رغما عنك وعن شيخك.. نحن هنا .. ما العهر إلا انسداد فكرك وضيق بصيرتك

سيماء المزوغي

لا أعرف أيّ معنى عندما يدين المجتمع «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات» بينما يستميت في الدفاع عن ثقافة تُطبّع وتبرّر التحرش الجنسي والعنف تجاه النساء، ويصنّفهن إلى مؤمنات ومومسات « إلي وصلو رواحهم؟ أي معنى عندما يصنّف المجتمع النساء حسب تصوراته الأخلاقوية؟

في تونس لا مكان ولا مجال إلا لتسطيح القضايا، وردم كل نقاش فكري بين غوغاء الجماهير.. بين فالتافهون هم من يتسيّدون المواقف أو يتصيّدونها، ويقودون المجتمعات نحو هاوية السطحية وقاع الضحالة وفراغ اللامعنى

رأينا هذا في التعاطي مع قضية الأمهات العازبات والتي قدّمت لنا إحدى المؤثرات مؤخرا درسا أخلاقويا حول هذه القضية، وتناولت المسألة بمنظور ذكوري وفضائحي يستند على ثقافة البوز واستقطاب أكثر عدد ممكن من المتابعين والمتفرجين في غياب لتناول الموضوع بمنظور علمي وقانوني وحقوقي وإنساني..وكنتيجة لهذا تُغيّب القضية الأصلية وتُردم تحت منظور الحلال والحرام والأحكام، لتُعرّض المرأة لمزيد من العنف الاجتماعي والنفسي والجسدي مدمر وما يجعل المرأة أيضا في مرمى الجماعات الراديكالية (العفاس نائب الغلبة مثالا) التي تحطّ من قيمتها ومن مواطنتها من خلال تسويق خطاب منحط يستند إلى حرية التعبير، خطاب لا يستطيع إلا أن يغذّي النظرة الدونية للمرأة التي يجعلنا في مرمى القهر والإدانة والتحقير في مجتمع ينظر بازدراء وريبة وقسوة إلى النساء الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات، فما بالكم بالأمهات العازبات»؟

مجتمعنا الكريم يطبّع مع العنف ضد المرأة ويجعل منه ثقافة ممنهجة، كأن يلوم الضحية ويحمّلها مسؤولية الأعمال الوحشية التي ارتكبت في حقها

ربما هذا اللوم ضد الضحية لا يعكس سوى أنّ صاحبه هو مجرّد «حيوان جنسي مفترس» يرى جسد المرأة ملكا له جنسيا، ويعتبرهاخاضعة له في كل الأحوال، هكذا يثبت «رجولته» أمام نفسه

إن كل هذا الضرب من تشيء المرأة وتحقيرها والاستنقاص منها من خلال كل ما يحمل الخيال والمخيال الجمعي وكل مايُبني عليه من صورة أو سلوك لذلك.. يُغذي التطبيع مع العنف ومع النظرة المنقوصة للمرأة فيتجلى ذلك في كل مكان،في الشارع، في الأماكن العامة، والخاصة ، في مقرات العمل، وحتى في غرف النوم والمقابر.. والحوادث أثبت ذلك على مرّالتاريخ على هذه البسيطة وليس في تونس فقط

ورغم ذلك المرأة التونسية .. لم ولن تستسلم ..هي الآمان والملاذ الأخير .. كل الازمات اثبتت ذلك

سيماء المزوغي

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