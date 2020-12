Vladimir Platov: La Syrie est victime d’un vol sur la route américaine

· La Syrie est victime d’un vol sur la route américaine

Récemment, vous pouvez voir très fréquemment dans les informations des médias du Moyen-Orient que les États-Unis exportent du personnel militaire et des équipements spéciaux de Syrie vers ‘Irak.En novembre seulement, le monde a vu plusieurs de ces rapports:- le 29 novembre, l’agence de presse syrienne SANA a rapporté l’avancée d’une caravane militaire composée de 25 véhicules d’armes lourdes de la base militaire américaine de Kharab al-Jir en Syrie au point de contrôle d’Al-Walid à la frontière avec l’Irak;- Le 23 novembre, les États-Unis ont transféré à nouveau un convoi de 50 véhicules blindés à travers le passage frontalier d’Alwaleed;- Les 16 et 20 novembre, 2 autres convois américains avec des chars et des camions militaires ont suivi la frontière avec l’Irak depuis la Syrie;- Selon les médias syriens, plusieurs dizaines de militaires américains ont déjà quitté la base américaine dans le village d’Al-Malikiya.Un observateur non informé peut avoir la fausse impression que le Pentagone, à la suite des déclarations publiques répétées du président Trump, retire activement sa présence militaire de Syrie. Cependant, cela contredit fondamentalement la réalité: il y a une rotation régulière des troupes américaines en Syrie et le renforcement de la présence militaire américaine dans le pays, y compris en augmentant la présence des campagnes militaires privées (PMC) contrôlées par Washington.Les rapports des médias et des témoins oculaires sur des dizaines de convois militaires américains qui se dirigeaient vers le territoire irakien depuis la Syrie sont principalement dus à la nécessité d’une «escorte de combat» de pétrole volé par les États-Unis à la Syrie. Les médias syriens et de nombreux observateurs internationaux ont déjà signalé à plusieurs reprises des caravanes américaines avec des points de contrôle de passage de pétrole syriens extraits illégalement contrôlés en permanence par Washington à la frontière de l’Irak, des preuves ont été clairement documentées, y compris celles obtenues par la reconnaissance spatiale des forces aérospatiales russes. SAR est certain que ces minéraux sont principalement exportés des territoires des champs pétrolifères de Deir ez-Zor et Hassek contrôlés par les formations militaires américaines et kurdes. Selon SANA, rien qu’en novembre, plus de 120 chars avec «l’or noir» volé, gardés par des troupes américaines et des véhicules blindés,Les exportations de pétrole sont effectuées par la société Sadkab, contrôlée par les États-Unis, créée sous la soi-disant administration autonome de l’est de la Syrie. Les revenus de cette contrebande, qui même selon des estimations approximatives atteignent 30 millions de dollars par mois, passent par les sociétés de courtage interagissant avec Sadcab vers les comptes des SMP américains et des services de renseignement américains. Lors de l’escorte de caravanes de pétrole volé en Syrie, des unités des forces spéciales américaines, du matériel militaire lourd et même des avions de combat sont périodiquement utilisés. En raison du fait que dans ce cas il s’agit de «l’argent réel», s’élevant à des dizaines de millions, que vous n’avez pas besoin de rapporter à qui que ce soit, ni au Congrès ni aux sénateurs, les services de renseignement américains s’engagent activement dans ces opérations pour financer leurs – opérations appelées «gris» et noir. Et cette pratique n’a rien de nouveau pour les forces spéciales américaines,Cependant, il ne faut pas oublier qu’absolument tous les gisements d’hydrocarbures et autres minéraux situés sur le territoire syrien n’appartiennent pas aux «défenseurs américains contre les terroristes de DAESH (interdite en Fédération de Russie – ndlr)», mais uniquement à la République arabe syrienne . Par conséquent, ce que fait actuellement Washington, à savoir saisir et conserver les champs pétrolifères de l’est de la Syrie sous son contrôle armé, est, en termes simples, du banditisme international. Ni le droit américain ni le droit international ne justifient que les troupes américaines protègent les gisements d’hydrocarbures de la Syrie de la république arabe elle-même et de son peuple. Mais la raison des actions de Washington est loin des idéaux de liberté et des slogans de lutte contre le terrorisme qu’il proclame si hautement, de tout point de vue législatif.Cependant, en plus de voler le trésor national de la Syrie – le pétrole, les États-Unis sont également responsables de la politique d’étranglement économique qui nuit à la population syrienne. En raison des sanctions unilatérales américaines, la crise humanitaire est aggravée dans la RAS, qui est un véritable génocide économique. À l’heure actuelle, grâce aux mesures prises par le gouvernement syrien avec le soutien de la Russie, 2,5 millions de Syriens ont déjà pu rentrer dans leur patrie. Cependant, en raison de l’ensemble de sanctions anti-syriennes initiées par les États-Unis sous le titre général de «César Act», les restrictions touchent presque toutes les sphères de l’économie et de la vie de la République arabe syrienne. C’est pourquoi il devient évident que les États-Unis, face à l’échec de leurs plans de destitution forcée du président de la RAS Bashar al-Assad,Les États-Unis sont en Syrie depuis plus de six longues années. Pendant ce temps, les Américains ont capturé un tiers du pays, contrôlant la situation sur le terrain par l’intermédiaire de leurs alliés juniors en la personne des unités d’autodéfense du peuple kurde. La seule exception est Et-Tanf, où ils doivent souvent faire tout le sale boulot eux-mêmes, y compris administratif, car il y a maintenant au moins une opposition stable à Damas, et en plus, ils ont la base militaire la plus grande et la plus efficace.Cependant, la défaite des terroristes signifie l’expulsion inévitable des Américains de Syrie; C’est juste une question de temps. En effet, contrairement à même l’Afghanistan, où Washington a un gouvernement contrôlé, en Syrie, les troupes américaines sont dans un environnement extrêmement hostile. N’oubliez pas que, avec l’armée américaine, il existe de nombreuses tribus arabes différentes au Moyen-Orient, parmi lesquelles la plupart des sentiments anti-américains ne cessent de croître et, dans certaines conditions, elles pourraient attaquer pour défendre leur sol. Même les Kurdes, que les États-Unis ont à plusieurs reprises insultés, trahis, abandonnés pour être dévorés par Ankara, sont grandement offensés aux États-Unis et peuvent à un moment donné montrer à Washington qu’il n’est pas le patron de la région.Outre un éventuel affrontement armé, la cessation des activités prédatrices américaines et leur agression militaire en Syrie peut, bien entendu, être facilitée par une intensification de l’offensive diplomatique contre Washington sur cette question à travers divers forums internationaux et des menaces de justice, où la Russie , La Chine et d’autres États amis de Damas joueront le premier violon.

Vladimir Platov, un expert du Moyen-Orient, exclusivement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook ».