhomme/

اللجوء السياسي:

على الرغم من قدم إقامته في فرنسا لم يفكر على السعيدي في طلب الجنسية الفرنسية وكان يتجول بجوازه التونسي خارج فرنسا. وفي سنة 1995 انتهت صلاحية جوازه وكنا معا في جنيف في شهر جوان حيث قمنا ببعض الأنشطة الاحتجاجيه أثناء زيارة الرئيس بن علي لمنظمة العمل الدولية. وأذكر أنه اتصل بالسفارة التونسية من مكتبة الديوان المملوكة لأحد التونسيين بشأن تجديد جوازه ولم يتوصل إلى ذلك وهو ما اضطره لطلب اللجوء السياسي حال رجوعه إلى باريس وحصل عليه في نقس اليوم.

علي السعيدي هو الذي قاد بمعية « فاوسطو جيوديتشي » أول تظاهرة أمام مقر لجنة التنسيق الحزبي في باريس(بوتزاريس) يوم 3 ماي 1997 للأحتجاج على الأعتداءت العنيفة التي استهدفت أحمد المناعي والمنذر صفر والتي جمعت 51 متظاهرا

https://tunisitri.wordpress.com/2019/04/17/tunisie-1997-petit-bilan-dune-petite-campagne-contre-un-petit-dictateur/

في نهاية سنة 1999 قرر علي أن يرجع الى تونس وقد فاتحني في ذلك ونبهته إلى أن بن علي قد يسامح في كل شيء إلا في الدور الذي لعبه هو ومنير بلطيفة في محاكمة أخيه المنصف.

علي السعيدي كان رجلا وطنيا ودستوريا – تجمعيا لم يقطع مع أصدقائه وكان كثيرا ما يقول « أنا دستوري لم أقطع مع حزبي ولكن حزبي هو الذي قطع معي ».

من الصعب ذكر كل أعمال علي وأنشطته، وجمع كل الوثائق التي أصدرها ولكني أذكر جيدا أن ما من بيان أو نص صدر عنه إلا وفيه ذكر للمنصف المرزوقي فقد كان بالنسبة إليه رمزا للنضال الحقوقي وهو الذي ساهم بقسط كبير في شهرته على الرغم من أنه لم يكن يعرفه …ولكن الأذن تعشق قبل العين أحيانا..

بعد مقتل علي السعيدي في قفصة أواخر سنة 2001 تولى المدعو خالد بن مبارك منسق جمعية في « بزنصون » ابتزاز أحد إخوة الفقيد القاطن بسويسرا بدعوى كشف الحقيقة في هذه الجريمة وانتهى الأمر بفضيحة كبيرة في مقهى جلال الماطري على شواطئ بحيرة لمون.

ونذكر أن المدعو خالد بن مبارك كان مستشارالمرزوقي في 2012 وكاد يعين سفيرا في المانيا.

رحم الله علي السعيدي وتغمده بواسع رحمته وجازاه الله عنا كل خير.

أحمد المناعي

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وقع الحكم على الأختين المتهمتين لطيفة وهادية السعيدي بالسجن المؤبد ولا زالتا تتشبثان ببراءتهما من ارتكاب الجريمة