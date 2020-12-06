للحقيقة التاريخية :الأكراد في سورية هم سوريون بالمواطنه لا بالاصالة

· للتذكير..من الواقع والتاريخ الحقيقي..

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*☑ الأكراد في سورية هم سوريون بالمواطنه لا بالاصالة ولا يحق لهم المطالبة بأي شبر من الاراضي السورية او الانفصال*

🔸 سنة 1925 كانت نسبة الأكراد لا تتعدى 2% من مجمل سكان سورية، فبعد الإنتفاضة التي قادها الزعيم الكردي سعيد بيران في تركيا ضد حكم أتاتورك هرب 300 ألف كردي الى شمال سوريا تحديداً الى منطقة الجزيرة عين العرب وعفرين، فاستقبلهم السوريون بكل ود ومحبة. فارتفعت نسبة الأكراد الى 10% من إجمالي سكان سورية.

🔸 القامشلي لا يتجاوز عمرها 94 سنة، دخلها الكرد سنة 1933 ولم يكن للكرد تواجد فيها من قبل، وهي بالأصل مدينة نصيبين السريانية تحتوي عل مقابر كثيرة لهم واسمها الحقيقي بيث زالين أي بيت القصب، وكان يعيش فيها السريان والأشوريين والأرمن بعدما هربوا من مجازر العثمانيين، بعد ذلك لحق بهم الكرد واحتلوها ثم غيروا اسمها الى قاميش

… 🏻 القامشلي، أو مدينة نصيبين الجديدة بناها السريان سنة 1924

👈🏻عين العرب، بناها الأرمن سنة 1892 ودخلها الكرد سنة 1921

👈🏻 منبج، أو نابيجو اسم سرياني أي النبع، وهي مدينة سريانية عربية حثية، مسقط رأس الشاعر العربي المشهور البُحتري.

👈🏻 عفرين، اسم سرياني معناه التراب، وهي مدينة حثية قديماً ثم سريانية.

👈🏻المالكية، مدينة سريانية واسمها الحقيقي ديروني، سكنها الآزخيون الآراميون قديماً.

👈🏻 الحسكة، مدينة آكادية ثم سكنها الأشوريون ثم السريان واسمها بالسرياني نهرين.

🔸 وبصراحة، لا أدري عن أي تاريخ يتكلم الكرد لهم في سورية حتى أنه لا يوجد أي أثر قديم لهم قبل القرن العشرين. هم دخلوا الى سورية حديثاً واستوطنوا مدنها الشمالية كضيوف في البداية ثم أصبح لديهم الجنسية السورية، والآن يُطالبون بالانفصال واقتطاع الأراضي التي تموضعوا واستوطنوا فيها سابقاً، وهم بالأصل لا يوجد لهم أي أثر تاريخي أو حضاري في أي بقعة من سورية.

🔸مشروع الكرد يتم التخطيط له في تل أبيب، (والمراسل الصحفي الصهيوني…؟… الذي تسلل إلى الاراضي العربية السورية في اماكن سيطرة قسد بمساعدة امريكا وإسرائيل وقام بتغطية إعلامية للقناة الصهيونية منذ يومين..وكذلك التنسيق بين البرزاني وبرنار هنري ليفي..عراب التآمر في الزفت العبري على البلاد العربية.. خير دليل )

بينما المواطنين الكرد إناس طيبون ولكن الذين نصبوا أنفسهم قادة عليهم..هم مرتزقة وبيادق خبثاء منافقين ومتلونين يتذللون للأجنبي ويقبلون أياديهم، ولطالما تصارعوا في ما بينهم لأجل الكرسي حتى لو كان هذا الكرسي صدئاً مهترئاً، وكل هذا على حساب مستقبل وأرواح هؤلاء الناس الطيبون..

تحية….منقول..

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