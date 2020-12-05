

· من « احبّك يا شعب » الى « أسلخك يا شعب »

(مقال صدر اليوم في جريدة الصباح 5/12/2020 في ذكرى اغتيال حشاد »

أحبّك يا شعب » هي عقيدة الشهيد حشاد الذي اغتالته يد المستعمر ذات 5 ديسمبر من سنة 1952، و هاهو حشاد يكتب في « صوت العمل » بتاريخ 16 ماي 1947 يرد على منتقدي تسييس الاتحاد ويضعه على سكة الكفاح الوطني يقول « و ربّما لامنا لائم أو ادّعى أنّ النقابات ليس لها أن تتدخل في السياسة وجوابنا واضح عن ذلك .انّ منظمتنا كسائر المنظمات النقابيّة لا تخوض في المسائل السياسيّة احتراما لحرية الفكر وتجنبا لأسباب الاختلافات التي تتبع المسائل الحزبيّة والتي من شأنها أن تعود بالتفرقة بين صفوف العملة ولكن هنالك مسائل وطنيّة عامّة هي موضوع اتفاق الجميع يتحتم علينا أن نسير في ضوئها و أن نسعى لتدعيمها(…) وهل من المعقول أن ترضى أي منظمة أن تعيش عالة على مجهودات الشعب المبذولة في سبيل مستقبل الوطن؟ وهل يمكن لمؤسسة كمؤسستنا أن تتجاهل الأمور القوميّة التي يتوقف عليها كيان البلاد ؟ وهل يمكن لها أن تنظر بعين المتفرج إلى ما يدور حولها من المشاكل التي ليس من باب السياسة الحزبية بل تهم مصير البلاد ،فكفاح الشغالين لتحسين حالتهم الأدبية والمادية مرتبط بمصالح البلاد العليا لأنّ ذلك التحسين يستوجب انقلابا اجتماعيا لا يمكن التحصيل عليه ما دامت البلاد ترزح تحت نير النظام الاستعماري.(…) فاذا كانت الحركات النقابيّة في البلدان الحرة تقاوم الرأسماليّة الضخمة والحكومات التي تؤيّدها فمن باب أولى وأحرى لأن يقاوم شغالو البلدان المستعمَرة ذلكم النظام الاستعماري الغاشم الذي هو عبارة عن استعمار شعب بأسره لفائدة الرأسماليّة الأجنبيّة و تؤيدنا في ذلك الحركة النقابيّة العالميّة التي أخذت على عاتقها تحرير الشعوب المستعمرة « . وفي مقال آخر بالصحيفة ذاتها بتاريخ 7 مارس 1948 يؤكد حشاد على مسؤولية الاتحاد في تحرير الوطن اذ يقول » و اذا كانت الحركة النقابيّة بالأقطار الحرّة تكتسي صبغة الكفاح ضد رأس المال المستثمر فان حركتنا النقابيّة القوميّة تكافح ضد ذلك الرأسمالي المستثمر والمستعمر نفسه ».تربى اذن النقابيّون بزعامة حشاد على روح التضحية للخلاص الاجتماعي والوطني لذاك عندما حانت ساعة المعركة الحاسمة كان الاتحاد و على رأسه مناضلوه و حشاد منهم في المقدمة لذاك اغتالوه. ولايزال الاتحاد على نفس المنهج.فاين نحن من تلك القيم الوطنية العالية وروح التضحية النبيلة؟ وتونس تعرف حالة احباط عام وهو بحجم الأمال التي تبخرت والتي حلم بها التونسيون بعد 14 جانفي. لا الوطن تحرّر ولا التونسيين ضمنوا كرامتهم. بل أن تونس نتيجة خيبة حكامها وجشعهم و فسادهم هي في حالة افلاس غير معلن وترزح تحت الديون بكل انواعها وشحت عليها حتى ايادي الدائنين وهي فاقدة لسيادتها وتأتمر بأوامر صندوق النقد الدولي ومراكز المال والتونسيين في ضنك العيش ينهشهم الغلاء والحاجة وشبابها ضحية للعطالة وانسداد الأفق ومؤسساتها التعليمية والصحية والثقافية في تدهور مشهود. تونس التي حلم بها حشاد وكل الوطنيين زمن الاستعمار وبعده هي في مهب الرياح كسفينة فاقدة للربان تتهددها الفوضى والعنف المنظم والفالت والارهاب المستنبت منذ 2011 في ترابها وحكامها الذين انتخبهم التونسيون رحمة لهم أضحوا نقمة عليهم ففقد الناس الثقة في السياسة والسياسيين الا من رحم ربّك. هل ستدوم الحال على ماهي عليه؟ أملنا ان يستفيق الوطنيون على خطورة ما عليه بلادهم لإنقاذها ، وهاهم بدؤوا فعلا يستفيقون ولعلّ الذكرى القادمة لخمسة ديسمبر سنرى فيها تونس تحكمها وجوه اخرى بروح حشاد و قلبها فعلا على الوطن.

الأستاذ عميره عليّه الصغيّر